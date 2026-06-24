Philips SpeedPro (Max) Elektrikli Süpürgenizle halıları belirli açılarda süpürmek genellikle daha zordur.



Halınızı tek yönde süpürürken sorun yaşıyorsanız lütfen en iyi kayma hareketini sağlayan açıyı bulana kadar talimatları değiştirmeyi deneyin. Ayrıca başlığın halı üzerinde kolayca kayabilmesi için boru açısını da aşağı indirebilirsiniz.



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