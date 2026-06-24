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    Philips SpeedPro (Max) Süpürgem halıda kolayca kaymıyor

    Yayınlandı 24 June 2026
    Philips SpeedPro (Max) Elektrikli Süpürgeniz halı üzerinde kolayca kaymıyorsa bu sorunun çözümünü aşağıdan öğrenebilirsiniz.
    Özellikle uzun tüylü halılarda Philips SpeedPro (Max) Elektrikli Süpürgenizle halıları süpürmek için en düşük ayarı (ayar 1) seçmenizi öneririz.

    Daha yüksek ayarlar çok güçlüdür ve halı üzerinde çok fazla emiş gücü üreterek cihazın iyi kaymasını zorlaştırır.
    Philips SpeedPro (Max) Elektrikli Süpürgenizle halıları belirli açılarda süpürmek genellikle daha zordur.

    Halınızı tek yönde süpürürken sorun yaşıyorsanız lütfen en iyi kayma hareketini sağlayan açıyı bulana kadar talimatları değiştirmeyi deneyin. Ayrıca başlığın halı üzerinde kolayca kayabilmesi için boru açısını da aşağı indirebilirsiniz. 

    Bu adımlar sorunu gidermedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
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