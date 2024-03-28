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Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemin toz haznesini açamıyorum

Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin toz haznesini açamıyorsanız bunun basit bir çözümü olabilir. Lütfen boruya bakarak hangi modele sahip olduğunuzu kontrol edin ve bu sorunu nasıl çözeceğinizi buradan keşfedin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8054/01 , XC8053/01 , XC7057/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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