Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemin toz haznesini açamıyorum

Toz haznesi doğru şekilde hizalanmamış durumdayken el süpürgesindeki tetiği tutarsanız hazne sıkışabilir ya da yanlış konumda kalabilir. Toz haznesi ile el süpürgesinin motor kısmı arasında boşluk olduğunu fark edebilirsiniz. Bunu gidermek için toz haznesini, boşluk giderilene kadar motora doğru itmeniz yeterlidir. Kuvvet uygulamadan önce hizalamanın doğru şekilde yapıldığından emin olun.



Aşağıdaki videoda doğru toz haznesi yerleşimi ve bunun nasıl giderileceği gösterilmiştir.

