Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemin toz haznesini açamıyorum

Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin toz haznesini açamıyorsanız bunun basit bir çözümü olabilir. Lütfen boruya bakarak hangi modele sahip olduğunuzu kontrol edin ve bu sorunu nasıl çözeceğinizi buradan keşfedin.
8000 veya 7000 Serisi Kablosuz elektrikli süpürgenizin toz haznesini açmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
Hazneyi temizlemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Hazneye erişmek için renkli parçayı kaldırın (resim 3). İpucu: Bu parçayı hazneden ayırma konusunda zorluk yaşıyorsunuz elinizle haznenin etrafına hafifçe vurarak renkli parçayı hafifçe gevşetebilirsiniz. Hazneyi tutan elinizi alt tarafa yerleştirip diğer elinizle renkli parçayı kaldırırsanız çıkarma işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
Toz haznesini geri yerleştirmeden önce haznenin tamamen kuru olduğundan emin olun (resim 6-7).
Hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak haznenin çıkıntılı parçasını hizalayın.
Daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
5000 Serisi Kablosuz elektrikli süpürgenizin toz haznesini açmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
Cihazı kapatın (resim 2).
Cihazı resim 3'te gösterildiği gibi 45 derecelik bir açıyla tutun. Toz haznesini, haznenin alt kısmında bulunan ayırma düğmesine basarak çıkarın. İpucu: Tozların dökülmesini önlemek için toz haznesini cihazı dik konumda tutarken çıkarın (resim 4).
Hazneyi temizlemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Renkli parçanın yanında bulunan yuvarlak şekilli iki mavi girintiyi tutun ve toz haznesinden dışarı doğru kaldırın (resim 5).
Siklonu toz haznesine geri yerleştirin ve iki parçanın hizalandığından emin olun (resim 7).
Önce filtre tarafını hizalayarak toz haznesini geri yerleştirin (resim 8).
Toz haznesi doğru şekilde hizalanmamış durumdayken el süpürgesindeki tetiği tutarsanız hazne sıkışabilir ya da yanlış konumda kalabilir. Toz haznesi ile el süpürgesinin motor kısmı arasında boşluk olduğunu fark edebilirsiniz. Bunu gidermek için toz haznesini, boşluk giderilene kadar motora doğru itmeniz yeterlidir. Kuvvet uygulamadan önce hizalamanın doğru şekilde yapıldığından emin olun.
Aşağıdaki videoda doğru toz haznesi yerleşimi ve bunun nasıl giderileceği gösterilmiştir.
SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
Cihazı kapatın.
El süpürgesindeki toz haznesinin bitişiğinde yer alan ayırma düğmesine basarak hazneyi çıkarın (resim 1).
Kapağı çıkarın ve toz haznesini boşaltın (resim 2-3).
Toz bölmesi kapağını geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde kapanmış demektir (bkz. resim 4).
Toz bölmesini geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde yerine oturmuş demektir (bkz. resim 5).
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Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XC8054/01 , XC8053/01 , XC7057/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›