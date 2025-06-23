    Philips Destek

    Philips Sonicare diş fırçamı nasıl temizlerim?

    Yayınlandı 23 Haziran 2025

    Diş fırçanızı ve fırça başlıklarınızı düzenli olarak temizlemek, kullanım ömrünü ve performansı artırır. Diş fırçanızı kullandıktan sonra fırçanızın başlığını ve kıllarını durulayarak temizleyin. Fırçanın gövdesini nemli bir bezle silin.

    Fırça başlıklarınızdaki tüm bakterilerin %99'unu gideren Philips Sonicare UV Fırça Başlığı Temizleyiciyi kullanarak diş fırçası başlığınızı her gün temizleyebilirsiniz. 

    Ayrıntılı bir haftalık temizlik seansı gerçekleştirmenizi öneririz. Aşağıdaki kolay adımları uygulamanız yeterlidir:
     

    1. Fırça başlığını çıkarın.
    2. Fırça başlığının alt kısmını ılık suyla durulayın.
    3. Metal mil alanını ılık suyla durulayın.
    4. Sapın tamamını bir bezle silin ve üst contanın etrafını (metal milin etrafı), saptaki düğmeleri ve diş fırçasının alt kısmını sildiğinizden emin olun. 
    5. Diş fırçası sapının tüm yüzeyini ıslak bir bezle silin. 


    Diş fırçanızı veya aksesuarlarını hiçbir zaman bulaşık makinesinde yıkamayın. Lastik conta veya düğmeler üzerinde keskin nesneler kullanmaktan kaçının, aksi takdirde zarar görebilirler.
     

