    Diş fırçamı Sonicare uygulamasına nasıl bağlarım?

    Yayınlandı 05 May 2025
    Bluetooth Philips Sonicare diş fırçanızı Sonicare uygulamasına bağlamak için diş fırçanızın ve telefonunuzun Bluetooth ile eşleştirildiğinden emin olun. Uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız diş fırçanızı eşleştirmeniz gerekir. Uygulamada verilen talimatları izleyin.
     
    Diş fırçanız uygulamayla eşleştirildikten sonra açıldığında bağlanır ve senkronize edilir. Bluetooth etkinken ve uygulama açıkken telefonunuzun yakında olması gerekir.
     
    Yukarıdaki bilgiler Sonicare for Kids uygulaması için de geçerlidir. Ayrıntılar için aşağıdaki videoyu izleyin.
     
