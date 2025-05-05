Philips Destek

Diş fırçamı Sonicare uygulamasına nasıl bağlarım?

Bluetooth Philips Sonicare diş fırçanızı Sonicare uygulamasına bağlamak için diş fırçanızın ve telefonunuzun Bluetooth ile eşleştirildiğinden emin olun. Uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız diş fırçanızı eşleştirmeniz gerekir. Uygulamada verilen talimatları izleyin.



Diş fırçanız uygulamayla eşleştirildikten sonra açıldığında bağlanır ve senkronize edilir. Bluetooth etkinken ve uygulama açıkken telefonunuzun yakında olması gerekir.

