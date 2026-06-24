Philips Destek Philips Avent Bebek Maması Makinem (düzgün şekilde) buharla pişirme yapmıyor

Buhar işlevinin (düzgün şekilde) çalışmamasının birkaç nedeni olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Sorunu kendiniz çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.



Buhar işlevi hala çalışmıyorsa güvenlik anahtarı arızalı olabilir. Lütfen ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Philips Avent 4'ü 1 Arada Sağlıklı Bebek Maması Makinesi / Philips Avent 2'si 1 Arada Sağlıklı Bebek Maması Makinesi Su haznesine yeterli miktarda su koymamışsınızdır.

Kireç biriktiyse kullanım kılavuzuna göre su haznesinin kirecini temizleyin.

Bir buharla pişirme döngüsünden sonra yeni bir buharla pişirme döngüsü başlatılmadan önce cihazın soğuması için yaklaşık 10 dakika beklenmesi gerekir.

Kavanoz doğru konumda değildir (buharla pişirme konumu). Cihaz çalışmıyor (Philips Avent 4'ü 1 Arada Sağlıklı Bebek Maması Makinesi) Parçalar ana üniteye doğru şekilde takılmazsa cihaz çalışmaz. Lütfen buharla pişirme işleminden önce tüm parçaları doğru şekilde yerleştirin: Su haznesi kapağını saat yönünde çevirin ve kapaktaki ok simgesinin su haznesindeki kilit simgesiyle aynı hizada olduğundan emin olun. Buharla pişirme işlevini tetiklemek için kavanozu ana üniteye sıkıca kilitlemek üzere aşağı doğru bastırın. Bir buharla pişirme işlemini tamamladığınızda, ikinci bir buharla pişirme döngüsüne başlamadan önce lütfen cihazın 10 dakika soğumasını bekleyin ve su haznesinde kalan suyu boşaltın. Bir buharla pişirme işlemini tamamladığınızda, ikinci bir buharla pişirme döngüsüne başlamadan önce lütfen cihazın 10 dakika soğumasını bekleyin ve su haznesinde kalan suyu boşaltın. Cihaz buhar üretmiyor (Philips Avent Essential bebek maması makinesi) Su haznesine su ekleyin.

Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek su haznesinin kirecini temizleyin.

Su haznesi çıkışını, kavanoz kapağındaki buhar girişini ve buhar yolunu kontrol edin ve bunların tıkanmasına neden olan bir şey olmadığından emin olun. Buhar sızıntısı var (Philips Avent Essential bebek maması makinesi) Parçalar doğru şekilde takılmamışsa veya kavanoz kapağı buhar girişi tıkalıysa buhar sızıntısı olur. Su haznesi kapağının ve kavanoz kapağının doğru şekilde kapatıldığından emin olun.

Kavanozu ana üniteye doğru şekilde yerleştirin.

Kavanoz kapağındaki buhar girişini temizleyin.