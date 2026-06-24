ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam tarzları burada başlar. Kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın.

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Philips Avent Bebek Maması Makinem (düzgün şekilde) buharla pişirme yapmıyor

Buhar işlevinin (düzgün şekilde) çalışmamasının birkaç nedeni olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Sorunu kendiniz çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Buhar işlevi hala çalışmıyorsa güvenlik anahtarı arızalı olabilir. Lütfen ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF883/01R1 , SCF862/02 , SCF883/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası