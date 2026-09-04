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Philips tıraş makinem çalışmıyor

Philips tıraş makineniz çalışmıyor, şarj olmuyor veya açılmıyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.

Lütfen adımları verilen sırayla izleyin. Bazı adımlar bariz görünse de bu süreç birçok yaygın sorunu ortadan kaldırır ve temel nedeni belirlemeye yardımcı olur.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: S1885/00 , S591/05 , X9002/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

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