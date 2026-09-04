Philips tıraş makinem çalışmıyor

Philips tıraş makinenizi düzenli olarak temizlemediğiniz zaman tıraş başlıklarının etrafında kıl, tüy ve kalıntılar birikebilir. Bu birikme performansı düşürebilir ve tıraş başlıklarının dönmesini engelleyebilir.

Tıraş makinenizi nasıl temizleyeceğinize dair bir genel bakış için lütfen aşağıdaki videoya bakın (tıraş makinesi modelleri farklılık gösterse de aynı prensipler tüm Philips tıraş makineleri için geçerlidir. Daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzunuza bakın. Kullanım kılavuzunun basılı versiyonuna artık sahip değilseniz kılavuzu çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.)

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