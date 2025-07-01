Philips Destek
Philips Espresso Makinemden demleme grubunu çıkaramıyorum
Philips Espresso Makinenizden demleme grubunu çıkaramıyor musunuz? Nedenler ve çözümler konusunda destek almak için aşağıdaki makalemize ve videomuza bakın.
Makinenin içerisindeki demleme grubunu boş konuma getirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:
- Servis kapağını kapatın ve tüm parçaları yerleştirin (su haznesi/damlama tepsisi/atık kahve haznesi).
- Makineyi kapatmak için açma/kapama düğmesine basın. Makineden gelen tüm sesler kesilene kadar bekleyin (bu 15-20 saniye kadar sürebilir).
- Makineyi çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. Makine kullanıma hazır hale gelmeden önce herhangi bir işlem yapmayın, servis kapağını açmayın veya damlama tepsisini/su haznesini çıkarmayın.
- Servis kapağını açın ve sağ taraftaki "PUSH" yazılı düğmeye basarak demleme grubunu tutun ve kendinize doğru çekerek yeniden çıkartmaya çalışın.
Espresso makineniz kireç temizleme modundaysa demleme grubu çıkarılamaz. Bu sorunu çözmek için kireç temizleme işlemini tamamlayın ve tekrar deneyin.
Bu çözümler sorunu gidermezse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: EP5544/50 , EP5541/50 , EP3343/50 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›