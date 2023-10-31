Philips Espresso Makinenizin öğütücü ayarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin ve videoyu izleyin.
Öğütücü ayarları sadece kahve çekirdeklerinin öğütülmesi sırasında yapılabilir. Kahve çekirdeği haznesinin içindeki öğütme ayarı düğmesini kullanın. Bazı makinelerde ayar anahtarına (önceden öğütülmüş kahve kaşığının sapı) ihtiyacınız olabilir.
Kahve musluğunun altına bir bardak yerleştirin.
Sade kahve hazırlayın.
Öğütme ayarını yapmak için:
Alet gerektiren makinelerde, öncelikle öğütücü ayar anahtarını düğmenin üzerine yerleştirin (bkz. resim 1). Ardından daha kalın öğütme için düğmeyi aşağı bastırın ve saat yönünde, öğütücünün hasar görmesini önlemek üzere tek seferde bir çentik hareket edecek şekilde çevirin. Aynı şekilde daha ince bir öğütme için düğmeyi aşağı bastırın ve saat yönünün tersine, tek seferde bir çentik hareket edecek şekilde çevirin.
Alet gerektirmeyen makinelerde düğmeyi manuel olarak aşağı bastırabilir ve tek seferde bir çentik hareket edecek şekilde, daha kalın öğütme için saat yönünde veya daha ince öğütme için saat yönünün tersine çevirebilirsiniz (bkz. resim 2).
Farkın belirgin olması için öğütücünün yeni ayara uyum sağlayabilmesi amacıyla iki ila üç bardak kahve hazırlamanız gerekir.