Philips Destek

Philips Espresso Makinemde bir hata kodu görüyorum

Philips Espresso Makinenizde 01, 03, 04, 05, 11, 14 veya 19 gibi bir hata kodu görürseniz lütfen olası nedenler ve çözümleri için aşağıya bakın.



Yukarıda belirtilmeyen diğer hataların (hata 02, 10, 15, 22 gibi) meydana gelmesi durumunda makinenizin onarılması gerekir. Lütfen bizimle iletişime geçin.