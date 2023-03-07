Philips Espresso Makinemde bir hata kodu görüyorum
Yayınlandı 7 Mart 2023
Philips Espresso Makinenizde 01, 03, 04, 05, 11, 14 veya 19 gibi bir hata kodu görürseniz lütfen olası nedenler ve çözümleri için aşağıya bakın.
Yukarıda belirtilmeyen diğer hataların (hata 02, 10, 15, 22 gibi) meydana gelmesi durumunda makinenizin onarılması gerekir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
01 kodlu hatayı gördüğünüzde bu, espresso makinenizdeki kahve öğütücünün kahve hunisi tıkanması nedeniyle çalışmadığı anlamına gelir. Sorunu çözmek için lütfen kahve hunisinin tıkanıklığını giderin (aşağıda açıklandığı gibi kahve kaşığı veya elektrikli süpürge ile):
1. Makineyi kapatın ve makine tamamen sessiz duruma gelene kadar bekleyin (makineden herhangi bir ses duymayana kadar). Bu yaklaşık 15 ila 20 saniye sürebilir 2. Servis kapağını açın ve demleme grubunu çıkarın 3. Önceden öğütülmüş kahve hunisinin kapağını açın ve kaşığın sapını huniye yerleştirin. Hunide önceden öğütülmüş kahve yoksa kaşığın sapını kahve hunisine aşağıdan yerleştirin. 4. Tıkanıklığa neden olan öğütülmüş kahve taneleri düşene kadar sapı yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bir miktar kuvvet uygulamanız gerekebilir. 5. Düşen tüm öğütülmüş kahve taneciklerini gidermek için elektrikli süpürgeyle temizleyin 6. Ardından elektrikli süpürgenin ucunu kahve hunisinin çıkışına yerleştirin ve önceden öğütülmüş kahve hunisini elinizle kapatın. Alternatif olarak tam tersi şekilde elektrikli süpürgeyi üst kısma yerleştirin ve kahve hunisinin alt kısmını kapatın. 7. Demleme grubunu geri yerleştirin. Ardından makineyi çalıştırın ve bir espresso hazırlayın. 8. Espresso hazırladıktan sonra huninin içerisinde öğütülmüş kahve kalıp kalmadığını kontrol edin. İşlem başarısız olursa tıkanıklığı giderme prosedürünü tekrarlayın. Kahve hunisinin tıkanmaması adına lütfen kahve çekirdeği haznesine su dökmeyin.
03 hatası, demleme grubunun çok kirlendiğini ve düzgün çalışamadığını gösterir. Bu sorunu çözmek için lütfen demleme grubunu aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:
1. Makineyi kapatın ve makine tamamen sessiz duruma gelene kadar bekleyin (makineden herhangi bir ses duymayana kadar). Bu yaklaşık 15 ila 20 saniye sürebilir 2. Servis kapağını açın ve demleme grubunu çıkarın 3. Demleme grubunu ılık suyla iyice durulayın. Ardından, geri yerleştirmeden önce kurumasını bekleyin.
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Philips Espresso Makinenizin E04 hata kodunu göstermesi, demleme grubunun doğru yerleştirilmediği anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için lütfen makinenin servis kapağını açın ve demleme grubunu iterek yerine yerleştirin. Demleme grubu yerine oturduğunda bir tık sesi duyulur.
Bu sorunu çözmek ve sıkışmış havayı makineden çıkarmak için şu adımları uygulayın:
1. Makineyi kapatın 2. Su haznesini boşaltın ve AquaClean veya diğer su filtresini çıkarın 3. Su haznesini suyla doldurun ve tekrar yerine yerleştirin 4. Makineyi yeniden açın. Makine ısındığında lütfen sıcak suyu seçin ve 2 veya 3 bardak sıcak su akıtın
AquaClean su filtresi kullanıyorsanız filtrenin hazır olduğundan ve kullanım için doğru şekilde takıldığından emin olmak üzere bu ek adımları izleyin:
1. AquaClean su filtresini 5 saniye boyunca sallayın 2. Hava kabarcığı çıkışı durana kadar filtreyi ters şekilde su dolu bir kapta/kasede tutun 3. Filtreyi su haznesine geri takın ve su haznesini suyla doldurun 4. Makineyi yeniden çalıştırın, kapatın ve tekrar açın 5. Sıcak suyu seçin ve 2-3 fincan sıcak su doldurun
Play Pause
Hata kodu 14 görüntülendiğinde bu, Philips Espresso Makinenizin aşırı ısındığı anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için makineyi kapatın ve soğuması için 30 dakika bekleyin.
Hata kodu 11 veya 19 görüntüleniyorsa espresso makinenizin taşıma sonrası ayarlanması/dış mekan sıcaklığından oda sıcaklığına ayarlanması gerekir. Bu durum çoğunlukla kış mevsiminde havalar soğuk olduğunda meydana gelebilir.
Bu sorunu çözmek için makineyi kapatın ve 30 dakika bekleyip tekrar deneyin.
Yukarıdaki çözüm sorunu gidermezse makinenizin arkasındaki fiş sıkı bir şekilde takılmamış olabilir. Bu sorunu çözmek için lütfen fişin elektrik prizine doğru takıldığını kontrol edin.
Yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir hata koduyla karşılaşırsanız lütfen bizimle iletişime geçin.