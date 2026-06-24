Philips katı meyve sıkacağınızın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamışsa katı meyve sıkacağınız çalışmaz. Lütfen prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Philips katı meyve sıkacağınızın çalışmamasının birkaç nedeni olabilir. Size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda lütfen bilgi edinin.
Philips katı meyve sıkacağınızın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamışsa katı meyve sıkacağınız çalışmaz. Lütfen prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Kapak doğru şekilde takılmadıysa güvenlik fonksiyonu düzgün şekilde devreye giremeyeceğinden katı meyve sıkacağı çalışmaz. Lütfen kapağın doğru şekilde takıldığından emin olun.
Kilitleme kolu düzgün bir şekilde yerleştirilmediğinde veya kapatılmadığında güvenlik fonksiyonu düzgün şekilde devreye giremeyeceğinden katı meyve sıkacağınız çalışmaz. Lütfen kilitleme kolunun düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.
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