  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Philips katı meyve sıkacağım çalışmıyor

    Yayınlandı 24 June 2026

    Philips katı meyve sıkacağınızın çalışmamasının birkaç nedeni olabilir. Size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda lütfen bilgi edinin.

    Philips katı meyve sıkacağınızın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamışsa katı meyve sıkacağınız çalışmaz. Lütfen prize doğru şekilde takıldığından emin olun.

    Kapak doğru şekilde takılmadıysa güvenlik fonksiyonu düzgün şekilde devreye giremeyeceğinden katı meyve sıkacağı çalışmaz. Lütfen kapağın doğru şekilde takıldığından emin olun.

    Kilitleme kolu düzgün bir şekilde yerleştirilmediğinde veya kapatılmadığında güvenlik fonksiyonu düzgün şekilde devreye giremeyeceğinden katı meyve sıkacağınız çalışmaz. Lütfen kilitleme kolunun düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.