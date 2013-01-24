Çoğu atıştırmalığın tamamen pişebilmesi için fırınlara özel belirtilen hazırlama süresi gerekir. Fritözde bol yağda kızartma işleminin hazırlama süreleri daha kısadır ve iyi pişmiş bir sonuç vermeyecektir. Çoğu atıştırmalık 6 - 10 dakikada pişer. Yiyecekler yeteri kadar çıtır değilse birkaç dakika daha kızartın.

Eğer malzemeler birbiriyle temas ediyorsa, hazırlama işleminin yarısında sepeti sallayın.

Daha iyi bir sonuç almak için çok miktarda yiyecek hazırlarken sepeti 2-3 kez sallayın.