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    Airfryer'ımda hazırlanan yiyecekler çıtır/beklediğim gibi değil

    Philips Airfryer'da hazırladığınız yiyecekler veya atıştırmalıklar olması gerektiği gibi (çıtır çıtır ve kızarmış gibi) değilse bunun birkaç nedeni olabilir. Aşağıdaki ipuçlarını ve püf noktalarını uygulayın.

    Aynı anda çok fazla atıştırmalık veya yiyecek hazırlanmıştır

    Tek seferde büyük miktarlarda atıştırmalıklar veya yiyecekler hazırlamayın. Daha küçük porsiyonlar daha düzgün kızarır.

    Bundan emin olmanın en iyi yöntemi atıştırmalıkları Airfryer'ın sepetine yalnızca bir sıra halinde yaymaktır.

    Taze ev yapımı kızartmalar doğru hazırlanmamıştır

    Ev yapımı patates kızartması hazırlıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:

    1. Patateslerin kabuklarını soyun ve çubuk şeklinde doğrayın.

    2. Parmak patatesleri su dolu bir kasede en az 30 dakika bekletin, ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın.

    3. Kaseye yarım yemek kaşığı zeytinyağı koyun, üstüne patatesleri koyun ve patatesler yağla kaplanana dek karıştırın.

    4. Patatesleri kaseden ellerinizle veya bir mutfak aletiyle alarak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın. Patatesleri sepete koyun.

    5. Patatesleri 180°C'de kızartın ve sıcak havayla pişirme işleminin yarısında sepeti sallayın. Daha iyi bir sonuç almak için sıcak havayla pişirme işlemi sırasında sepeti 2-3 kez sallayın. Yukarıdaki çözüm sorununuzu çözmenize yardımcı olmadıysa lütfen Müşteri Destek ekibimiz ile iletişime geçin.

    Fırına atılmaya uygun olmayan atıştırmalıklar veya kızartmalar kullanılmıştır

    Airfryer ile en iyi sonuçları almak için fırına atılmaya hazır ürünler kullanmalısınız. Fırına atılmaya hazır atıştırmalıklar, Airfryer'da hazırlandıkları zaman altınımsı kahverengi bir renk alırlar ve çıtır çıtır olurlar.

    Sıcaklık ayarı doğru değildir

    Lütfen doğru sıcaklığı seçin: Hamurdan yapılan atıştırmalıklar dışında çoğu atıştırmalığın 200˚C'de (400ºF) hazırlanması gerekir. Hamurdan yapılan atıştırmalıklar 180˚C'de (350 ºF) kızartılmalıdır.

    Seçilen hazırlama süresi doğru değildir

    Çoğu atıştırmalığın tamamen pişebilmesi için fırınlara özel belirtilen hazırlama süresi gerekir. Fritözde bol yağda kızartma işleminin hazırlama süreleri daha kısadır ve iyi pişmiş bir sonuç vermeyecektir. Çoğu atıştırmalık 6 - 10 dakikada pişer. Yiyecekler yeteri kadar çıtır değilse birkaç dakika daha kızartın.

    Eğer malzemeler birbiriyle temas ediyorsa, hazırlama işleminin yarısında sepeti sallayın.
    Daha iyi bir sonuç almak için çok miktarda yiyecek hazırlarken sepeti 2-3 kez sallayın.

    Yağ doğru kullanılmamıştır

    Evde galeta ununa bulanmış atıştırmalıklar hazırlarken, galeta ununa yağ karıştırmayı unutmayın.
    Buna ek olarak, mümkün olduğunca az yağlı atıştırmalık çeşitleri kullanın. Yağ yüzdesi yüksek olan atıştırmalıkları kullandığınızda, çıtır çıtır bir sonuç elde etmeniz zor olacaktır.

    Lütfen bir sonraki ipuçlarını uygulayın:

    • Yağı eklemeden önce yiyeceklerin dışını iyice kurulayın
    • Yiyeceklerin daha az çıtır ve daha yağlı olmasına neden olacağı için çok fazla yağ kullanmayın
    • Etlerin daha çıtır çıtır olması için kırmızı etler ya da beyaz etler yağ ile hafifçe fırçalanabilir veya marine edilebilir

    Diğer sorunlar

    Cihaz (6)
    Uygulamalar (2)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)
    Gürültü (1)
    Sıcaklık sorunları (1)
    Hata bildirimleri (1)
    Görüntü (1)

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