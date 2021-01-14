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    Philips Destek

    Philips PowerPro Duo cihazımın filtresini nasıl/ne zaman temizlerim?

    Yayınlandı 2021-01-14

    Optimal emme performansı elde etmek için, filtreleri 2-4 haftada bir temizlemenizi öneririz.

    Filtreyi değiştirmeniz gerekmez.

    1. Filtre bölmesini söküp filtreyi çıkarın;
    2. Köpük filtresini çıkarın;
    3. Köpük filtresini musluğun altında soğuk veya ılık suyla temizleyin. Filtreyi 24 saat boyunca kurumaya bırakın.
    4. Filtreler ıslakken asla filtreyi geri takmayın. Bu durum, cihazınıza zarar verir.

    Dikkat: Tam temizlik için toz bölmesini ve filtre parçalarını da soğuk veya ılık suyla temizleyebilirsiniz.

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