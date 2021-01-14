Philips Destek
Philips PowerPro Duo cihazımın filtresini nasıl/ne zaman temizlerim?
Yayınlandı 2021-01-14
Optimal emme performansı elde etmek için, filtreleri 2-4 haftada bir temizlemenizi öneririz.
Filtreyi değiştirmeniz gerekmez.
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- Filtre bölmesini söküp filtreyi çıkarın;
- Köpük filtresini çıkarın;
- Köpük filtresini musluğun altında soğuk veya ılık suyla temizleyin. Filtreyi 24 saat boyunca kurumaya bırakın.
- Filtreler ıslakken asla filtreyi geri takmayın. Bu durum, cihazınıza zarar verir.
Dikkat: Tam temizlik için toz bölmesini ve filtre parçalarını da soğuk veya ılık suyla temizleyebilirsiniz.
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