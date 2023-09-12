Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgem olağan dışı bir ses çıkarıyor
Yayınlandı 12 Eylül 2023
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgeniz olağan dışı bir ses çıkarıyorsa olası nedenler ve çözümler için aşağıdaki makalemizi okuyun.
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin başlığına, borusuna veya hortumuna sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli süpürgenizdeki hava akımı, cihazınızın bahsi geçen parçalarına sıkışmış bir nesne tarafından kısmi olarak engellenebilir. Sıkışan bir nesne varsa süpürmeye devam etmeden önce bu nesneyi çıkarın.
Genelde kullandığınız aksesuardan farklı bir aksesuar kullandığınızda Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin farklı bir ses çıkardığını fark edebilirsiniz. Aksesuarı kullanmayı bıraktığınızda elektrikli süpürgenin çıkardığı sesin normale dönüp dönmediğini kontrol edin. Süpürgenin sesi normale dönerse çıkan sesle ilgili endişelenmeyin, bu durum normaldir.
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin motoru veya egzoz filtresi tıkalıysa süpürge olağan dışı bir ses çıkarabilir. Bu sorunu çözmek için elektrikli süpürgenizin filtresini temizleyin.
Elektrikli süpürgenizin olağan dışı bir ses çıkarmasının bir başka nedeni de filtrelerin yanlış takılması olabilir. Böyle bir durumda filtreleri elektrikli süpürgenizin doğru yerlerine takın.
Filtrenin nasıl yerleştirileceği ve temizleneceği ile ilgili özel talimatlar için elektrikli süpürgenizin çevrimiçi ürün sayfasındaki destek bölümünde bulunan kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin toz haznesi doluysa bu durum cihazın olağan dışı bir ses çıkarmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için toz haznesini boşaltın ve temizleyin. Toz haznesinin nasıl temizleneceğine ilişkin özel talimatlar için lütfen elektrikli süpürgenizin çevrimiçi ürün sayfasındaki destek bölümünde bulunan kullanım kılavuzuna bakın.
Aşağıdaki bilgiler yalnızca 7000 ve 8000 Serisi Kablosuz (Aqua) için geçerlidir.
8000 veya 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgeniz, Zemin Tipi Tanıma özelliğine sahiptir. Cihazınız zemin tipini otomatik olarak algılar ve en iyi performans için temizliği optimize eder. Bu işlev, Elektrikli Süpürgenin kullanım sırasında sesinin değişmesine neden olabilir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur ancak tercihinize göre sabit bir güçle temizlemeyi tercih ederseniz cihazınızın menüsünden bu akıllı özelliği kapatın.
Özelliği açma veya kapatma adımları için aşağıdaki videoya (0:34-1:02) bakın.
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Yukarıdaki durumlar size uymuyorsa Philips Elektrikli Süpürgenizin motoru hasar görmüş olabilir. Bu durumda daha fazla yardım için lütfen www.philips.com/support adresinden bizimle iletişime geçin.