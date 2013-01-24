Philips Elektrikli Süpürgenizin motoru ya da egzoz filtresi tıkanmışsa bu, normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir.

Bu sorunu gidermek için elektrikli süpürgenizin filtrelerini temizleyin. Filtrelerin temizlenmesi hakkında özel talimatlar için kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz.



Elektrikli süpürgenizin normal olmayan bir ses çıkarmasının bir diğer nedeni de filtrelerin yanlış takılmış olması olabilir. Böyle bir durumda filtreleri elektrikli süpürgenizin doğru yerlerine takın.