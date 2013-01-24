Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Philips Elektrikli Süpürgeniz normal olmayan bir ses çıkarıyorsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.
Philips Elektrikli Süpürgenin başlığına, borusuna veya hortumuna sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin.
Elektrikli süpürgenizdeki hava akımı, bu kısımlara sıkışmış bir nesne tarafından kısmi olarak engellenebilir. Sıkışan bir nesne varsa süpürmeye devam etmeden önce bu nesneyi çıkarın.
Genelde kullandığınız aksesuardan farklı bir aksesuar kullandığınızda Philips Elektrikli Süpürgenizin farklı bir ses çıkardığını fark edebilirsiniz.
Aksesuarı kullanmayı bıraktığınızda elektrikli süpürgenin sesinin normale dönüp dönmediğini kontrol edin. Süpürgenin sesi normale dönerse çıkan sesle ilgili endişelenmeyin, bu durum normaldir.
Philips Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü kaydırma çubuğu açıksa bu, cihazdan normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir.
Böyle bir durumda, alışılmadık sesi önlemek için kaydırma çubuğunu kapatabilirsiniz.
Philips Elektrikli Süpürgenizin motoru ya da egzoz filtresi tıkanmışsa bu, normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir.
Bu sorunu gidermek için elektrikli süpürgenizin filtrelerini temizleyin. Filtrelerin temizlenmesi hakkında özel talimatlar için kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz.
Elektrikli süpürgenizin normal olmayan bir ses çıkarmasının bir diğer nedeni de filtrelerin yanlış takılmış olması olabilir. Böyle bir durumda filtreleri elektrikli süpürgenizin doğru yerlerine takın.
Philips Elektrikli Süpürgenizin toz haznesi doluysa cihaz normal olmayan bir ses çıkarabilir.
Bu sorunu çözmek için toz haznesini temizleyin. Toz haznesinin temizlenmesi hakkında özel talimatlar için lütfen kullanım kılavuzunuza başvurun.
Yukarıdaki durumlar size uymuyorsa Philips Elektrikli Süpürgenizin motoru hasar görmüş olabilir. Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.