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    Philips Wet Vacuum Cleaner ıslatma şeridini temizleme

    Yayınlandı 24 June 2026
    Philips Wet Vacuum Cleaner'ınızın ıslatma şeridini temizlemek istiyorsanız lütfen yalnızca su akışı fazla kalıntı tarafından engellenirse ıslatma şeridini temizlemeniz gerektiğini unutmayın. Nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.
    1. Islatma şeridini su haznesinden çıkarın. İyice durulayın ve kuru bir bezle silin.
    2. Ayrıca, şeridi bir gece boyunca 1 ölçek sirke ile 3 ölçek sudan oluşan bir çözeltide bekletebilirsiniz. Bu çözeltide beklettikten sonra iyice durulayın ve kuru bir bezle silin.
    Temizleme talimatları

    CP0178/01 model numarası ile yeni bir ıslatma şeridi sipariş edebilirsiniz

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