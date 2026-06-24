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Philips Wet Vacuum Cleaner'ım normalden az su veriyor

Philips Wet Vacuum Cleaner'ınız normalden daha az su veriyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Olası nedenleri ve çözümleri öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8349/01 , XC8147/01 .

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