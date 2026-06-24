Philips Destek Philips Wet Vacuum Cleaner'ım normalden az su veriyor

Philips Wet Vacuum Cleaner'ınız normalden daha az su veriyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Olası nedenleri ve çözümleri öğrenmek için aşağıdaki satırlara göz atın.

Mikro fiber ped doğru şekilde yerleştirilmemiştir Philips Wet Vacuum Cleaner'ınızın mikro fiber pedi şeridi kapatıyor ve şeritten gelen su akışını engelliyordur. Mikro fiber ped şeride doğru şekilde yerleştirilmezse cihaz normalden daha az su verebilir. Bu durumda lütfen aşağıdaki adımları izleyin: Paspastaki ve su haznesindeki Velcro şeritlerin mükemmel şekilde hizalandığından emin olun. Ayrıca paspasın şeritli tarafının dışa baktığından ve su haznesinin altından uzakta olduğundan emin olun.

Islatma şeridi fazla kalıntı ile tıkanmıştır Islatma şeridini çıkarın. İyice durulayın ve kuru bir bezle silin. Ayrıca, şeridi bir gece boyunca 1 ölçek sirke ile 3 ölçek sudan oluşan bir çözeltide bekletebilirsiniz. Bu çözeltide beklettikten sonra iyice durulayın ve kuru bir bezle silin. Su haznesi boş veya boşa yakındır Su haznesini yeniden doldurun Philips tarafından tedarik edilmeyen bir mikro fiber paspas kullanıyorsunuzdur Yalnızca orijinal Philips mikro fiber ped kullanın. Bu mikro fiber pedleri Philips bayinizden veya Philips Çevrimiçi mağazasından şu model numarası ile satın alabilirsiniz: FC8063.