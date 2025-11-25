    Philips Destek

    Philips Avent elektrikli göğüs pompamın emme seviyesi çok düşük

    Yayınlandı 25 Kasım 2025

    Philips Avent elektrikli göğüs pompalarında en yaygın emme gücü sorunlarını çözmeye yönelik ipuçları için aşağıya bakın.

    Valflerde (tamamen kapalı olmalıdır) ve membranlarda çatlak, delik veya yırtık gibi hasarlar olup olmadığını kontrol edin. Parçaların temiz olduğundan ve sıkıca oturduğundan emin olun. Valfler veya membranlar hasarlıysa değiştirin.

    Ayrıca, göğüs yastıklarınızda veya kalkanlarınızda hasar olup olmadığını kontrol edin.

    Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.

    Göğüs pompasını ilk kez kullanmadan önce ve her kullanımdan sonra anne sütü ve anne sütü ile temas eden tüm pompa parçalarını sökün, temizleyin ve dezenfekte edin.

    Valfi çıkarırken ve temizlerken dikkatli olun. Hasar görürse göğüs pompanız düzgün çalışmaz. Valfi temizlemek için az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak ılık suda hafifçe ovun. Valf hasar görebileceğinden, valfin içine herhangi bir nesne sokmayın.

    Ayrıca pompanızın nasıl birleştirildiğini de kontrol edebilirsiniz. Tüm parçaların güvenli bir şekilde bağlandığından ve sızdırmazlığının sağlandığından emin olun. Gevşek veya yanlış takılmış parçalar emme seviyesini düşürür. Pompanın dezenfekte edildikten hemen sonra, hala nemliyken takılması emme seviyesini iyileştirebilir.

    Birden fazla farklı Philips Avent göğüs pompası ürününüz varsa parçaları karıştırmadığınızdan ve diğer markaların parçalarını kullanmadığınızdan emin olun.

    Pompanın doğru şekilde birleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için ürününüzün philips.com/support sayfasına gidin ve "Nasıl birleştirebilirim?" başlığını aratın veya çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.

    Emme seviyesi çok düşüğe ayarlanmış olabilir. Motor ünitesindeki düğmeleri kullanarak ayarlamayı deneyin. 

    Sütü rahat ve etkili bir şekilde sağmak için ağrıya veya rahatsızlığa neden olmayan bir seviyede kullanın.

    Göğüste hiç tıkanıklık olmaması ve göğsün süt sağmaya hazır olması için pompalamadan önce göğsünüzü sıcak bir havluyla ısıtmayı ve göğüs ucu çevresinin uyarılması için masaj yapmayı deneyin.

    Ayrıca, pompalama seanslarınızın başında pompanın stimülasyon modunu kullanmayı atlamayın.

    Süt sağmadan önce göğüs uçlarının düzgün şekilde uyarılması pompanızın daha iyi oturmasına yardımcı olur ve verimli süt üretimi sağlar.

    Doğru stimülasyonun süt üretimine nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için bu web sitesinde "Daha yüksek bir emme seviyesi kullanarak daha fazla süt pompalayabilir miyim?" makalemizi arayın veya bir sağlık uzmanına danışın.

    Yedek parça ve aksesuar satın almanız gerekiyorsa veya pompanızın doğru kullanımı ve aşınması ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa philips.com/support adresine gidin, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek merkeziyle iletişime geçin veya bir sağlık uzmanına danışın.

    Göğüs kalkanlarınızın doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Pompalama sırasında süt sağamazsanız bunun nedeni pompanın iyi oturmaması veya yanlış takılması olabilir.

    Uyum ve boyut seçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu web sitesinde "Doğru boyuttaki göğüs kalkanını/meme ucu ek parçasını nasıl seçebilirim?" makalemizi arayın.

