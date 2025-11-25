Göğüs pompasını ilk kez kullanmadan önce ve her kullanımdan sonra anne sütü ve anne sütü ile temas eden tüm pompa parçalarını sökün, temizleyin ve dezenfekte edin.

Valfi çıkarırken ve temizlerken dikkatli olun. Hasar görürse göğüs pompanız düzgün çalışmaz. Valfi temizlemek için az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak ılık suda hafifçe ovun. Valf hasar görebileceğinden, valfin içine herhangi bir nesne sokmayın.

Ayrıca pompanızın nasıl birleştirildiğini de kontrol edebilirsiniz. Tüm parçaların güvenli bir şekilde bağlandığından ve sızdırmazlığının sağlandığından emin olun. Gevşek veya yanlış takılmış parçalar emme seviyesini düşürür. Pompanın dezenfekte edildikten hemen sonra, hala nemliyken takılması emme seviyesini iyileştirebilir.

Birden fazla farklı Philips Avent göğüs pompası ürününüz varsa parçaları karıştırmadığınızdan ve diğer markaların parçalarını kullanmadığınızdan emin olun.

Pompanın doğru şekilde birleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için ürününüzün philips.com/support sayfasına gidin ve "Nasıl birleştirebilirim?" başlığını aratın veya çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.