45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*

Tüm malzemeleri almak ve hatta buz kırmak için ihtiyaç duyduğunuz 600 W güç ve bıçak performansıyla günlük karıştırma işlemlerinizi iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Minimum çabayla ve çok kısa sürede mükemmel bir kıvam sağlar.