2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HR2291/41
ProBlend sistemi
2 L Maksimum Kapasite
1,25 L Etkin Kapasite
2 Hız ayarı + darbe
Cam Hazne
Buz küplerini yalnızca 45 saniye içinde** küçük parçalara ayırmak için ProBlend sistemini Darbe ayarıyla kullanın. Hem en sevdiğiniz soğuk içecekler ve smoothie'ler için hem de özel tatlılar için idealdir.
Seçim yapabileceğiniz 2 hız ve Darbe ayarıyla çeşitli içecekler hazırlayın ve en sevdiğiniz yemekler için malzemelerinizi hızla işleyin. Yeşillikler, baharatlar ve sebzeler gibi malzemeleri işleyebilir, kahve öğütmekten lezzetli bir smoothie için buz parçalamaya kadar çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
1,25 L etkin kapasite sayesinde 6 içeceğe kadar (200 ml bardak boyutuna göre) servis yapılabilir.***
Yorumlar
Çeşitli tariflerde MAX modunda test edilmiştir
200 ml bardak kullanılması durumunda