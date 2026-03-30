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  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
  • 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*

3000 SerisiBlender ProBlend Crush Teknolojisi 600 W 2 l

HR2291/41

45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*
Tüm malzemeleri almak ve hatta buz kırmak için ihtiyaç duyduğunuz 600 W güç ve bıçak performansıyla günlük karıştırma işlemlerinizi iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Minimum çabayla ve çok kısa sürede mükemmel bir kıvam sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Benzersiz ProBlend sistemi

45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*

  • ProBlend sistemi

  • 2 L Maksimum Kapasite

  • 1,25 L Etkin Kapasite

  • 2 Hız ayarı + darbe

  • Cam Hazne

Buzu yalnızca 45 saniye içinde** küçük parçalara ayırır

Buzu yalnızca 45 saniye içinde** küçük parçalara ayırır

Buz küplerini yalnızca 45 saniye içinde** küçük parçalara ayırmak için ProBlend sistemini Darbe ayarıyla kullanın. Hem en sevdiğiniz soğuk içecekler ve smoothie'ler için hem de özel tatlılar için idealdir.

Seçebileceğiniz 2 hız + Darbe ayarı

Seçebileceğiniz 2 hız + Darbe ayarı

Seçim yapabileceğiniz 2 hız ve Darbe ayarıyla çeşitli içecekler hazırlayın ve en sevdiğiniz yemekler için malzemelerinizi hızla işleyin. Yeşillikler, baharatlar ve sebzeler gibi malzemeleri işleyebilir, kahve öğütmekten lezzetli bir smoothie için buz parçalamaya kadar çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Ailenizin ihtiyaçları için mükemmel boyutta geniş hazne

Ailenizin ihtiyaçları için mükemmel boyutta geniş hazne

1,25 L etkin kapasite sayesinde 6 içeceğe kadar (200 ml bardak boyutuna göre) servis yapılabilir.***

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Çeşitli tariflerde MAX modunda test edilmiştir

  2. 200 ml bardak kullanılması durumunda