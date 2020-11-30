Konik şekilli çırpıcılar %20 daha hızlı* çalışır

Pürüzsüz ve yumuşacık karışımlar için daha kısa sürede daha geniş bir yüzeye temas eden ve hamura hava karıştıran konik şekilli çırpıcılar %20 daha hızlı* çalışır.