2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
300 W
5 hızlı ve turbo
Şerit çırpıcılar ve hamur çengelleri
Hafif
Konik şekilli çırpıcılar %20'ye kadar daha hızlı çalışır*. Daha kısa sürede daha geniş bir yüzeyi işler ve hamura hava karışmasını sağlayarak pürüzsüz, kabarık bir doku oluşturur.
Yer kaplamaması için kablo cihazın etrafına sarılarak bir klipsle sabitlenir.
Mikser, yüksek kaliteli ve bulaşık makinesinde yıkanabilen iki çift paslanmaz çelik çırpıcı ile gelir.
4.7
5 üzerinden
13
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
26/05/2022
Türkiye
Beklediğimden verimli.
İyiymiş... ... almam için yardımcı olan mağaza görevlisine teşekkürler.
Avantajlar
Hız ayarı çok iyi.
Dezavantajlar
Karıştırma işi bitince ayakta dursa daha iyi olabilir. Sadece gödenin arka kısmına kalıbına müdahale ile gerçekleşebilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır
Date of Use 2022-04-25
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır
Date of Use 2022-04-25
Aylakokur
23/02/2022
Türkiye
Ürün çok tavsiye
Uzun aparatları, hafifliği, plastiğinin kalitesi, motor gücü herşeyiyle çok güzel bir makine, tavsiye ediyorum uzun uzun düşünüp aldım sizin dusunmenize gerek yok memnun kalırsınız
Avantajlar
Uzun aparatlar, güçlü motor, kaliteli
Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır
Date of Use 2021-01-23
Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır
Date of Use 2021-01-23
Yes61
14/02/2022
Türkiye
Ürünün güzel kullanışlı özellikleri mevcut
Oldukça iyi performans sergiliyor çok kullanışlı bir ürün kesinlikle tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır
4 yumurta akı çırpma; önceki modele göre