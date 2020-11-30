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Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay
Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay
Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün
Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay
Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay
Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün