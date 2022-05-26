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  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
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  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
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  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
  • Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay

Daily CollectionPhilips Daily Collection Mikser

HR3705/10

4.7
| (13) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor
Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay
Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hafif gövde ve konik şekilli çırpıcı sayesinde hızlı karıştırma

Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay

  • 300 W

  • 5 hızlı ve turbo

  • Şerit çırpıcılar ve hamur çengelleri

  • Hafif

Konik şekilli çırpıcılar %20'ye kadar daha hızlı çalışır*

Konik şekilli çırpıcılar %20'ye kadar daha hızlı çalışır*. Daha kısa sürede daha geniş bir yüzeyi işler ve hamura hava karışmasını sağlayarak pürüzsüz, kabarık bir doku oluşturur.

Tertipli saklama için kablo klipsi

Tertipli saklama için kablo klipsi

Yer kaplamaması için kablo cihazın etrafına sarılarak bir klipsle sabitlenir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik aksesuarlar

Mikser, yüksek kaliteli ve bulaşık makinesinde yıkanabilen iki çift paslanmaz çelik çırpıcı ile gelir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

13

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

26/05/2022

Türkiye

Türkiye

Beklediğimden verimli.

İyiymiş... ... almam için yardımcı olan mağaza görevlisine teşekkürler.

Avantajlar

Hız ayarı çok iyi.

Dezavantajlar

Karıştırma işi bitince ayakta dursa daha iyi olabilir. Sadece gödenin arka kısmına kalıbına müdahale ile gerçekleşebilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır

Date of Use 2022-04-25

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır

Date of Use 2022-04-25

23/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün çok tavsiye

Uzun aparatları, hafifliği, plastiğinin kalitesi, motor gücü herşeyiyle çok güzel bir makine, tavsiye ediyorum uzun uzun düşünüp aldım sizin dusunmenize gerek yok memnun kalırsınız

Avantajlar

Uzun aparatlar, güçlü motor, kaliteli

Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır

Date of Use 2021-01-23

Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır

Date of Use 2021-01-23

14/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünün güzel kullanışlı özellikleri mevcut

Oldukça iyi performans sergiliyor çok kullanışlı bir ürün kesinlikle tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR3705/10 Philips Daily Collection Mikser için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 4 yumurta akı çırpma; önceki modele göre