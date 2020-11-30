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    Daily Collection

    Philips Daily Collection Mikser

    HR3705/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay
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      Daily Collection Philips Daily Collection Mikser

      HR3705/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay

      Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,99 TL

      Daily Collection Philips Daily Collection Mikser

      Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay

      Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün

      Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay

      Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,99 TL

      Daily Collection Philips Daily Collection Mikser

      Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay

      Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz*. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Philips Daily Collection Mikser

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kabarmış kekler ve pürüzsüz hamur karışımları artık çok kolay

        Hafif gövde ve konik şekilli çırpıcılar sayesinde hızlı karıştırma

        • 300 W
        • 5 hızlı ve turbo
        • Şerit çırpıcılar ve hamur çengelleri
        • Hafif
        Düzenli saklama için kablo klipsi

        Düzenli saklama için kablo klipsi

        Düzenli saklama için kablo, mikserin etrafından sarılarak klipsle sabitlenir.

        Tek dokunuşla çırpıcıları çıkarmayı sağlayan büyük çıkarma düğmesi

        Tek dokunuşla çırpıcıları çıkarmayı sağlayan büyük çıkarma düğmesi

        Büyük çıkarma düğmesine bir kez dokunarak çırpıcıları veya hamur çengellerini çıkarın.

        Kolay temizleme için pürüzsüz yüzeyler

        Kolay temizleme için pürüzsüz yüzeyler

        Pürüzsüz yüzeyler ve bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar hızlı ve kolay şekilde temizlenir.

        5 hız ayarı ve Turbo ile tüm mutfak işlerini tamamlayın

        5 hız ayarı ve Turbo ile tüm mutfak işlerini tamamlayın

        5 farklı hız seçeneği ile her işleme uygun ayarı seçin.

        Kolay kullanım için kaymaz tutma yeri

        Kolay kullanım için kaymaz tutma yeri

        Konik şekilli çırpıcılar %20 daha hızlı* çalışır

        Pürüzsüz ve yumuşacık karışımlar için daha kısa sürede daha geniş bir yüzeye temas eden ve hamura hava karıştıran konik şekilli çırpıcılar %20 daha hızlı* çalışır.

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik aksesuarlar

        Mikser, bulaşık makinesinde yıkanabilen kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş iki çift çırpıcıyla birlikte gelir.

        Hafif ve konforlu tasarım

        Hafif ve ergonomik tasarım, karıştırma işlemini konforlu ve kolay hale getirir.

        İki çift şerit çırpıcı ve hamur çengelleri

        Çırpıcılar ve hamur çengelleri kolayca takılır ve yerlerine oturduğunda "klik" sesi duyulur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Hamur Çengelleri
          • Şerit çırpıcılar

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Gerilim
          220-240  volt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          212X106X196  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          186X84X154  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          1,148  kg
          Ürün ağırlığı
          0,852  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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            • 4 yumurta beyazı çırpma işleminde önceki ürüne kıyasla
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