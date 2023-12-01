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    • Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın
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      5000 Serisi Blender

      HR3030/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

      Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru ile kadifemsi smoothie'lere dönüştürün. Temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın.

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      5000 Serisi Blender

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      5000 Serisi
      - {discount-value}

      5000 Serisi

      Blender

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      Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

      ProBlend Plus teknolojisiyle %50 daha güçlü*

      • ProBlend Plus teknolojisi
      • 1200 W ProBlend Plus motor
      • Su eklemeden dondurulmuş meyvelerden yoğun formda smoothie’ler
      1200 W ProBlend Plus motor

      1200 W ProBlend Plus motor

      %50 daha fazla güç*, dondurulmuş meyveler, buz ve kuruyemişler gibi en sert malzemelerden bile ipeksi yumuşaklıkta içecekler, çorbalar ve soslar hazırlar.

      Yeni ProBlend Plus bıçaklar

      Yeni ProBlend Plus bıçaklar

      Uzatılmış bıçaklar, en sert malzemeleri bile ezmek ve karıştırmak için daha uzun ve daha kalın.

      ProBlend Plus çıkıntılı cam hazne

      ProBlend Plus çıkıntılı cam hazne

      Cam haznedeki çıkıntılar, optimum dolaşım ve ideal sonuçlar için malzemelerinizi dolaşıma yönlendirir.

      Dondurulmuş meyvelerden yoğun smoothie’ler

      Dondurulmuş meyvelerden yoğun smoothie’ler

      Dondurulmuş meyvelerden çok az veya hiç sıvıya ihtiyaç duymadan kadifemsi smoothie'ler ve smoothie kaseleri yapın. Malzemeleri aşağı itmek ve mükemmel kıvama ulaşana kadar dolaşımda kalmasını sağlamak için Karıştırıcı aksesuarını kullanın.

      2 litrelik kapasite

      2 litrelik kapasite

      1,5 litrelik çalışma kapasitesine sahip 2 litrelik geniş hazne, tek seferde tüm aileniz için sağlıklı ve lezzetli smoothie'ler hazırlar.

      3 hız ve darbe özelliği

      3 hız ve darbe özelliği

      Sert ve yumuşak malzemeler için üç hız ayarından birini seçin veya ihtiyaç duyduğunuzda ekstra güç ayarı için darbe özelliğini kullanın.

      Çıkarılabilir bıçaklar

      Çıkarılabilir bıçaklar

      Elde veya bulaşık makinesinde yıkamak için bıçak ünitesini karıştırma haznesinden ayırın.

      Kolay temizlik

      Kolay temizlik

      Manuel temizleme ayarıyla temizlemek çok basit. Fırçalamaya veda edin!

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Philips Blender’ınızın çıkarılabilir tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      Sayısız ilham için HomeID uygulaması

      Sayısız ilham için HomeID uygulaması

      Sayısız lezzetli tarifi keşfedin! İçecekler, çorbalar, soslar ve daha fazlası için lezzetli tariflere ve ayrıca blender'ınızı kullanmaya yönelik ipuçlarına ve püf noktalarına erişmek için HomeID uygulamamızı kullanın.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Tasarım özellikleri

        Ana Malzeme
        Plastik
        Malzeme hazneleri
        Cam
        Bıçak malzemesi
        Paslanmaz çelik

      • Teknik özellikler

        Gerilim
        220-240  V

      • Teknik spesifikasyonlar

        Güç
        1200  W

      • Tasarım

        Renk
        Siyah

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ağırlık
        3.54  kg
        Ağırlık
        3.54 kg
        Uzunluk
        20.5 cm
        Genişlik
        19.4 cm
        Yükseklik
        48.2 cm

      • Genel özellikler

        Kapak türü
        Çıkarılabilir
        Bulaşık makinesinde yıkanabilir
        Evet
        Blade
        4 yıldızlı bıçak
        Manuel temizlik işlevi
        Evet
        Hız
        3 hız ve Darbe

      • Tasarım ve kaplama

        Ana gövde malzemesi
        Plastik
        Malzeme haznesi
        Cam
        Bıçak malzemesi
        Paslanmaz çelik

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