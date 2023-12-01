HR3030/00
Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın
Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru ile kadifemsi smoothie'lere dönüştürün. Temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın.Tüm faydaları görün
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Blender
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%50 daha fazla güç*, dondurulmuş meyveler, buz ve kuruyemişler gibi en sert malzemelerden bile ipeksi yumuşaklıkta içecekler, çorbalar ve soslar hazırlar.
Uzatılmış bıçaklar, en sert malzemeleri bile ezmek ve karıştırmak için daha uzun ve daha kalın.
Cam haznedeki çıkıntılar, optimum dolaşım ve ideal sonuçlar için malzemelerinizi dolaşıma yönlendirir.
Dondurulmuş meyvelerden çok az veya hiç sıvıya ihtiyaç duymadan kadifemsi smoothie'ler ve smoothie kaseleri yapın. Malzemeleri aşağı itmek ve mükemmel kıvama ulaşana kadar dolaşımda kalmasını sağlamak için Karıştırıcı aksesuarını kullanın.
1,5 litrelik çalışma kapasitesine sahip 2 litrelik geniş hazne, tek seferde tüm aileniz için sağlıklı ve lezzetli smoothie'ler hazırlar.
Sert ve yumuşak malzemeler için üç hız ayarından birini seçin veya ihtiyaç duyduğunuzda ekstra güç ayarı için darbe özelliğini kullanın.
Elde veya bulaşık makinesinde yıkamak için bıçak ünitesini karıştırma haznesinden ayırın.
Manuel temizleme ayarıyla temizlemek çok basit. Fırçalamaya veda edin!
Philips Blender’ınızın çıkarılabilir tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Sayısız lezzetli tarifi keşfedin! İçecekler, çorbalar, soslar ve daha fazlası için lezzetli tariflere ve ayrıca blender'ınızı kullanmaya yönelik ipuçlarına ve püf noktalarına erişmek için HomeID uygulamamızı kullanın.
Menşei
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Tasarım ve kaplama
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