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    ProMix Hand blender

    3000 Serisi

    HR2520/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin
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      ProMix Hand blender 3000 Serisi

      HR2520/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin

      Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün

      ProMix Hand blender 3000 Serisi

      Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin

      Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün

      Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin

      Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün

      ProMix Hand blender 3000 Serisi

      Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin

      Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün

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        ProMix Hand blender

        ProMix Hand blender

        3000 Serisi

        Toplam:

        Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin

        Her gün kolay ve pürüzsüz karışımlar

        • 400 W
        • Ölçekli Sürahi
        • Beyaz
        • Plastik
        Kuvvetli 400 W motor

        Kuvvetli 400 W motor

        Güçlü 400 W motor sayesinde gün içinde karıştırma işlemlerinizi zahmetsizce yapabilir ve pürüzsüz sonuçlar elde edebilirsiniz.

        ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

        ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

        Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, benzersiz ve gelişmiş bir karıştırma teknolojisidir. Karıştırma işlemi boyunca optimum yiyecek akışı sağlayan üçgen şekilli bıçak tasarımı, her seferinde eşit ve hızlı karıştırma sağlar.

        Sıçrama önleyici tasarım dağınıklığı en aza indirir

        Sıçrama önleyici tasarım dağınıklığı en aza indirir

        Dağınıklığı en aza indirmek ve karıştırma sırasında sizi sıçramalara karşı korumak amacıyla özel olarak tasarlanmış bıçak korumasının etrafında bir başlık bulunur.

        Kaymayan ergonomik tutma yeri

        Kaymayan ergonomik tutma yeri

        El blenderinin güçlü kavraması, üstün konfor ve kontrol sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ergonomik tutma yeri kaymayı önler ve kullanım esnasında elinizdeki gerilim veya gerginliği en aza indirir.

        Kolay kullanım için hafif ve ince

        Kolay kullanım için hafif ve ince

        Ergonomik tutma yeri ile uyum içinde olan hafif ve şık tasarım, blenderin kullanımını son derece kolay ve rahat hale getirir.

        Şeffaf karıştırma haznesi

        Şeffaf karıştırma haznesi

        Gerekli malzeme miktarlarını doğru belirlemenize yardımcı olmak için ölçekli olan şeffaf karıştırma haznesi, el blenderinizi tamamlar. Hazne, sıcak veya soğuk yiyecekler için kullanılabilir.

        Musluk altında temizlenmesi çok kolay

        Musluk altında temizlenmesi çok kolay

        Karıştırma çubuğunu musluk suyu altında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

        Zahmetsizce saklanabilecek kompakt boyut

        Zahmetsizce saklanabilecek kompakt boyut

        Kompakt boyutu sayesinde el blenderi mutfak çekmecesinde zahmetsizce saklanabilir ve tezgahınız üzerinde yer kaplamaz.

        Teknik Özellikler

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          PP
          Renk
          Beyaz

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Güç
          400 W
          Kordon uzunluğu
          1,2 m

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Kuvvetli 400 W motor
          • ProMix Teknolojisi
          • Özel çubuk kafesi
          • Ergonomik Tutuş tasarımı
          • Kullanımı kolay düğme
          • Hafif

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,58 kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          67 x 67 x 372 mm

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