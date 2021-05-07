Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin
Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin
Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün
Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin
Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saniyeler içinde kolayca kıvamlı bir karışım elde edin
Philips El Blenderi Serisi 3000 çorbalardan smoothie'lere, pürelerden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmanıza imkan tanıyan 400 W motor gücüne ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisine sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla hepsi bir arada. Tüm faydaları görün
3000 Serisi
Toplam:
Güçlü 400 W motor sayesinde gün içinde karıştırma işlemlerinizi zahmetsizce yapabilir ve pürüzsüz sonuçlar elde edebilirsiniz.
Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, benzersiz ve gelişmiş bir karıştırma teknolojisidir. Karıştırma işlemi boyunca optimum yiyecek akışı sağlayan üçgen şekilli bıçak tasarımı, her seferinde eşit ve hızlı karıştırma sağlar.
Dağınıklığı en aza indirmek ve karıştırma sırasında sizi sıçramalara karşı korumak amacıyla özel olarak tasarlanmış bıçak korumasının etrafında bir başlık bulunur.
El blenderinin güçlü kavraması, üstün konfor ve kontrol sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ergonomik tutma yeri kaymayı önler ve kullanım esnasında elinizdeki gerilim veya gerginliği en aza indirir.
Ergonomik tutma yeri ile uyum içinde olan hafif ve şık tasarım, blenderin kullanımını son derece kolay ve rahat hale getirir.
Gerekli malzeme miktarlarını doğru belirlemenize yardımcı olmak için ölçekli olan şeffaf karıştırma haznesi, el blenderinizi tamamlar. Hazne, sıcak veya soğuk yiyecekler için kullanılabilir.
Karıştırma çubuğunu musluk suyu altında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.
Kompakt boyutu sayesinde el blenderi mutfak çekmecesinde zahmetsizce saklanabilir ve tezgahınız üzerinde yer kaplamaz.
Servis
Tasarım ve kaplama
Menşei
Teknik özellikler
Genel özellikler
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar