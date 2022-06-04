2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
Philips El Blenderi 3000 Serisi, etkileyici 400 W motoru ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi ile çorbadan smoothie'lere, püreden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızla karıştırır. Tüm bunları hafif ve ergonomik bir tasarımla yapar.
400 W
Ölçekli Demlik
Beyaz
Plastik
Güçlü 400 W motor sayesinde günlük karıştırma işlemlerinizden zahmetsizce pürüzsüz sonuçlar elde edebilirsiniz.
Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, benzersiz ve gelişmiş bir karıştırma teknolojisidir. Karıştırma sırasında optimum yiyecek akışı sunan üçgen şekilli bıçak tasarımı, her seferinde tutarlı ve hızlı karıştırma sağlar.
Özel olarak tasarlanmış bıçak korumasının etrafında, karıştırma sırasında kirlenmeyi en aza indiren ve sizi sıçramalardan koruyan kapalı başlık mevcuttur.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
04/06/2022
Türkiye
Fiyat performans ürünü güçlü ve kullanışlı
Bu zamanda Philips marka Blender 250 tl mükemmel ayrıca güçlü pratik ve kullanışlı
Avantajlar
Pratik, güçlü
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ProMix El blenderi HR2520/00 3000 Serisi için yapılmıştır
Date of Use 2021-05-04
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ProMix El blenderi HR2520/00 3000 Serisi için yapılmıştır
Date of Use 2021-05-04