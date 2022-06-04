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  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın
  • Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın

ProMix El blenderi3000 Serisi

HR2520/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın

Philips El Blenderi 3000 Serisi, etkileyici 400 W motoru ve ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi ile çorbadan smoothie'lere, püreden dip soslara kadar en sevdiğiniz malzemeleri hızla karıştırır. Tüm bunları hafif ve ergonomik bir tasarımla yapar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sorunsuz ve zahmetsiz günlük karıştırma işlemleri

Saniyeler içinde kolayca ve sorunsuz şekilde karıştırın

  • 400 W

  • Ölçekli Demlik

  • Beyaz

  • Plastik

Güçlü 400 W motor

Güçlü 400 W motor

Güçlü 400 W motor sayesinde günlük karıştırma işlemlerinizden zahmetsizce pürüzsüz sonuçlar elde edebilirsiniz.

ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, benzersiz ve gelişmiş bir karıştırma teknolojisidir. Karıştırma sırasında optimum yiyecek akışı sunan üçgen şekilli bıçak tasarımı, her seferinde tutarlı ve hızlı karıştırma sağlar.

Kirlenmeyi en aza indiren sıçrama önleyici tasarım

Kirlenmeyi en aza indiren sıçrama önleyici tasarım

Özel olarak tasarlanmış bıçak korumasının etrafında, karıştırma sırasında kirlenmeyi en aza indiren ve sizi sıçramalardan koruyan kapalı başlık mevcuttur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

04/06/2022

Türkiye

Türkiye

Fiyat performans ürünü güçlü ve kullanışlı

Bu zamanda Philips marka Blender 250 tl mükemmel ayrıca güçlü pratik ve kullanışlı

Avantajlar

Pratik, güçlü

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ProMix El blenderi HR2520/00 3000 Serisi için yapılmıştır

Date of Use 2021-05-04

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ProMix El blenderi HR2520/00 3000 Serisi için yapılmıştır

Date of Use 2021-05-04

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları