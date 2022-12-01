Topaksız ve pürüzsüz karışımlar için ProBlend teknolojisi

ProBlend teknolojisi, pürüzsüz ve topaksız karışımlar için optimum malzeme akışı oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 temel özelliği bir araya getirir. ProBlend motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 350 W güç sağlar. ProBlend bıçaklar, gücü ve kesme performansını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir şekle sahiptir. ProBlend sürahi, malzemeleri sürekli olarak karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.