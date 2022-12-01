2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HR2500/00
ProBlend teknolojisi
600 ml Tritan™ Renew şişe
İpek beyaz mat kaplama
Biyo bazlı plastik
ProBlend teknolojisi, pürüzsüz ve topaksız karışımlar için optimum malzeme akışı oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 temel özelliği bir araya getirir. ProBlend motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 350 W güç sağlar. ProBlend bıçaklar, gücü ve kesme performansını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir şekle sahiptir. ProBlend sürahi, malzemeleri sürekli olarak karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.
Kolay kullanım: Malzemelerinizi koyun, çevirin, karıştırın ve keyfinize bakın.
Çıkarılabilir tüm parçalar kolayca durulanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Yorumlar
Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %64'ünü oluşturur).
Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) ve Tritan™ kullanılarak üretimine karşı biyo bazlı plastik ve Tritan™ Renew kullanılarak üretimine dayalı hesaplama.