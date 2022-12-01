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    Çevre Dostu Mutfak Serisi

    5000 Serisi Blender

    HR2500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha serin bir gezegen için tasarlandı Daha serin bir gezegen için tasarlandı Daha serin bir gezegen için tasarlandı
      -{discount-value}

      Çevre Dostu Mutfak Serisi 5000 Serisi Blender

      HR2500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha serin bir gezegen için tasarlandı

      Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Çevre Dostu Mutfak Serisi 5000 Serisi Blender

      Daha serin bir gezegen için tasarlandı

      Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Daha serin bir gezegen için tasarlandı

      Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Çevre Dostu Mutfak Serisi 5000 Serisi Blender

      Daha serin bir gezegen için tasarlandı

      Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Çevre Dostu Mutfak Serisi

        Çevre Dostu Mutfak Serisi

        5000 Serisi Blender

        - {discount-value}

        Toplam:

        Daha serin bir gezegen için tasarlandı

        Philips Çevre Dostu Blender Modeli

        • ProBlend teknolojisi
        • 600 ml Tritan™ Renew şişe
        • İpek beyaz mat kaplama
        • Biyo bazlı plastik

        Çıkarılabilir bıçaklar sayesinde kolay temizlik

        Çıkarılabilir tüm parçalar kolayca durulanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Topaksız ve pürüzsüz karışımlar için ProBlend teknolojisi

        ProBlend teknolojisi, pürüzsüz ve topaksız karışımlar için optimum malzeme akışı oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 temel özelliği bir araya getirir. ProBlend motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 350 W güç sağlar. ProBlend bıçaklar, gücü ve kesme performansını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir şekle sahiptir. ProBlend sürahi, malzemeleri sürekli olarak karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.

        NutriU uygulamasıyla tarif seçeneklerinizi genişletin

        NutriU uygulamasını indirip yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecek, yemek ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair 200'den fazla fikir keşfedin. Aileniz için sağlıklı yemeklerin hazırlaması kolay, talebi fazla olmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.

        Hızlı ve kolay kullanım

        Kolay kullanım: Malzemelerinizi koyun, çevirin, karıştırın ve keyfinize bakın.

        Tritan™ Renew şişe, BPA içermez, şeffaf ve dayanıklı

        Tritan Renew şişe ile smoothie'lerinizi yanınıza alın. BPA içermez, darbeye ve kırılmaya dayanıklıdır. 100 saatlik yıkama döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanan bu sürahi aynı zamanda bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

        Daha çevre dostu bir geleceğe katkıda bulunan sürdürülebilir tasarım

        Ana gövdesinde biyo bazlı plastikler* ve şişesinde geri dönüştürülmüş plastikler*** kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmıştır ve üretim sürecinde CO2 emisyonunu %17'ye kadar azaltır.** Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.

        Güvenlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı

        Biyo bazlı plastikler*, ayçiçeği yağı gibi biyolojik ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Yemeklerden arta kalan kullanılmış yağ, toplanıp yiyeceklerle temas için uygun hale getirilmek üzere çevre dostu bir işlemle geri dönüştürülmüştür. Blender sürahisi, Tritan Renew ile BPA içermeyen ve her türlü yiyecekle temasa uygun şekilde tasarlanmıştır.

        Kusursuz ve sade tasarım

        Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan bir tasarıma sahiptir.

        Modern ve minimalist tarz

        Mutfağınızda dikkatleri üzerine çeken ipek beyaz mat kaplamasıyla sürdürülebilirlik hiç bu kadar şık görünmemişti.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          350  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Kablo uzunluğu
          0,85  m
          Şişe çalışma kapasitesi
          0,6  L

        • Tasarım

          Renkler
          İpek Beyaz Mat

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          118 x 116 x 360  mm
          Ürün ağırlığı
          1,05  kg

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Çıkarılabilir bıçak
          Evet
          Ürün özellikleri
          • ProBlend teknolojisi
          • Tritan Renew™ Şişe
          • NutriU uygulaması
          • Kullanımı kolay
          • Çıkarılabilir bıçak
          • Sürdürülebilir olarak tasarlanmıştır
          • Modern ve minimalist tarz
          • Kusursuz ve sade tasarım
          • Güvenilir ve sürdürülebilir

        • Kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Biyo bazlı plastik

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          > %98 geri dönüşümlü kağıt

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            Yorumlar

            • Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %64'ünü oluşturur).
            • *Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) ve Tritan™ kullanılarak üretimine karşı biyo bazlı plastik ve Tritan™ Renew kullanılarak üretimine dayalı hesaplama.
            • **Tritan™ Renew, kütle dengesi temelinde sertifikalı kaynaklardan elde edilen %50 geri dönüşümlü malzemeden üretilmiştir.
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