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  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
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  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı
  • Daha serin bir gezegen için tasarlandı

Çevre Dostu Mutfak Serisi5000 Serisi Blender

HR2500/00

Daha serin bir gezegen için tasarlandı
Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Philips Çevre Dostu Blender Modeli

Daha serin bir gezegen için tasarlandı

  • ProBlend teknolojisi

  • 600 ml Tritan™ Renew şişe

  • İpek beyaz mat kaplama

  • Biyo bazlı plastik

Topaksız ve pürüzsüz karışımlar için ProBlend teknolojisi

Topaksız ve pürüzsüz karışımlar için ProBlend teknolojisi

ProBlend teknolojisi, pürüzsüz ve topaksız karışımlar için optimum malzeme akışı oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 temel özelliği bir araya getirir. ProBlend motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 350 W güç sağlar. ProBlend bıçaklar, gücü ve kesme performansını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir şekle sahiptir. ProBlend sürahi, malzemeleri sürekli olarak karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.

Hızlı ve kolay kullanım

Hızlı ve kolay kullanım

Kolay kullanım: Malzemelerinizi koyun, çevirin, karıştırın ve keyfinize bakın.

Çıkarılabilir bıçaklar sayesinde kolay temizlik

Çıkarılabilir bıçaklar sayesinde kolay temizlik

Çıkarılabilir tüm parçalar kolayca durulanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %64'ünü oluşturur).

  2. Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) ve Tritan™ kullanılarak üretimine karşı biyo bazlı plastik ve Tritan™ Renew kullanılarak üretimine dayalı hesaplama.