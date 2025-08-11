Philips ürününüzü nemli bir ortamda (ör. banyo) şarj ediyorsanız güvenli şarj için her zaman IPX4 adaptör kullanın. IPX4, adaptörün sıçramaya karşı dayanıklı olduğunu gösterir.



Hangi adaptörü seçerseniz seçin, aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun (bu bilgiler genellikle adaptörün üzerinde basılıdır).



Giriş voltajı: 100-240 V.

Çıkış voltajı: 5 V.

Güç çıkışı: 1 A veya üzeri.

Su geçirmezlik: Nemli ortamlar için IPX4*.

Onay işareti: ülkeniz için ilgili onay/sertifika işareti (ör. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, vb.)



Öneml̇i: Sertifikalı olmayan bir adaptörün kullanılması tehlikelere veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ürünü suyla temizlemeden önce mutlaka adaptörden çıkarın.

*İpucu: IPX4'teki X bir yer tutucudur ve bir adaptörün açıklamasında yerine başka bir rakam (ör. IP24 veya IP44) gelebilir. "IP"den sonraki ikinci rakam "4" olduğu sürece adaptör sıçramaya karşı dayanıklı olarak sınıflandırılır.