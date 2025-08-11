USB ile şarj olan Philips ürünlerimi şarj etmek için ne kullanabilirim?
Not: Ürününüzü şarj etmeden önce lütfen aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun. Tüm önemli güvenlik bilgileri için lütfen ürününüzle birlikte verilen belgelere bakın.
Önce güvenlik
Philips ürününüzü nemli bir ortamda (ör. banyo) şarj ediyorsanız güvenli şarj için her zaman IPX4 adaptör kullanın. IPX4, adaptörün sıçramaya karşı dayanıklı olduğunu gösterir.
Hangi adaptörü seçerseniz seçin, aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun (bu bilgiler genellikle adaptörün üzerinde basılıdır).
Giriş voltajı: 100-240 V.
Çıkış voltajı: 5 V.
Güç çıkışı: 1 A veya üzeri.
Su geçirmezlik: Nemli ortamlar için IPX4*.
Onay işareti: ülkeniz için ilgili onay/sertifika işareti (ör. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, vb.)
Öneml̇i: Sertifikalı olmayan bir adaptörün kullanılması tehlikelere veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ürünü suyla temizlemeden önce mutlaka adaptörden çıkarın.
*İpucu: IPX4'teki X bir yer tutucudur ve bir adaptörün açıklamasında yerine başka bir rakam (ör. IP24 veya IP44) gelebilir. "IP"den sonraki ikinci rakam "4" olduğu sürece adaptör sıçramaya karşı dayanıklı olarak sınıflandırılır.
Philips adaptörü
Bir adaptörünüz yoksa doğrudan Philips'ten uygun bir adaptör satın alabilirsiniz. Adaptörün model numarası, sahip olduğunuz ürünün türüne göre değişir.
Philips Bakım ve Güzellik - OneBlade, Head Pro, Tıraş Makineleri, Kadınlara Özel Tıraş Makineleri, Bakım Setleri ve Saç Kesme Makineleri:
Philips HQ87 IPX4 adaptör.
Philips Sonicare - Elektrikli diş fırçaları ve ağız duşları:
Philips WAA1001 sıçramaya karşı dayanıklı IPX4 adaptör (Beyaz) veya Philips WAA2001 sıçramaya karşı dayanıklı IPX4 adaptör (Siyah).
Bir Philips adaptörü satın almak için:
- Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız adaptör talep etmek için buraya tıklayın
- Kanada'da yaşıyorsanız buraya tıklayın ve yardım için destek ile iletişime geçin.
- Dünyanın başka bir yerinde yaşıyorsanız buraya tıklayın ve sayfanın üst kısmındaki arama çubuğuna ilgili adaptör model numarasını girin. Bu sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunun ürün destek bilgilerini bulmak için optimize edildiğini unutmayın. Bu nedenle, sağlanan bağlantıya tıklamak ve arama işlevini mevcut sayfada değil yeni sayfada kullanmak önemlidir.