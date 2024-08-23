Sonicare'imdeki basınç sensörünü nasıl etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim?
Yayınlandı 23 Ağustos 2024
Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.
Sonicare diş fırçanız, diş etlerinizi ve dişlerinizi korumak için dişinizi fırçalarken uyguladığınız basıncı ölçer. Çok fazla basınç uygulamanız halinde gövde, titreşimini değiştirir. Aşağıdaki talimatları izleyerek bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Diş fırçasını şarj cihazına yerleştirin.
Gövde şarj cihazındayken mod/yoğunluk düğmesini basılı tutun ve güç düğmesine iki kez basın. Gövde, sensörün etkinleştirildiğini onaylamak için iki kez bip sesi çıkarır.
Mod/yoğunluk düğmesini basılı tutarak ve gövde şarj cihazındayken güç düğmesine iki kez basarak basınç sensörünü devre dışı bırakın. Gövde, sensörün devre dışı olduğunu onaylamak için bir kez bip sesi çıkarır.
DiamondClean diş fırçaları
DiamondClean Smart diş fırçaları yukarıdaki yöntemden biraz farklıdır.
Mod/yoğunluk düğmesini (alt düğme) basılı tutun.
Mod/yoğunluk düğmesini basılı tutarken güç düğmesine (üst düğme) iki kez basın.
Mod/yoğunluk düğmesini bırakın. Diş fırçasının tabanında pil göstergesi iki kez yanıp sönüyorsa ve iki bip sesi duyuyorsanız özellik etkinleştirilmiştir. İşlemi devre dışı bırakmak için tekrarlarsanız pil göstergesinin bir kez yanıp söndüğünü ve bir kez bip sesi çıkardığını görürsünüz.