Philips SatinShave'inizi şarj ederken sorun yaşıyorsanız sorununuzu gidermeye yardımcı olması için aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını okuyun.
Philips SatinShave'im şarj olmuyor
Yayınlandı 21 September 2022
Priz çalışmıyordur
SatinShave'inizi şarj ettiğiniz prizin çalıştığından emin olun. Çalışıp çalışmadığını görmek için SatinShave'inizi farklı bir prizde şarj etmeyi deneyin.
Not: Bazı modellerde şarj cihazının veya sapının üzerinde bağlantı göstergesi bulunur ve bu gösterge elektrik şebekesine bağlandığında yanar.
Not: Bazı modellerde şarj cihazının veya sapının üzerinde bağlantı göstergesi bulunur ve bu gösterge elektrik şebekesine bağlandığında yanar.
Şarj kablosu doğru bağlanmamıştır
Şarj kablonuzun veya USB kablonuzun küçük fişinin cihazın alt kısmındaki şarj soketine tamamen takıldığından emin olun. Şarj etme fişi şeklinin cihazla tamamen uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihaza zarar verebileceğinden fişi takmak için zorlamayın.
Orijinal şarj cihazı veya kablo kullanılmamıştır
SatinShave'inizle birlikte verilen orijinal Philips Şarj Cihazını ve şarj kablosunu veya USB kablosunu kullanın. Orijinal şarj cihazınız, kablonuz veya USB kablonuz yoksa çevrimiçi mağazamızdan yeni bir tane satın alabilirsiniz. Hasar görmemiş orijinal kabloyu kullanarak cihazınızı kuru koşullarda güvenli bir şekilde şarj edin, ürünü uzun bir süre boyunca gözetimsiz bırakmayın ve şarj işleminden sonra ürünü fişten çekin.
Şarj Göstergesi
Tüm cihazlarda pilin zayıf (turuncu), şarj olmakta (yanıp sönen beyaz) veya dolu (sürekli beyaz) olduğunu belirten bir şarj göstergesi yoktur. Çoğu cihaz için normal şarj süresinin, elektrik şebekesine bağlı olarak 1 ile 10 saat arasında olduğunu göz önünde bulundurun. Şarj talimatları için modelinizin teknik özelliklerine bakın.
Yukarıdaki tavsiyeyi denediyseniz ancak SatinShave cihazınız hala şarj olmuyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Yukarıdaki tavsiyeyi denediyseniz ancak SatinShave cihazınız hala şarj olmuyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.