  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Philips SatinShave'im şarj olmuyor

    Yayınlandı 21 September 2022
    Philips SatinShave'inizi şarj ederken sorun yaşıyorsanız sorununuzu gidermeye yardımcı olması için aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını okuyun.
     

    Priz çalışmıyordur

    SatinShave'inizi şarj ettiğiniz prizin çalıştığından emin olun. Çalışıp çalışmadığını görmek için SatinShave'inizi farklı bir prizde şarj etmeyi deneyin.

    Not: Bazı modellerde şarj cihazının veya sapının üzerinde bağlantı göstergesi bulunur ve bu gösterge elektrik şebekesine bağlandığında yanar. 
     

    Şarj kablosu doğru bağlanmamıştır

    Şarj kablonuzun veya USB kablonuzun küçük fişinin cihazın alt kısmındaki şarj soketine tamamen takıldığından emin olun. Şarj etme fişi şeklinin cihazla tamamen uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihaza zarar verebileceğinden fişi takmak için zorlamayın.
     

    Orijinal şarj cihazı veya kablo kullanılmamıştır

    SatinShave'inizle birlikte verilen orijinal Philips Şarj Cihazını ve şarj kablosunu veya USB kablosunu kullanın. Orijinal şarj cihazınız, kablonuz veya USB kablonuz yoksa çevrimiçi mağazamızdan yeni bir tane satın alabilirsiniz. Hasar görmemiş orijinal kabloyu kullanarak cihazınızı kuru koşullarda güvenli bir şekilde şarj edin, ürünü uzun bir süre boyunca gözetimsiz bırakmayın ve şarj işleminden sonra ürünü fişten çekin.  

    Şarj Göstergesi

    Tüm cihazlarda pilin zayıf (turuncu), şarj olmakta (yanıp sönen beyaz) veya dolu (sürekli beyaz) olduğunu belirten bir şarj göstergesi yoktur. Çoğu cihaz için normal şarj süresinin, elektrik şebekesine bağlı olarak 1 ile 10 saat arasında olduğunu göz önünde bulundurun. Şarj talimatları için modelinizin teknik özelliklerine bakın.

    Yukarıdaki tavsiyeyi denediyseniz ancak SatinShave cihazınız hala şarj olmuyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
     

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HP6341/00 .

    Sıkça Sorulan Sorular

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.