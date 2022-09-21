SatinShave'inizi şarj ettiğiniz prizin çalıştığından emin olun. Çalışıp çalışmadığını görmek için SatinShave'inizi farklı bir prizde şarj etmeyi deneyin. Not: Bazı modellerde şarj cihazının veya sapının üzerinde bağlantı göstergesi bulunur ve bu gösterge elektrik şebekesine bağlandığında yanar.

Şarj Göstergesi

Tüm cihazlarda pilin zayıf (turuncu), şarj olmakta (yanıp sönen beyaz) veya dolu (sürekli beyaz) olduğunu belirten bir şarj göstergesi yoktur. Çoğu cihaz için normal şarj süresinin, elektrik şebekesine bağlı olarak 1 ile 10 saat arasında olduğunu göz önünde bulundurun. Şarj talimatları için modelinizin teknik özelliklerine bakın.



Yukarıdaki tavsiyeyi denediyseniz ancak SatinShave cihazınız hala şarj olmuyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

