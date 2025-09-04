Optimum kesme ve kayma performansını elde etmek için folyoyu her 12 ayda bir veya folyo beklediğiniz tıraş ya da düzeltme sonuçlarını vermemeye başladığında değiştirmenizi öneririz. Folyoyu her zaman orijinal Philips folyoyla değiştirin.
Kullanım davranışınıza bağlı olarak folyonuzun tam kullanım ömrü değişebilir. Manuel bir bıçağa benzer şekilde, folyo da zaman içinde körelir ve bu durum tıraş ve düzeltme sırasında daha düşük bir tıraş performansı ve daha fazla tüy çekme hissi ile sonuçlanabilir. Folyonun performansından ne kadar memnun kaldığınıza bağlı olarak folyoyu belirtilenden daha erken veya daha geç değiştirmek isteyebilirsiniz.
Kadınlara özel tıraş makinemin folyosunu ne zaman değiştirmem gerekiyor?
Yayınlandı 04 Eylül 2025
Faydalı bilgiler
- Tıraş folyosu hasar görürse hemen değiştirin.
- Kıllarınızın yoğunluğu ve kalınlığı tıraş folyosunun ömrünü etkiler.
- Folyonun düzenli temizliği ve bakımı, kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmaya ve optimum tıraş performansı sağlamaya yardımcı olabilir. Philips kadınlara özel tıraş makinenizi her kullanımdan sonra temizleyin, kıllardan ve kalıntılardan arındırın.
- Folyonun kazara hasar görmemesi için kadınlara özel tıraş makinenizi tarak veya koruyucu başlık takılı halde saklayın.