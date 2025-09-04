Optimum kesme ve kayma performansını elde etmek için folyoyu her 12 ayda bir veya folyo beklediğiniz tıraş ya da düzeltme sonuçlarını vermemeye başladığında değiştirmenizi öneririz. Folyoyu her zaman orijinal Philips folyoyla değiştirin.



Kullanım davranışınıza bağlı olarak folyonuzun tam kullanım ömrü değişebilir. Manuel bir bıçağa benzer şekilde, folyo da zaman içinde körelir ve bu durum tıraş ve düzeltme sırasında daha düşük bir tıraş performansı ve daha fazla tüy çekme hissi ile sonuçlanabilir. Folyonun performansından ne kadar memnun kaldığınıza bağlı olarak folyoyu belirtilenden daha erken veya daha geç değiştirmek isteyebilirsiniz.

