Süt akmaya başladığında kolu aşağı doğru bastırıp bekleme konumuna geri dönmesi için bırakmadan önce kısa bir süre basılı tutarak ritminizi düşürün. Sütünüz akarken bu ritimle devam edin. Eliniz yorulursa diğer elinizi kullanın veya diğer göğüsten sağmaya devam edin.