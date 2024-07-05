Philips Avent manuel göğüs pompanızı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz aşağıdaki talimatlarımıza göz atın.
Göğüs pompasını ilk kez kullanmadan önce ve her kullanımdan sonra tüm parçalarını sökün, temizleyin ve dezenfekte edin.
Philips Avent manuel göğüs pompamı nasıl kullanmalıyım?
Yayınlandı 5 Temmuz 2024
Philips Avent Manuel Göğüs Pompasını kullanma talimatları
Not: Göğüs pompasını daima yastıkla birlikte kullanın.
- Ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın ve göğsünüzün temiz olduğundan emin olun.
- Birleştirilmiş pompayı göğsünüze doğru bastırın. Göğüs ucunun tam ortada olduğundan emin olun. Böylece yastık hava sızdırmayacak bir yapı oluşturur.
- Emme gücünü göğsünüzde hissedene kadar kola yavaşça bastırmaya başlayın (aşağıdaki resme bakın). Ardından kolun bekleme konumuna geri dönmesine izin verin. Bu adımı 5 veya 6 kez hızla tekrarlayarak "süt ejeksiyon refleksini" başlatın.
Kolu hafifçe aşağı bastırın.
Not: Kolu tamamen aşağı bastırmanız gerekmez. Kendinizi rahat hissettiğiniz kadar bastırabilirsiniz. Pompanın oluşturabileceği emme gücünün tamamını kullanmasanız da kısa süre içinde sütünüz gelmeye başlar.
- Süt akmaya başladığında kolu aşağı doğru bastırıp bekleme konumuna geri dönmesi için bırakmadan önce kısa bir süre basılı tutarak ritminizi düşürün. Sütünüz akarken bu ritimle devam edin. Eliniz yorulursa diğer elinizi kullanın veya diğer göğüsten sağmaya devam edin.
Sütüm akmıyor.
Not: Sütünüz hemen akmazsa endişelenmeyin. Rahatlayın ve pompalamaya devam edin. Zaman zaman göğsünüz üzerinde pompanın yerini değiştirmek süt akışını tetiklemeye yardımcı olabilir.
- Göğsünüzde süt kalmadığını hissedene kadar pompa işlemine devam edin.
- Süt sağmayı bitirdiğinizde göğüs pompasını göğsünüzden dikkatlice çıkarın ve biberonu pompa gövdesinden çıkarın. Göğüs pompasının kullanılan diğer kısımlarını temizleyin.
Philips Avent manuel göğüs pompasını kullanırken sorun yaşamaya devam ediyorsanız daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.