Philips Destek Bir Philips saç kesme makinesi veya bakım setiyle saçlarımı nasıl kesebilirim?

Philips Saç Kesme Makineleri, kendi saçınızı veya bir arkadaşınızın ya da aile üyenizin saçını kesmek için idealdir. Bu makalede, kendi saçınızı nasıl keseceğinize dair ayrıntılı bilgilerin yanı sıra bazı pratik ipuçları sunuyoruz.

Not: Bazı Philips çoklu bakım setlerinde saç tıraşına yönelik aparatlar bulunur. Bu makaledeki bilgiler aynı zamanda çoklu bakım cihazları için de yararlıdır ancak bu önerileri cihazınıza göre uyarlamanız gerekebilir.

Kullanımdan önce Saçınızı kesmeden önce doğru ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun. Saç kesme aparatlarına sahip bir Philips Saç Kesme Makinesine veya çok amaçlı bakım setine, bir aynaya ve saç kesimi sırasında boynunuzla omuzlarınızı örtmek için bir penuara veya havluya ihtiyacınız vardır.



Cildinize yapışma ve cihazın bu kısımları atlama olasılığı daha fazla olduğundan ıslak saçlarda uygulama yapmak daha zordur. Bu nedenle, saçınızı tamamen kuruyken kesmenizi tavsiye ederiz.



Saçınızı saçın doğal uzama yönüne doğru tarayın.



Başka birinin saçını keserken, saçını kestiğiniz kişinin başının göğsünüzle aynı hizada olduğundan emin olun. Bu şekilde başın tüm kısımları net bir şekilde görülebilir ve saçlara kolayca ulaşılabilir.



Not: Sakal düzelticiler yalnızca sakalları düzeltmek için tasarlanmıştır. Baş gibi diğer vücut bölgelerinde kullanılması önerilmez. Bunun nedeni istenen sonuçların alınamaması ve cilt hasarları oluşabilmesidir. Kullanım talimatları 1. İstediğiniz tarağı saç kesme makinesinin gövdesine takın. Aparatlar doğru şekilde yerleştirilmemişse bakım seti çalışmayabilir veya istenilen sonuçları sağlamayabilir.



2. İstediğiniz uzunluk ayarını yapın. Bunu, uzunluk ayarlama tekerleğini döndürerek veya doğru takıp çıkarılabilir tarağı takarak yapabilirsiniz. Cihazı kullanmaya alışmak için düzeltme işlemine yüksek bir uzunluk ayarında başlayın ve istediğiniz saç uzunluğuna ulaşana kadar uzunluk ayarını kademeli olarak düşürün.



3. Cihazı açın.



4. Cihazı, saçın uzama yönünün tersine doğru hafif bir baskı uygulayarak nazik ve dengeli bir şekilde hareket ettirin. Eşit bir sonuç elde etmek için tarağın düz kısmının cildinize her zaman temas ettiğinden emin olun.



5. Bakım setini başınıza veya cildinize çok sert bastırmayın. Ayarları yanlışlıkla değiştirebilirsiniz ve bu da kesimin düzgün olmamasına neden olabilir.



Cildinize yakın olan (yaklaşık 0,5 mm) saçları kesmek veya boyun çizginizi ve favorilerinizi düzeltmek için düzelticiyi düzeltme tarağı olmadan, 90 derece açıyla tutarak kullanın. Bakım setini, kontrollü hareketlerle tüylerin uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin. İnatçı tüyleri almak için tıraş makinesini farklı yönlerde hareket ettirmeyi deneyin. Kesme ünitesi temas ettiği tüm saçları kestiğinden tarak olmadan düzeltme yaparken dikkatli olun.



6. Kıl bölmesinde ve tarakta saç birikebilir. Farklı taraflar ve darbeler arasında düzenli olarak saçları çıkarın. İşiniz bittiğinde, cihazı kapatıp cihazı, tarakları ve kıl bölmesini temizleyin. Her kullanımdan sonra ürünü temizleyin. . Çocukların saçlarını kesme Philips, çocuklar için tasarlanmış özel saç kesme makineleri sunar. Bu saç kesme makinelerini kullanırken yetişkinlere yönelik saç kesme makinesiyle aynı talimatları uygulayın ama birkaç ek noktaya dikkat edin. Optimum güvenlik amacıyla çocuklar için saç kesme makinesini her zaman bir tarakla kullanmanızı öneririz.

Saç kesme makinesini temizledikten sonra kesici dişlerin üzerine bir damla yağ sürün. Sıfıra Yakın Kesim için video eğitimi Philips Saç Kesme Makinenizi kullanarak evde saçınızı sıfıra yakın kesme ile ilgili video eğitimimize göz atın. Kısa Kesim için video eğitimi Philips Saç Kesme Makinenizi kullanarak evde saçınızı kısa kesme ile ilgili video eğitimimize göz atın. Not: tarak olmadan düzeltme Kesici parça, Philips Bakım Setinizin ana ünitesidir. Kısa, keskin kenarları sayesinde hızlı ve temiz bir düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Cildinize yakın olan (yaklaşık 0,5 mm) saçları kesmek veya boyun çizginizi veya favorilerinizi düzeltmek için düzelticiyi düzeltme tarağı olmadan, cildinize 90 derece açıyla tutarak kullanın. Tarak takılı olmadan düzeltme yaparken şunları öneririz: Kesici dişlerin kenarlarına dikkat edin.

Kesme ünitesinin, dokunduğu her saçı keseceğini unutmayın.

Bakım setini, kontrollü hareketler ile hafif baskı uygulayarak saçların uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin.