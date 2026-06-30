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Philips Destek

Bir Philips saç kesme makinesi veya bakım setiyle saçlarımı nasıl kesebilirim?

Philips Saç Kesme Makineleri, kendi saçınızı veya bir arkadaşınızın ya da aile üyenizin saçını kesmek için idealdir. Bu makalede, kendi saçınızı nasıl keseceğinize dair ayrıntılı bilgilerin yanı sıra bazı pratik ipuçları sunuyoruz.

Not: Bazı Philips çoklu bakım setlerinde saç tıraşına yönelik aparatlar bulunur. Bu makaledeki bilgiler aynı zamanda çoklu bakım cihazları için de yararlıdır ancak bu önerileri cihazınıza göre uyarlamanız gerekebilir.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG3920/15 , MG3946/15 , MG3940/15 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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