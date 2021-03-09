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    SCF395/11 Philips Avent Elektrikli göğüs pompası
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    Philips Avent Elektrikli göğüs pompası

    SCF395/11

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    Philips Avent tekli/ikili elektrikli göğüs pompası yumuşak, uyarlanabilir bir yastığa sahiptir. Yalnızca bir yastık boyutu vardır. Bebeğinizi emziriyor gibi bir his vermesi için göğüs ucunuzun boyutuna uygun şekilde tasarlanmıştır. Esnek silikondan üretilmiştir ve göğüs ucu boyutlarının (30 mm'ye kadar)* %99,98'ine* uyar. Bu benzersiz yastık, göğüs ucunuzu hafifçe uyararak daha hızlı süt akışı sağlar ve pompayı etkili hâle getirir.

     

    *Şu araştırmalar temel alınmıştır: (1)Mangel ve ark. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 Nisan 2019, (109 katılımcı, İsrail); (2)Ziemer ve ark. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mayıs 1993, (20 katılımcı (Kafkasyalı), ABD); (3)Ramsay ve ark. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 katılımcı, Avustralya).

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