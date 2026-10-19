Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?

Bazı bakım cihazları, seyahat sırasında bakım setinizin yanlışlıkla açılmasını önlemeye yönelik bir seyahat kilidi işlevine sahiptir.



Seyahat kilidini etkinleştirmek için açma/kapatma düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Kilit simgesi, cihazın kilitlendiğini göstermek için kısa bir süre yanıp söner. Açmaya çalıştığınızda cihaz çalışmaz, seyahat kilidi simgesi yanıp sönerek işlevi devre dışı bırakmanız gerektiğini belirtir.





Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için güç düğmesini 3 saniye boyunca tekrar basılı tutabilirsiniz. Simge kısa bir süre yanıp söner, ardından bakım seti açılır.



Bazı cihazlarda görünür bir gösterge olmadan seyahat kilidi özelliği bulunur. Bu cihazların kilitlenmesi ve kilitlerinin açılması, seyahat kilidi göstergesi olan cihazlarda olduğu gibi çalışır. Kilit özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.

