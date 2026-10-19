2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BT3617/15, MG3940/15, MG3946/15. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Philips bakım seti/düzeltici/saç kesme makinemin içinde neden beyaz gres var?
Philips Bakım Setimin aparatını nasıl takabilirim/çıkarabilirim?