En yeni sürümü kullandığınız halde NutriU uygulamanız çalışmıyorsa bu, uygulamanızda beklenmedik bir hata yaşandığı anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için lütfen telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra sorun devam ediyorsa uygulamayı yeniden yüklemenizi öneririz (Uygulamayı tamamen kaldırın ve ardından yeniden yükleyin).