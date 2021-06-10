Philips NutriU Uygulamanız çalışmıyorsa size yardımcı olabiliriz. Bu sorunu kolaylıkla nasıl çözebileceğinizi öğrenin.
Philips NutriU uygulamam kapandı veya çalışmıyor
Eski sürümü yüklüdür
Cihazınızda eski bir sürüm yüklüyse NutriU uygulamanız gerektiği gibi çalışmayabilir.
Lütfen uygulamanın en yeni sürümünü indirip yüklediğinizden emin olun.
Beklenmeyen hata
En yeni sürümü kullandığınız halde NutriU uygulamanız çalışmıyorsa bu, uygulamanızda beklenmedik bir hata yaşandığı anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için lütfen telefonunuzu yeniden başlatın.
Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra sorun devam ediyorsa uygulamayı yeniden yüklemenizi öneririz (Uygulamayı tamamen kaldırın ve ardından yeniden yükleyin).