Bazen elektrikli süpürgenin hortumu, borusu veya başlığı tıkanabilir. Buna ek olarak fırça da dolaşmış saçlar nedeniyle tıkanabilir. Emiş gücü bu faktörlerden etkilenir ve hava olması gerektiği gibi kolayca geçiş yapamadığından elektrikli süpürgeniz beklenen performansı gösteremeyebilir.

Bu parçaların tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmaya neden olan nesneler varsa bunları çıkarın.