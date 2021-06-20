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    FC9729/09 PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge YENİ
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    PowerPro Expert Torbasız elektrikli süpürge

    FC9729/09

    Philips Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük

    Philips elektrikli süpürgenizdeki emiş gücü beklendiği kadar iyi değilse bunun birkaç nedeni olabilir. Size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda lütfen bilgi edinin.

    Toz torbası veya bölmesi doludur

    Philips Elektrikli Süpürgenizin toz torbası veya haznesi dolduğunda emiş gücü normalden daha düşük olur.

    Lütfen toz torbasını/haznesini kontrol edin, torba doluysa yenisiyle değiştirin veya hazneyi boşaltın (elektrikli süpürgenizin modeline bağlı olarak).

    Not: Tekrar kullanılabilir toz torbasına sahip elektrikli süpürgelerde düşük emiş gücünü önlemek için yıpranmış torbaların değiştirilmesi gerekir.

    Hortum, boru veya başlık tıkalıdır

    Bazen elektrikli süpürgenin hortumu, borusu veya başlığı tıkanabilir. Buna ek olarak fırça da dolaşmış saçlar nedeniyle tıkanabilir. Emiş gücü bu faktörlerden etkilenir ve hava olması gerektiği gibi kolayca geçiş yapamadığından elektrikli süpürgeniz beklenen performansı gösteremeyebilir.

    Bu parçaların tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmaya neden olan nesneler varsa bunları çıkarın.

    Filtre kirlidir

    Kirli filtre, hava akışını engeller ve sonuç olarak elektrikli süpürgenizin emiş gücü düşer. Böylece elektrikli süpürgeniz olması gerektiği gibi veya iyi bir temizlik performansı sergileyemez.

    Modele bağlı olarak elektrikli süpürgenizde bir motor koruma filtresi ve/veya egzoz filtresi bulunur.

    • Motor koruma filtresi kirliyse:

    Genellikle motor koruma filtresi, toz torbası veya toz bölmesinin arkasında yer alır.

    Bu filtre her 4 - 6 haftada bir kez temizlenmelidir (sahip olduğunuz modele göre değişiklik gösterir).

    Ayrıca, belirli elektrikli süpürge modellerine bağlı olarak bazılarında filtreye bir çöp tenekesi üzerinde hafifçe vurulmalıdır/filtre fırça yardımıyla temizlenmelidir; bazılarında ise suda yıkanmalıdır. Lütfen modeliniz için göstergeleri kontrol edin.

    • Egzoz filtresi kirliyse:

    Egzoz filtresi, Philips elektrikli süpürgenizin arka kısmında, motorun arkasında yer almaktadır.

    Bu filtre yıkanmamalıdır veya temizlenmemelidir: Yılda bir kez değiştirilmelidir (elektrikli süpürgenizdeki filtre değiştirilemez olmadığı sürece)

    Philips Elektrikli Süpürge egzoz filtresi, motor koruma filtresi ve SpeedPro filtre

    Toz bölmesinin kapağı doğru bir şekilde yerleştirilmemiştir

    Elektrikli süpürgenizde bir toz bölmesi bulunuyorsa lütfen kapağın düzgün şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğinden emin olun.

    Philips toz bölmesi kapağı

    Emiş gücü ayarı çok düşük seçeneğe ayarlanmıştır

    Bazı Philips elektrikli süpürgelerde emiş gücü ayarı bulunur.

    Bu emiş gücü ayarında yukarıda gösterilen simgelere benzer simgeler yer almaktadır. Ayar genellikle uzaktan kumanda, tutma yeri veya elektrikli süpürgenin üzerinde konumlandırılmıştır.

    Elektrikli süpürgenizde bu ayar mevcutsa istenen emiş gücüne ayarlı olup olmadığını kontrol edin. Değilse ayarı yükseltin.

    Emiş gücü ayarı - Philips elektrikli süpürge

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: FC9729/09 , FC8202/01 , FC9067/01 , FC9066/01 , FC9064/01 , FC9062/03 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8608/05 , FC8608/04 , FC8608/03 , FC8608/02 , FC8608/01 , FC8607/01 , FC8606/03 , FC8606/02 , FC8606/01 , FC8604/01 , FC8601/04 , FC8601/03 , FC8601/02 , FC8600/01 , FC8254/01 , FC9330/09 , FC6724/01 , XB9125/07 , XB9185/07 , XB9155/07 , XB9145/07 , FC9750/07 , FC9751/07 , FC9926/07 , FC9925/07 , FC8781/07 , FC8785/07 , FC9929/07 , FC9931/07 , FC9928/07 , FC9934/07 , FC9331/07 , FC9332/07 , FC9932/07 , FC8955/09 , FC9532/09 , FC8670/01 , FC9323/07 , FC9912/61 , FC9924/07 , FC9923/07 , FC9919/07 , FC8371/09 , FC8085/61 , FC8770/91 , FC8632/02 , FC8458/91 , FC8478/91 , FC9712/01 , FC9911/01 , FC9912/01 , FC8721/09 , FC9724/09 , FC9721/09 , FC9521/09 , FC8727/09 , FC8726/09 , FC8475/01 , FC8654/01 , FC6162/02 , FC8632/01 , FC9238/01 , FC8657/01 , FC8633/01 , FC8470/01 , FC8631/01 , FC9182/01 , FC9194/01 , FC9192/01 , FC9190/01 , FC8769/01 , FC8950/01 , FC6140/01 , FC6161/04 , FC6161/03 , FC6148/01 , FC6142/01 , FC8450/01 , FC8760/01 , FC8455/01 , FC8454/61 , FC8452/61 , FC8452/01 , FC8450/61 , FC9170/07 , FC8147/01 , FC8148/01 , FC9195/01 , FC8454/01 , FC8766/01 , FC8761/01 , FC8732/01 , FC9062/01 , FC9071/01 , FC9205/01 , FC9225/01 , FC9302/02 , FC9310/01 , FC8136/01 , FC8280/01 , FC9081/01 , FC8230/01 , FC8130/01 , FC8142/01 , FC8132/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9302/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC8620/03 , FC9236/03 , FC9222/02 , FC8204/01 , FC8256/01 , FC9264/01 , FC9074/01 , FC8390/02 , FC8738/01 , FC9202/01 , FC9262/01 , FC9256/01 , FC9170/01 , FC9232/01 , FC9210/01 , FC8734/01 , FC8210/01 , FC8260/01 , FC9150/01 , FC6050/03 , FC9222/01 , FC6048/01 , FC9160/01 , FC8602/01 , FC9060/01 , FC9171/01 , FC8712/01 , FC8716/01 , FC8390/01 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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