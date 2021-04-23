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    HD9630/90 Premium Airfryer XXL
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    Premium Airfryer XXL

    HD9630/90

    Philips Airfryer'ımın iç kısmını/ısıtma parçasını nasıl temizlerim?

    Philips Airfryer'ınızın iç kısmını/ısıtma ünitesini nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız izlemeniz gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz.

    Philips Airfryer cihazınızı temizleme talimatlarının yer aldığı video

    Aşağıdaki video, Philips Airfryer'ınızın iç kısmının/ısıtma ünitesinin nasıl temizleneceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

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    Philips Airfryer'ınızın iç kısmını temizleme talimatları

    Airfryer'ınızın iç kısmını/ısıtma ünitesini temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
    1. Philips Airfryer'ınızın fişini prizden çekin ve sıcak olmadığından emin olun.
    2. Sepeti ve tavayı çıkarın.
    3. Isıtma ünitesine daha kolay erişmek için cihazı baş aşağı çevirin.
    4. Cihazın iç kısmı temizlemek için sıcak suyla ıslatılmış yumuşak bir sünger kullanın.
    5. Gerekirse ısıtma ünitesine yapışan yemek kalıntıları yumuşak ile orta arası sertlikte bir fırçayla temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.
    6. Philips Airfryer'ınızı temizledikten sonra, cihazı tekrar dik konuma getirip açın ve içinde yiyecek olmadan birkaç dakika çalıştırın. Temizleme işlemiyle çıkmayan yumuşamış artıklar tepside yakalanır.
    Not: Isıtma parçasının arkasındaki bölgeye esnek bir fırça yardımıyla erişilebilir.
    Not: Philips Airfryer'ınızın haznesi ve sepeti bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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