Philips Airfryer'ınızın iç kısmını/ısıtma ünitesini nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız izlemeniz gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz.
Philips Airfryer'ımın iç kısmını/ısıtma parçasını nasıl temizlerim?
Philips Airfryer cihazınızı temizleme talimatlarının yer aldığı video
Aşağıdaki video, Philips Airfryer'ınızın iç kısmının/ısıtma ünitesinin nasıl temizleneceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Philips Airfryer'ınızın iç kısmını temizleme talimatları
- Philips Airfryer'ınızın fişini prizden çekin ve sıcak olmadığından emin olun.
- Sepeti ve tavayı çıkarın.
- Isıtma ünitesine daha kolay erişmek için cihazı baş aşağı çevirin.
- Cihazın iç kısmı temizlemek için sıcak suyla ıslatılmış yumuşak bir sünger kullanın.
- Gerekirse ısıtma ünitesine yapışan yemek kalıntıları yumuşak ile orta arası sertlikte bir fırçayla temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.
- Philips Airfryer'ınızı temizledikten sonra, cihazı tekrar dik konuma getirip açın ve içinde yiyecek olmadan birkaç dakika çalıştırın. Temizleme işlemiyle çıkmayan yumuşamış artıklar tepside yakalanır.
Not: Philips Airfryer'ınızın haznesi ve sepeti bulaşık makinesinde yıkanabilir.