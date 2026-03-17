    Sonicare diş fırçamdaki simgeler ne anlama geliyor?

    Yayınlandı 17 March 2026
    Philips Sonicare elektrikli diş fırçanızın üzerindeki simgeler, diş fırçanızın ayarları ve durumu hakkında bilgi sağlar.

    Pil göstergesi

    Bu simge, diş fırçanızın pili azaldığında veya şarj olurken yanar.
    Fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısı

    Fırça başlığınızı değiştirmeniz gerektiğinde bu simge yanar. Çok fazla basınç uygulandığında da yanıp sönebilir (bazı modellerde). 
    Yoğunluk ayarları

    Işığı yanan çizgi veya nokta sayısı, seçilen yoğunluk ayarını ifade eder. Yoğunluk ayarı, fırça başlığı titreşiminin ne kadar güçlü olduğunu ifade eder.
    SenseIQ (yalnızca Prestige 9900 için)

    Fırçalama sırasında akıllı özellikler etkin olduğunda gövdedeki SenseIQ simgesi yanar. Ayarların etkinleştirildiğini veya devre dışı bırakıldığını onaylamak için de yanar.

    Modelinizdeki simgelerin ayrıntıları için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun. 
    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7400/06 , HX9911/84 .

