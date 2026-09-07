Philips Destek Philips Avent emziğimi nasıl sterilize edebilirim?

Avent emziği suda kaynatarak veya mikrodalga fırın kullanarak sterilize edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı aşağıdan öğrenin.

Suda kaynatarak sterilize edin. Emziği suda beş dakika kaynatarak sterilize edebilirsiniz. Mikrodalga fırında sterilize edin (yalnızca ultra start, ultra soft ve ultra air emzikler). Avent ultra start, ultra soft ve ultra air emzikleri, emzikle birlikte verilen taşıma kutusunu kullanarak mikrodalga fırında sterilize edebilirsiniz.

Aşağıdaki talimatları izleyin: Emzikleri soğuk musluk suyu altında yıkayın. Taşıma kutusuna 25 ml/0,9 fl. oz. su ekleyin. Emzikleri kutusuna koyun ve kapağı kapatın. Kutuyu mikrodalga fırına koyun. Mikrodalga fırını 700 W – 1000 W arasında üç dakika çalıştırın. Kutuyu beş dakika soğumaya bırakın. Suyu kutudan boşaltın. ultra start, ultra soft ve ultra air dışındaki diğer Avent emzikler (örneğin Classic veya Freeflow) taşıma kutusunda sterilize edilemez. Klasik ve Freeflow emzikler, kutu içinde sterilize edilirse hasar görebilir.