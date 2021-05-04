Philips Bakım Setimi nasıl şarj ederim?
Philips Bakım Setleri, Sakal Düzelticiler ve Saç Kesme Makinelerini şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
Philips Bakım Setleri için şarj etme talimatları
Philips Erkek Bakım cihazlarınızı, bakım setinizin gövdesindeki şarj göstergesi düşük pil seviyesi gösterdiğinde şarj etmelisiniz. Cihazınızın üzerinde bir pil göstergesi yoksa bakım seti normalden daha yavaş çalışmaya başladığında şarj edin.
- Bakım cihazınızın şarj soketine şarj etme fişini takın. Fişin şeklinin sokete uyduğundan ve tamamen yerine oturduğundan emin olun. Fişi takmak için zorlamayın.
- Cihazınızdaki şarj göstergesi, bakım setinin şarj olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye başlar. Bakım seti tamamen şarj olduğunda şarj göstergesi yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli yanar ve ardından enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını elektrik prizinden ve bakım setinden çıkarın. Bakım setiniz kullanıma hazırdır.
Philips Bakım Setinizi şarj standı ile şarj etme
Philips Bakım Setiniz bir şarj istasyonuyla birlikte geldiyse bakım setini şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
- Şarj istasyonunu, çalışan bir elektrik prizine bağlayın.
- Bakım setinizi şarj standına yerleştirin. Bakım setinizin veya şarj standınızın üzerinde şarj etme işleminin gösteren bir ışık görebilirsiniz.
- Bakım seti tamamen şarj olduğunda şarj standını çıkarın ve bakım setinizi kullanmaya devam edin.
Pille çalışan cihazlar
Bazı Philips bakım setleri tek kullanımlık AA pillerle çalışır. Bu setleri şarj etmek için tek kullanımlık pillerin bitmediğinden emin olmanız gerekir. Düzelticinizin açılmaması veya daha yavaş çalışmaya başlaması durumunda pillerin değiştirilmesi gerekir.
Tek kullanımlık pilleri yalnızca kullanım kılavuzunuzda belirtilen şekilde kullanın. Farklı türdeki veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Yeni piller takarken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.
Tek kullanımlık pilleri yalnızca kullanım kılavuzunuzda belirtilen şekilde kullanın. Farklı türdeki veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Yeni piller takarken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.