Philips Erkek Bakım cihazlarınızı, bakım setinizin gövdesindeki şarj göstergesi düşük pil seviyesi gösterdiğinde şarj etmelisiniz. Cihazınızın üzerinde bir pil göstergesi yoksa bakım seti normalden daha yavaş çalışmaya başladığında şarj edin.Çoğu bakım seti için normal şarj süresi 1 ila 8 saattir. Cihazınızı ilk kez şarj ediyorsanız en az 3 saat boyunca şarjda bırakmanızı öneririz. Modelinize özel şarj talimatları için kullanım kılavuzunuza bakın.

Pille çalışan cihazlar

Bazı Philips bakım setleri tek kullanımlık AA pillerle çalışır. Bu setleri şarj etmek için tek kullanımlık pillerin bitmediğinden emin olmanız gerekir. Düzelticinizin açılmaması veya daha yavaş çalışmaya başlaması durumunda pillerin değiştirilmesi gerekir.

Tek kullanımlık pilleri yalnızca kullanım kılavuzunuzda belirtilen şekilde kullanın. Farklı türdeki veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Yeni piller takarken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.