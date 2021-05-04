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    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
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    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Bakım Setimi nasıl şarj ederim?

    Philips Bakım Setleri, Sakal Düzelticiler ve Saç Kesme Makinelerini şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

    Philips Bakım Setleri için şarj etme talimatları

    Philips Erkek Bakım cihazlarınızı, bakım setinizin gövdesindeki şarj göstergesi düşük pil seviyesi gösterdiğinde şarj etmelisiniz. Cihazınızın üzerinde bir pil göstergesi yoksa bakım seti normalden daha yavaş çalışmaya başladığında şarj edin.
    • Bakım cihazınızın şarj soketine şarj etme fişini takın. Fişin şeklinin sokete uyduğundan ve tamamen yerine oturduğundan emin olun. Fişi takmak için zorlamayın.
    • Cihazınızdaki şarj göstergesi, bakım setinin şarj olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye başlar. Bakım seti tamamen şarj olduğunda şarj göstergesi yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli yanar ve ardından enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
    • Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını elektrik prizinden ve bakım setinden çıkarın. Bakım setiniz kullanıma hazırdır.
    Çoğu bakım seti için normal şarj süresi 1 ila 8 saattir. Cihazınızı ilk kez şarj ediyorsanız en az 3 saat boyunca şarjda bırakmanızı öneririz. Modelinize özel şarj talimatları için kullanım kılavuzunuza bakın.
    Philips Bakım Setleri için şarj etme talimatları

    Philips Bakım Setinizi şarj standı ile şarj etme

    Philips Bakım Setiniz bir şarj istasyonuyla birlikte geldiyse bakım setini şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın. 
    • Şarj istasyonunu, çalışan bir elektrik prizine bağlayın.
    • Bakım setinizi şarj standına yerleştirin. Bakım setinizin veya şarj standınızın üzerinde şarj etme işleminin gösteren bir ışık görebilirsiniz.
    • Bakım seti tamamen şarj olduğunda şarj standını çıkarın ve bakım setinizi kullanmaya devam edin.
    Philips Bakım Seti şarj standı

    Pille çalışan cihazlar

    Bazı Philips bakım setleri tek kullanımlık AA pillerle çalışır. Bu setleri şarj etmek için tek kullanımlık pillerin bitmediğinden emin olmanız gerekir. Düzelticinizin açılmaması veya daha yavaş çalışmaya başlaması durumunda pillerin değiştirilmesi gerekir.
    Tek kullanımlık pilleri yalnızca kullanım kılavuzunuzda belirtilen şekilde kullanın. Farklı türdeki veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Yeni piller takarken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.  

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , MG7736/15 , NT3650/16 , HC5630/15 , NT1650/16 , HC5440/85 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT7204/80 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG7730/15 , MG5740/15 , BG105/10 , BT5200/16 , BT405/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , NT1150/10 , BG105/11 , BG2028/15 , QT4011/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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