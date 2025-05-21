  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Hangi cihazlar Sonicare Uygulaması/Sonicare for Kids Uygulamasıyla uyumludur?

    Yayınlandı 21 Mayıs 2025

    İşletim sistemi (İS) aşağıdaki minimum gereksinimi karşıladığı sürece Philips Sonicare Uygulaması çoğu akıllı telefonda kullanılabilir.

    Android: Android 12 ve üzeri
    Apple: iOS 17 ve üzeri

    İşletim sistemi (İS) aşağıdaki minimum gereksinimi karşıladığı sürece Philips Sonicare for Kids Uygulaması çoğu akıllı telefonda ve tablette kullanılabilir. 

    Android: Android 8 ve üzeri
    Apple: iOS 12 ve üzeri 

    Kök erişim izni verilmiş veya jailbreak işlemi uygulanmış cihazlar her iki uygulamada da desteklenmez. İşletim sistemlerinden bağımsız olarak Huawei marka cihazlar da desteklenmez.

    Google Play Store veya Apple iOS Store platformlarını ziyaret ederek uygulamaları indirebilirsiniz. 

     

     

     

     

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX9911/84 , HX9911/88 .

    Sıkça Sorulan Sorular

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.