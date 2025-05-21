İşletim sistemi (İS) aşağıdaki minimum gereksinimi karşıladığı sürece Philips Sonicare Uygulaması çoğu akıllı telefonda kullanılabilir.

Android: Android 12 ve üzeri

Apple: iOS 17 ve üzeri

İşletim sistemi (İS) aşağıdaki minimum gereksinimi karşıladığı sürece Philips Sonicare for Kids Uygulaması çoğu akıllı telefonda ve tablette kullanılabilir.

Android: Android 8 ve üzeri

Apple: iOS 12 ve üzeri

Kök erişim izni verilmiş veya jailbreak işlemi uygulanmış cihazlar her iki uygulamada da desteklenmez. İşletim sistemlerinden bağımsız olarak Huawei marka cihazlar da desteklenmez.

Google Play Store veya Apple iOS Store platformlarını ziyaret ederek uygulamaları indirebilirsiniz.