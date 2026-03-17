Sonicare diş fırçanızın farklı fırçalama modları vardır. Bu modlar diş fırçasına göre değişiklik gösterebilir.
Diş fırçanızın varsayılan modu, Temizleme (Clean) modudur. Bu mod, 2 dakikalık fırçalama süresi sağlar ve günlük kullanıma uygundur.
Diğer fırçalama modları şunlardır:
- Derin Temizlik (Deep Clean) (3:00 dakika): Bu, sorunlu noktalar üzerinde çalışmak için daha fazla zaman sağlar.
- Derin Temizlik+ (Deep Clean+) (2:00/3:00 dakika): Derin temizleme moduna benzer. Diş fırçanız bağlandığında bu mod 2 dakika boyunca çalışır. BrushPacer geri bildirimi her 20 saniyede bir gerçekleşir. Diş fırçanız bağlı değilse bu mod 3 dakika boyunca çalışır. BrushPacer geri bildirimi her 30 saniyede bir gerçekleşir.
- Beyazlatma (White) (2:30 dakika): Yüzeydeki lekeleri gidermek için idealdir.
- Parlatma (Polish) (1:00 dakika): Dişlerinizin yüzeyini pürüzsüzleştirmek için idealdir.
- Diş Eti Bakımı (Gum Care) (3:00 dakika): Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizlemek için idealdir.
- Diş Eti Sağlığı (Gum Health) (3:20 dakika): İdeal diş eti sağlığı için diş etlerinizi temizlemek ve diş etlerine masaj yapmak üzere tasarlanmıştır.
- Hassas (Sensitive) (2:00 dakika): Hafif titreşimleriyle hassas dişler için uygundur.
- Dil Bakımı (Tongue Care) (20 saniye): Dilinizi TongueCare fırça başlığıyla temizleyin.