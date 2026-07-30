Philips Destek
Sonicare diş fırçamın fırçalama modları nelerdir?
Sonicare diş fırçanızın farklı fırçalama modları vardır. Bu modlar diş fırçasına göre değişiklik gösterebilir.
Diş fırçanızın varsayılan modu, Temizleme (Clean) modudur. Bu mod, 2 dakikalık fırçalama süresi sağlar ve günlük kullanıma uygundur.
Diğer fırçalama modları şunlardır:
- Derin Temizlik (Deep Clean) (3:00 dakika): Bu, sorunlu noktalar üzerinde çalışmak için daha fazla zaman sağlar.
- Derin Temizlik+ (Deep Clean+) (2:00/3:00 dakika): Derin temizleme moduna benzer. Diş fırçanız bağlandığında bu mod 2 dakika boyunca çalışır. BrushPacer geri bildirimi her 20 saniyede bir gerçekleşir. Diş fırçanız bağlı değilse bu mod 3 dakika boyunca çalışır. BrushPacer geri bildirimi her 30 saniyede bir gerçekleşir.
- Beyazlatma (White) (2:30 dakika): Yüzeydeki lekeleri gidermek için idealdir.
- Parlatma (Polish) (1:00 dakika): Dişlerinizin yüzeyini pürüzsüzleştirmek için idealdir.
- Diş Eti Bakımı (Gum Care) (3:00 dakika): Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizlemek için idealdir.
- Diş Eti Sağlığı (Gum Health) (3:20 dakika): İdeal diş eti sağlığı için diş etlerinizi temizlemek ve diş etlerine masaj yapmak üzere tasarlanmıştır.
- Hassas (Sensitive) (2:00 dakika): Hafif titreşimleriyle hassas dişler için uygundur.
- Dil Bakımı (Tongue Care) (20 saniye): Dilinizi TongueCare fırça başlığıyla temizleyin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7411/02 , HX7400/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›