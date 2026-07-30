Philips Destek Sonicare diş fırçamın fırçalama modları nelerdir?

Sonicare diş fırçanızın farklı fırçalama modları vardır. Bu modlar diş fırçasına göre değişiklik gösterebilir.

Diş fırçanızın varsayılan modu, Temizleme (Clean) modudur. Bu mod, 2 dakikalık fırçalama süresi sağlar ve günlük kullanıma uygundur.

Diğer fırçalama modları şunlardır:

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7411/02 , HX7400/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›