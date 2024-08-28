Sonicare şarj cihazımı diğer diş fırçalarıyla kullanabilir miyim?
Not: Çin'de yaşıyorsanız ve diş fırçanızı 1 Eylül 2024 tarihinden önce satın aldıysanız destek için lütfen 4008 800 008 numaralı telefonu arayın.
Standart Şarj Cihazı
Not: DiamondClean ve Prestige serilerinde bu şarj cihazı kullanılamaz.
Model kimlikleri şunlardır:
9900 Prestige Şarj Cihazı
9900 Prestige şarj cihazı, şarj tabanı ve şarj standı ile birlikte gelir.
Standı tabanın üzerine yerleştirin. Ardından, diş fırçası gövdesini standa yerleştirin.
Şarj cihazı tabanında, rengine bağlı olarak CBB1001 veya CBB2001 model numarası bulunur.
DiamondClean, DiamondClean Smart ve DiamondClean 9000 Şarj Cihazları
DiamondClean ve DiamondClean Smart şarj cihazlarının görünümü benzerdir ancak yalnızca birlikte geldikleri diş fırçasıyla çalışırlar. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın ve şarj cihazının alt kısmındaki kodun diş fırçası gövdesinin alt kısmındaki kodla uyumlu olduğunu doğrulayın.
|Şarjlı diş fırçası modeli
|Gövdenin altındaki kod
|Şarj cihazının altındaki kod
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001