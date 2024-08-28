    Sonicare şarj cihazımı diğer diş fırçalarıyla kullanabilir miyim?

    Yayınlandı 28 Ağustos 2024
    Philips Sonicare diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullanmanızı öneririz. Bazı şarj cihazı modelleri de birbirinin yerine kullanılabilir. Sonicare diş fırçanıza uygun çeşitli şarj cihazı türlerini aşağıda görebilirsiniz.

    Not: Çin'de yaşıyorsanız ve diş fırçanızı 1 Eylül 2024 tarihinden önce satın aldıysanız destek için lütfen 4008 800 008 numaralı telefonu arayın.

    Standart Şarj Cihazı

    Gövdelerinin tabanında bir delik bulunan tüm Sonicare diş fırçaları, tabanında sabit bir pim bulunan şarj cihazlarımız ile kullanıma uygundur. 
    Not: DiamondClean ve Prestige serilerinde bu şarj cihazı kullanılamaz.
    Model kimlikleri şunlardır:
    Standart Şarj Cihazı

    9900 Prestige Şarj Cihazı

    9900 Prestige şarj cihazı, şarj tabanı ve şarj standı ile birlikte gelir.
    Standı tabanın üzerine yerleştirin. Ardından, diş fırçası gövdesini standa yerleştirin.
    Şarj cihazı tabanında, rengine bağlı olarak CBB1001 veya CBB2001 model numarası bulunur.
     

    9900 Prestige Şarj Cihazı

    DiamondClean, DiamondClean Smart ve DiamondClean 9000 Şarj Cihazları

    DiamondClean ve DiamondClean Smart şarj cihazlarının görünümü benzerdir ancak yalnızca birlikte geldikleri diş fırçasıyla çalışırlar. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın ve şarj cihazının alt kısmındaki kodun diş fırçası gövdesinin alt kısmındaki kodla uyumlu olduğunu doğrulayın.
     

    Şarjlı diş fırçası modeliGövdenin altındaki kodŞarj cihazının altındaki kod
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

