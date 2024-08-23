    Philips Destek

    Sonicare diş fırçamı nasıl şarj edebilirim?

    Yayınlandı 23 Ağustos 2024

    Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir. 

    Modelinize bağlı olarak Philips Sonicare diş fırçanızı farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Diş fırçanızla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Tüm Sonicare şarj cihazları diğerleriyle uyumlu değildir. Şarj cihazı, duvar adaptörü (dahil değildir) gerektiren bir USB-A konektörü olabilir.

    Diş fırçanızı şarj etmeye yönelik aşağıdaki talimatları okuyun. 
    1. Şarj cihazını prize takın.
    2. Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin.
    3. Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye* başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve bu işlem 24 saat kadar sürebilir. 
    Diş fırçanızı fırçalama işlemleri arasında fişe takılı bir şarj cihazında bırakabilirsiniz; bu durum pil ömrünü etkilemez. 

    *Not: DailyClean 1100'de pil göstergesi ışığı yoktur.
     
  • Sonicare Standart Şarj Cihazı

    • Diş fırçanızı şarj bardağı ile şarj etme

    1. Diş fırçanızın gövdesini şarj bardağına veya standına yerleştirin ve sonrasında şarj tabanına yerleştirin.
    2. Şarj tabanını bir prize takın.
    3. Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve bu işlem 24 saat kadar sürebilir.
    Sonicare Şarj Bardağı

    Diş fırçanızı seyahat kutusu ile şarj etme

    1. Diş fırçası gövdesini seyahat kutusuna yerleştirin.
    2. Seyahat kutusuna bir mini USB kablosu takın.
    3. USB kablosunu 5 V IPX-4 USB adaptörüne bağlayın.
    Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve bu işlem 24 saat kadar sürebilir. 
    Sonicare Şarj Seyahat Kutusu

    Diş fırçanızı kablosuz şarj pedi ile şarj etme

    1. USB kablosunu adaptöre ve ardından prize takın.
    2. Diş fırçasını, şarj pedinin yüksek yüzeyine dik şekilde yerleştirin.
    3. Şarj pedi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için uyarı sesi çıkarır ve pil göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve sabit beyaz renge döner; bu işlem 12 saat kadar sürebilir.
    Sonicare Şarj Pedi

    Sıkça Sorulan Sorular

