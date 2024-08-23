Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.
Modelinize bağlı olarak Philips Sonicare diş fırçanızı farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Diş fırçanızla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Tüm Sonicare şarj cihazları diğerleriyle uyumlu değildir. Şarj cihazı, duvar adaptörü (dahil değildir) gerektiren bir USB-A konektörü olabilir.
Diş fırçanızı şarj etmeye yönelik aşağıdaki talimatları okuyun.
Şarj cihazını prize takın.
Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin.
Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye* başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve bu işlem 24 saat kadar sürebilir.
Diş fırçanızı fırçalama işlemleri arasında fişe takılı bir şarj cihazında bırakabilirsiniz; bu durum pil ömrünü etkilemez.
*Not: DailyClean 1100'de pil göstergesi ışığı yoktur.
Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve bu işlem 24 saat kadar sürebilir.
Diş fırçanızı kablosuz şarj pedi ile şarj etme
USB kablosunu adaptöre ve ardından prize takın.
Diş fırçasını, şarj pedinin yüksek yüzeyine dik şekilde yerleştirin.
Şarj pedi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için uyarı sesi çıkarır ve pil göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve sabit beyaz renge döner; bu işlem 12 saat kadar sürebilir.