Sonicare diş fırçanız açılmıyorsa pili değiştirmek muhtemelen sorunu çözmez. Yedek cihaz edinmeye yönelik yardım için buraya çevrimiçi garanti talebi gönderebilirsiniz veya buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.

Dahili şarj edilebilir pil atılmak üzere çıkarılabilir; pil çıkarma talimatlarını, ürününüze yönelik Kılavuz ve Belgelerin yer aldığı bu bölümde bulabilirsiniz. Elektronik parçaları sökmekten çekiniyorsanız yerel elektronik geri dönüşüm veya onarım mağazanızdan profesyonel yardım almanızı öneririz.

Yangın veya diğer olası güvenlik tehlikeleri riskini artırabileceğinden pili sizin değiştirmemenizi öneririz.

Not: Diş fırçasının açılması ürünün garantisini geçersiz kılar.