QD OLED Care

Özellikle logoların uzun süre sabit bir konumda kaldığı durumlarda logo yanmasını önlemeye yardımcı olur.
Aynı anda birden fazla logo mevcutsa, bunları algılar.
Seviye 2: %20 parlaklık azaltma Bu, ekranın hassas alanlarını korurken, izleme deneyimini sadece asgari seviyede etkiler.
Seviye 1: %10 parlaklık azaltma
Seviye 2: %20 parlaklık azaltma
Bu, ekranın hassas alanlarını korurken, izleme deneyimini sadece asgari seviyede etkiler.
Aydınlık ve karanlık bölümler arasında büyük fark gösteren alanlarda (üst ve alt siyah çubuklar veya kenar çubukları gibi) parlaklığı azaltır. Film izlerken veya çoklu pencere/çoklu kaynak kullanımında kullanılır.
Uzun süre görünür kalan statik görev çubuklarını (örn. Windows görev çubuğu) algılar. Ekran yanmasını önlemek için bu alanlardaki parlaklığı azaltır. Sıkça statik kullanıcı arayüzü öğeleri varken çalışan veya oynayan kullanıcılar için idealdir.
Bu işlev, kullanıcı müdahalesi olmadan performans ve panel güvenliğini arasında iyi bir denge kurar.
