  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips oled care banner image

    Özelliklere Genel Bakış

    QD OLED Care

    Philips Evnia monitörleri, yanmayı önlemek ve monitör sağlığını korumak için en iyi yazılım araçlarından bazılarıyla donatılmıştır. QD-OLED paneller söz konusu olduğunda herkesin en çok endişelendiği sorun yanma riskidir. Düzgün bakım yapıldığında QD-OLED panellerin yanma riski büyük ölçüde azalacaktır.

    Çoklu Logo Koruması

    Ekrandaki sabit logoları algılar ve kısar.


    Özellikle logoların uzun süre sabit bir konumda kaldığı durumlarda logo yanmasını önlemeye yardımcı olur.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Otomatik Algılama


    Aynı anda birden fazla logo mevcutsa, bunları algılar.

    Automatic logo detection gaming in use

    Parlaklık Azaltma Seviyeleri


    Seviye 1: %10 parlaklık azaltma

    Seviye 2: %20 parlaklık azaltma

     

    Bu, ekranın hassas alanlarını korurken, izleme deneyimini sadece asgari seviyede etkiler.

    Luminance reduction before and after

    Ekran Sınırlarında Kısma Özelliği 

     

    Aydınlık ve karanlık bölümler arasında büyük fark gösteren alanlarda (üst ve alt siyah çubuklar veya kenar çubukları gibi) parlaklığı azaltır. Film izlerken veya çoklu pencere/çoklu kaynak kullanımında kullanılır.

    Üst ve Alt Ekran
    Sınırlarında Kısma
    Özelliği

    Kenar Ekran
    Sınırlarında Kısma
    Özelliği

    Dikey Pencere
    Bölmelerinde Kısma
    Özelliği

    Üst ve Alt Ekran
    Sınırlarında Kısma
    Özelliği

    Kenar Ekran
    Sınırlarında Kısma
    Özelliği

    Dikey Pencere
    Bölmelerinde Kısma
    Özelliği

    Görev Çubuğunda Kısma Özelliği

     
    Statik görev çubuklarını algılayarak ekranı korumak için bunları karartır.




    Uzun süre görünür kalan statik görev çubuklarını (örn. Windows görev çubuğu) algılar. Ekran yanmasını önlemek için bu alanlardaki parlaklığı azaltır. Sıkça statik kullanıcı arayüzü öğeleri varken çalışan veya oynayan kullanıcılar için idealdir.

    Before After

    Uzun süre görünür kalan statik görev çubuklarını (örn. Windows görev çubuğu) algılar. Ekran yanmasını önlemek için bu alanlardaki parlaklığı azaltır. Sıkça statik kullanıcı arayüzü öğeleri varken çalışan veya oynayan kullanıcılar için idealdir.

    Before After

    Termal Koruma

     
     
    Sıcaklık arttığında parlaklığı azaltarak panel sıcaklığını proaktif olarak yönetir. Monitör sıcaklığını 60°C'nin altında tutarak, özellikle yoğun oyun seanslarında uzun ömürlülük ve kararlı performansı sağlar.

    Nasıl çalışır:

    Before After

    • Sıcaklık 60°C'yi aşarsa, parlaklığı otomatik olarak azaltır.
    • Sıcaklık arttığında parlaklığı azaltarak panel sıcaklığını proaktif olarak yönetir.
    • Monitör sıcaklığını 60°C'nin altında tutarak, özellikle yoğun oyun seanslarında uzun ömürlülük ve kararlı performansı sağlar.

     

    Bu işlev, kullanıcı müdahalesi olmadan performans ve panel güvenliğini arasında iyi bir denge kurar.

    En İyiler

    QD OLED Monitörleri

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.