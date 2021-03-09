Kahramanlar

Çoğumuz evden çalışırken Charmae gibi insanlar hiç olmadığı kadar çok çalıştı. Charmae, Philips'in Murrysville, Pennsylvania'daki üretim tesisinde Trilogy EVO fanlarının monte edildiği, test edildiği ve ambalajlandığı üretim hattında çalışıyor. Küresel salgın, son 14 yıldır oldukça bağlı olduğu işine kendini daha fazla adamasını sağladı.

"Her gün yaptıklarımızın insanların yaşamlarını değiştirdiğini ve daha kolay nefes almalarını sağladığını bilmek çok özel bir duygu" dedi. "Bir fark yaratabildiğim için çok mutluyum." Bu zorlu dönemde bile Charmae ve iş arkadaşları, ihtiyacı olan kişiler için hayat kurtaran tıbbi cihazları yorulmak nedir bilmeden, korkusuzca üretmeye, test etmeye ve dağıtmaya devam ediyor. Yüzündeki gülümseme bile işyerine neşe katıyor ve Charmae'yi bir kahraman haline getiriyor.