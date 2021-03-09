Dünyanın dört bir yanından insanlar karşı karşıya olduğumuz krizle mücadele etmekle meşgul. Bu insanlara kahraman diyoruz. Kahramanlar, ön cepheden arka plandaki görevlere kadar her alanda faaliyet gösteren, sıra dışı dönemlerdeki sıradan insanlardır. Hayatı birlikte daha iyi hale getirdiğimiz için onların yanındayız. Kahramanlarımızla tanışın.
Dünyanın dört bir yanından insanlar karşı karşıya olduğumuz krizle mücadele etmekle meşgul. Bu insanlara kahraman diyoruz. Kahramanlar, ön cepheden arka plandaki görevlere kadar her alanda faaliyet gösteren, sıra dışı dönemlerdeki sıradan insanlardır. Hayatı birlikte daha iyi hale getirdiğimiz için onların yanındayız. Kahramanlarımızla tanışın.
Günlük işimiz insanların yaşamlarını değiştiriyor"
Charmae
Çoğumuz evden çalışırken Charmae gibi insanlar hiç olmadığı kadar çok çalıştı. Charmae, Philips'in Murrysville, Pennsylvania'daki üretim tesisinde Trilogy EVO fanlarının monte edildiği, test edildiği ve ambalajlandığı üretim hattında çalışıyor. Küresel salgın, son 14 yıldır oldukça bağlı olduğu işine kendini daha fazla adamasını sağladı. "Her gün yaptıklarımızın insanların yaşamlarını değiştirdiğini ve daha kolay nefes almalarını sağladığını bilmek çok özel bir duygu" dedi. "Bir fark yaratabildiğim için çok mutluyum." Bu zorlu dönemde bile Charmae ve iş arkadaşları, ihtiyacı olan kişiler için hayat kurtaran tıbbi cihazları yorulmak nedir bilmeden, korkusuzca üretmeye, test etmeye ve dağıtmaya devam ediyor. Yüzündeki gülümseme bile işyerine neşe katıyor ve Charmae'yi bir kahraman haline getiriyor.
Çoğumuz evden çalışırken Charmae gibi insanlar hiç olmadığı kadar çok çalıştı. Charmae, Philips'in Murrysville, Pennsylvania'daki üretim tesisinde Trilogy EVO fanlarının monte edildiği, test edildiği ve ambalajlandığı üretim hattında çalışıyor. Küresel salgın, son 14 yıldır oldukça bağlı olduğu işine kendini daha fazla adamasını sağladı.
"Her gün yaptıklarımızın insanların yaşamlarını değiştirdiğini ve daha kolay nefes almalarını sağladığını bilmek çok özel bir duygu" dedi. "Bir fark yaratabildiğim için çok mutluyum." Bu zorlu dönemde bile Charmae ve iş arkadaşları, ihtiyacı olan kişiler için hayat kurtaran tıbbi cihazları yorulmak nedir bilmeden, korkusuzca üretmeye, test etmeye ve dağıtmaya devam ediyor. Yüzündeki gülümseme bile işyerine neşe katıyor ve Charmae'yi bir kahraman haline getiriyor.
Sakin kalın, dürüst olun ve insani yönünüzü koruyun"
Dr. Asin
Dünyadaki birçok doktor gibi Dr. Asin de ihtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmak bilmeden çalıştı. Göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Asin'in görevi, solunum sağlığını iyileştirmek. Çalışmaları, hastaların COVID-19'u atlatmasında önemli bir rol oynuyor. Hollanda'daki en büyük virüs salgını, Dr. Asin'in çalıştığı Amphia hastanesinin de yer aldığı Kuzey Brabant'ta ortaya çıktı. Çok büyük bir baskı altında olsa da Dr. Asin pes etmedi. Hastalarını rahatlatmak için öğrendiklerini bizimle yüzünde bir gülümsemeyle paylaştı: "Endişeli hastalara yardımcı olmak için en iyi ipuçları mı? Düzenli olun, sakin kalın, dürüst olun ve insani yönünüzü koruyun." Dr. Asin'in gösterdiği özveri ve mesleğine olan bağlılığı, onu bir kahraman haline getiriyor.
Hepimiz çok çalıştık"
Kadir
Beş çocuk babası Kadir, krizin başından bu yana durmadan çalışıyor. Best'teki Philips Yenilenmiş Sistemler bölümünde sistem mühendisi olan Kadir ve iş arkadaşları, BT tarayıcı üreten büyük bir fabrikada çalışıyor. Doktorlar, bu tarayıcılar sayesinde insanların akciğerlerinin fotoğraflarını hızlıca çekip ve koronavirüs olup olmadıklarını tespit edebiliyor. Bir tarayıcıyı yenilemek normalde yaklaşık altı hafta sürüyor. Büyük bir bağlılık ve onlarca saatlik çalışma sonucunda bu süreç artık yalnızca iki haftada tamamlanıyor. "İş arkadaşlarımla birlikte başarıya ulaştık. Bununla gurur duyuyorum. Hepimiz çok çalıştık." Babalarının ne yaptığını tam olarak anlamak çocukları için her ne kadar zor olsa da babalarının önemli bir işi olduğunu ve Kadir'in bu durumu anlayışla karşılamalarından son derece gurur duyduğunu biliyorlar. Başkalarına yardım etme azmi Kadir'i bir kahraman haline getiriyor.
Beş çocuk babası Kadir, krizin başından bu yana durmadan çalışıyor. Best'teki Philips Yenilenmiş Sistemler bölümünde sistem mühendisi olan Kadir ve iş arkadaşları, BT tarayıcı üreten büyük bir fabrikada çalışıyor. Doktorlar, bu tarayıcılar sayesinde insanların akciğerlerinin fotoğraflarını hızlıca çekip ve koronavirüs olup olmadıklarını tespit edebiliyor.
Bir tarayıcıyı yenilemek normalde yaklaşık altı hafta sürüyor. Büyük bir bağlılık ve onlarca saatlik çalışma sonucunda bu süreç artık yalnızca iki haftada tamamlanıyor.
"İş arkadaşlarımla birlikte başarıya ulaştık. Bununla gurur duyuyorum. Hepimiz çok çalıştık."
Babalarının ne yaptığını tam olarak anlamak çocukları için her ne kadar zor olsa da babalarının önemli bir işi olduğunu ve Kadir'in bu durumu anlayışla karşılamalarından son derece gurur duyduğunu biliyorlar. Başkalarına yardım etme azmi Kadir'i bir kahraman haline getiriyor.
Yiyecek, insanları bir araya getiriyor"
Sandra
Bazı insanların işe gidemediği, bazılarının ise gitmek zorunda olduğu bu dönemde Sandra, işine ek olarak bir görev yüklenerek girişimci yönünü gösterdi. Sandra, boş zamanlarında yemek yapma yeteneğini paylaşarak çevresine pozitif etkide bulundu. Kriz durumu, birçok yaşlı insanın risk altında ve yalnız kalmasına neden oldu. Nasıl yardımcı olabileceğini merak eden Sandra, pişirdikleriyle birçok insanı gülümsetti. "Hamur işleri çoğu insanı mutlu ediyor ve insanları bir araya getiriyor" dedi. Bu gibi zamanlarda güçsüz hissedebilirsiniz. Ancak Sandra, herkesin bir fark yaratmak için yeterli güce sahip olduğunu gösteriyor. Sandra'nın yaptığı her şey kalbinden geliyor ve onu bir kahraman haline getiriyor.
Bazı insanların işe gidemediği, bazılarının ise gitmek zorunda olduğu bu dönemde Sandra, işine ek olarak bir görev yüklenerek girişimci yönünü gösterdi.
Sandra, boş zamanlarında yemek yapma yeteneğini paylaşarak çevresine pozitif etkide bulundu. Kriz durumu, birçok yaşlı insanın risk altında ve yalnız kalmasına neden oldu. Nasıl yardımcı olabileceğini merak eden Sandra, pişirdikleriyle birçok insanı gülümsetti.
"Hamur işleri çoğu insanı mutlu ediyor ve insanları bir araya getiriyor" dedi.
Bu gibi zamanlarda güçsüz hissedebilirsiniz. Ancak Sandra, herkesin bir fark yaratmak için yeterli güce sahip olduğunu gösteriyor. Sandra'nın yaptığı her şey kalbinden geliyor ve onu bir kahraman haline getiriyor.
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