Özel başlık süpürme yönünüze göre gücü ve baskıyı ayarlar. Böylece her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlar. Her iki emme kanalı da performansı en üst düzeye çıkarmak için zigzag tasarıma ve benzersiz, patentli su dağıtımına sahiptir.
Özel LED ışıklı başlık, siz süpürürken önünüzdeki zemini aydınlatır, görülmesi zor kirleri ortaya çıkarır. Böylece mobilyaların altı gibi karanlık yerlerdeki toz, tüy, saç ve kırıntıların fark edilmesini sağlar.
Antibakteriyel mikrofiber bez, her temizlik işleminden sonra bezi bakteri oluşumundan korumak üzere Always Clean kaplamaya sahiptir. İki (2) bezle birlikte verilir.
En yeni nesil lityum iyon piller maksimum performans çalışma süresini sağlar. Böylece Turbo modunda tek bir şarjla 125 m2'den fazla alanı temizleyebilirsiniz.
Süpürme ve silme sistemi; parke, laminant, PVC ve fayans zeminler dahil olmak üzere her türlü sert zemin için uygundur.
Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, suyla veya istenirse zemin türüne uygun temizlik malzemesi ile birlikte kullanılabilir. Başlık su haznesinden kolayca ayrılabilir, kuru başlığı takarak halı ve paspasları da kolayca süpürebilirsiniz.
Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, uzun ömürlü ve güçlü performans için geliştirilmiş 25,2 V Lityum İyon pile sahiptir.
Yapacağınız temizlik işlemine uygun hız ayarı kullanın. Aqua başlıklı Aqua Plus 8000 Serisinin pili; Turbo hız modunda 28 dakikaya, normal hız modunda 35 dakikaya ve ECO hız modunda 80 dakikaya kadar dayanır. 360 derece emme başlığını kullandığınızda Aqua 8000 Serisinin pili; Turbo hız modunda 28 dakikaya, normal hız modunda 35 dakikaya ve ECO hız modunda 70 dakikaya kadar dayanır. Başka hiçbir çelik elektrikli süpürge, evinizin tamamını bu performansla temizlemek için yeterli kullanım süresini sunmaz.
XC8049/01
XC7043/01
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