Süpürme ve silme sistemi; parke, laminant, PVC ve fayans zeminler dahil olmak üzere her türlü sert zemin için uygundur.

Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, suyla veya istenirse zemin türüne uygun temizlik malzemesi ile birlikte kullanılabilir. Başlık su haznesinden kolayca ayrılabilir, kuru başlığı takarak halı ve paspasları da kolayca süpürebilirsiniz.