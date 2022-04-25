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    Süpürme ve Silme özellikli Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi kablosuz elektrikli süpürge

    Kablosuz elektrikli süpürge

    Tek harekette sil ve süpür. Çift yönlü süpürme teknolojisiyle tek seferde önce süpürün sonra ıslak silin

    Hem süpürme hem ıslak silme özellikli Philips Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge

    XC8349/01

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    Süpürme ve Silme özellikli Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi kablosuz elektrikli süpürge

    Benzersiz Aqua başlık Çift yönlü süpürme teknolojisi ile tek seferde önce süpürür sonra ıslak siler

    Özel başlık süpürme yönünüze göre gücü ve  baskıyı ayarlar.

    LED ışıklara sahip 360° emiş başlığı, gizli tozları ortaya çıkarır

    İki adet Antibakteriyel mikrofiber bez içerir

    Tek şarjla 125 m2'nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalışma süresi sunar

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürge, tozdan yapışkan lekelere kadar farklı kir türlerini tek seferde temizlemek için benzersiz Aqua başlığa ve çift yönlü emiş gücüne sahiptir.

    Aqua Plus 8000 Serisi

    Tek harekette hem süpürür hem siler

    Benzersiz Aqua başlık çift yönlü süpürme teknolojisine sahiptir. Toz, kir ve zorlu lekeleri her zaman önce süpürüp sonra silebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır.

    Her zaman önce süpürün sonra silin

     

    Özel başlık süpürme yönünüze göre gücü ve baskıyı ayarlar. Böylece her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlar. Her iki emme kanalı da performansı en üst düzeye çıkarmak için zigzag tasarıma ve benzersiz, patentli su dağıtımına sahiptir.

    LED ışıklara sahip 360° emiş başlığı, gizli tozları ortaya çıkarır.

     

    Özel LED ışıklı başlık, siz süpürürken önünüzdeki zemini aydınlatır, görülmesi zor kirleri ortaya çıkarır. Böylece mobilyaların altı gibi karanlık yerlerdeki toz, tüy, saç ve kırıntıların fark edilmesini sağlar.

    Always Clean kaplama, bezi bakteri oluşumundan korur

     

    Antibakteriyel mikrofiber bez, her temizlik işleminden sonra bezi bakteri oluşumundan korumak üzere Always Clean kaplamaya sahiptir. İki (2) bezle birlikte verilir.

    Tek şarjla 125 m2'nin üzerinde temizlikle uzun turbo modu çalışma süresi

     

    En yeni nesil lityum iyon piller maksimum performans çalışma süresini sağlar. Böylece Turbo modunda tek bir şarjla 125 m2'den fazla alanı temizleyebilirsiniz.

    Aqua Plus 8000 Serisinin nasıl çalıştığını görün

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    Süpürme ve Silme özellikli Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi kablosuz elektrikli süpürge
    Philips Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, XC8349; 360° emiş gücüne sahip kuru başlık, ıslak silme özellikli Aqua başlık, aralık temizleme başlığı, antibakteriyel mikrofiber bez, mini turbo başlık, aralık temizleme başlığı ve kolay saklama için duvara montaj aparatı ile birlikte satılır.
    Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi, Aqua başlık
    Islak + kuru Aqua başlık
    Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi, Üç Yüz Altmış derece kuru başlığı
    360° kuru başlık
    Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi, Turbo fırça
    Turbo fırça
    Philips Aqua Plus Sekiz Bin Serisi, Duvara montaj aparatı
    Duvara montaj aparatı

    Sıkça Sorulan Sorular

    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge nasıl çalışır?
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, yerleri tertemiz yapmak için silme özelliği sunan tek dikey süpürgedir. Benzersiz elektrikli süpürge ve zemin temizleyicinin ön tarafında toz ve kiri emen özel bir başlık bulunur. Bu başlık, silme sistemine manyetik olarak takılabilir. Su haznesi suyla (ve isterseniz deterjan ile) doldurulabilir. Özel Aqua başlığını kullanarak tek bir hareketle yerleri kolayca hem süpürüp hem silebilirsiniz.
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, zeminim için uygun mudur?

    Süpürme ve silme sistemi; parke, laminant, PVC ve fayans zeminler dahil olmak üzere her türlü sert zemin için uygundur.

     

    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, suyla veya istenirse zemin türüne uygun temizlik malzemesi ile birlikte kullanılabilir. Başlık su haznesinden kolayca ayrılabilir, kuru başlığı takarak halı ve paspasları da kolayca süpürebilirsiniz.
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge çok ağır mıdır?
    Geleneksel bir elektrikli süpürgeyle yer süpürmeye alışkınsanız, dikey elektrikli süpürgeye alışmanız çok vakit almayacaktır! Philips'in Aqua Plus 8000 Serisi dik süpürgeleri, ideal ağırlık dağılımı ve optimum manevra kabiliyeti için özel olarak tasarlanmıştır ve süpürme işlemini kolaylaştırır.
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürgenin pili evimin tamamını temizleyecek kadar dayanır mı?

    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, uzun ömürlü ve güçlü performans için geliştirilmiş 25,2 V Lityum İyon pile sahiptir.

     

    Yapacağınız temizlik işlemine uygun hız ayarı kullanın. Aqua başlıklı Aqua Plus 8000 Serisinin pili; Turbo hız modunda 28 dakikaya, normal hız modunda 35 dakikaya ve ECO hız modunda 80 dakikaya kadar dayanır. 360 derece emme başlığını kullandığınızda Aqua 8000 Serisinin pili; Turbo hız modunda 28 dakikaya, normal hız modunda 35 dakikaya ve ECO hız modunda 70 dakikaya kadar dayanır. Başka hiçbir çelik elektrikli süpürge, evinizin tamamını bu performansla temizlemek için yeterli kullanım süresini sunmaz.
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, ıslak yüzeylerde kullanıma uygun mudur?
    Aqua Plus 8000 Serisi, ıslak yüzeylerde kullanıma uygun değildir ve bu nedenle sıvıları emmek için kullanılamaz. Yere dökülen gazlı içecekleri temizlerken ve benzeri durumlarda Aqua Plus 8000 Serisini kullanmamanızı öneririz. En iyi sonucu elde etmek için sıvıyı önce bir bezle silmeniz ve ardından zemini 8000 Serisi Aqua Plus ile iyice temizlemeniz önerilir.
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürgeyi yer silmek istemediğimde de kullanabilir miyim?
    Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz elektrikli süpürge, süpürme ve silmenin yanında çok daha fazla faydalı özelliğe sahiptir. Birlikte satılan 360 derece başlık ve LED aydınlatma sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde yerleri süpürebilirsiniz. 360 derece başlık, kol olmadan da kullanılabilmesi sayesinde merdivenleri süpürme gibi durumlar için idealdir. 8000 Serisi Aqua Plus, saptaki entegre fırça ve entegre dar başlık gibi çeşitli kullanışlı aksesuarlarla birlikte satılır. Bazı modeller ile birlikte koltuklar ve sandalyeler gibi yumuşak yüzeyleri temizlemek için ideal olan küçük bir motorlu turbo fırça da dahildir.

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