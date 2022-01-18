AquaSpin başlık, tek seferde sert zeminleri süpürür ve ıslak temizler.
Sürekli temiz su akışı sayesinde, çok yüksek hızda dönen ultra yumuşak mikrofiber Power Brush fırçalar zemini her zaman temiz su kullanarak temizler.
**Yalnızca süpürme ayarında, sert zeminlerde. Kaba kir toplama için şirket içi test
***90 dk: Normal modda geçerlidir, yalnızca süpürme ayarı, dahili ikinci pil kullanılırken.
Koltuk, raf ve masa yüzeylerini kolaylıkla temizlemek için süpürgeyi, dikey süpürgeden el süpürgesine dönüştürebilirsiniz. Evinizdeki ve arabanızdaki, ulaşılması güç yerler ve hızlı rötuşlar için kullanışlıdır.
AquaSpin başlık sert zeminleri süpürür ve aktif şekilde ıslak olarak temizler.
AquaSpin başlık sert zeminleri süpürür ve aktif şekilde ıslak olarak temizler.
Özel temiz su haznesinden zemine sürekli temiz su akışı sağlanır ve bu su Power Brush fırçalar tarafından ıslaklık bırakmadan geri emilir. Böylelikle bir daha asla ağır kovalar taşımanız veya kirli suları yeniden kullanmanız gerekmez!
Su Difüzyon Sistemi kirli suyu anında hapseder ve hazne kirli suya hiç temas etmek zorunda kalmadan boşaltılabilir.
3'ü 1 arada Kablosuz El Süpürgesi ile olağanüstü esneklik: Islak&Kuru süpürmeden yalnızca kuru süpürme ayarına kolay geçiş.
3'ü 1 arada Kablosuz El Süpürgesi ile olağanüstü esneklik:
Islak&Kuru süpürmeden yalnızca kuru süpürme ayarına kolay geçiş.
Her harekette tozu ve kiri %98’e varan oranda hassas ve güçlü şekilde toplayan LED ışıklı ve özel yalnızca kuru süpürme ayarı.
Yer tasarrufu sağlayan Temizlik ve Şarj İstasyonu tüm sistemi derli toplu şekilde bir arada tutar. Temizlik bittikten sonra cihaz ve Power Brush fırçalar otomatik olarak burada
temizlenir ve şarj olur.
Akıllı dijital LCD ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgilerle sizi yönlendirir.
*Yalnızca XW9385 modelinde bulunur.
Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü kaydedin ve 5 yıl ücretsiz motor garantisinin keyfini sürün!
Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü kaydedin ve 5 yıl ücretsiz motor garantisinin keyfini sürün!
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