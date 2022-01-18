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    Philips AquaTrio Kablosuz 9000 Serisi

    Yüksek performanslı ıslak süpürmeyle tanışın

    AquaTrio 9000 Serisi

    *Tek süpürge 3 işlem: Silin, sıvıları çekin ve süpürün; hızlı fırçalar ile dökülen sıvılar dahil farklı kir tiplerini temizler.

    Tozları, kirleri ve sıvıları süpürmek için tek başına yeter! Philips AquaTrio ile tek seferde tam temizlik.

    Süpürme, silme ve mop

    Tek süpürge üç işlem: Silin, sıvıları çekin ve süpürün!


    AquaSpin başlık, tek seferde sert zeminleri süpürür ve ıslak temizler.

    Sürekli temiz su akışı sayesinde, çok yüksek hızda dönen ultra yumuşak mikrofiber Power Brush fırçalar zemini her zaman temiz su kullanarak temizler.

    Philips’in en yüksek emiş gücüne sahip kablosuz dik süpürgesi 

    Her harekette tozun ve kirin %98'ini yakalayın**

    Uzun çalışma süresi/turbo çalışma süresi: maks: 90 dk***

    Alçak mobilyaların altında bile en derin noktalara erişimle olağanüstü hareket kabiliyeti ve görünürlük

    Görmesi zor veya daha önce gizlenen kirleri ortaya çıkarmak için başlık üzerinde LED ışık

    **Yalnızca süpürme ayarında, sert zeminlerde. Kaba kir toplama için şirket içi test
    ***90 dk: Normal modda geçerlidir, yalnızca süpürme ayarı, dahili ikinci pil kullanılırken.

    El Tipi

    Her yerde kullanıma
    hazır el ünitesi​


    Koltuk, raf ve masa yüzeylerini kolaylıkla temizlemek için süpürgeyi, dikey süpürgeden el süpürgesine dönüştürebilirsiniz. Evinizdeki ve arabanızdaki, ulaşılması güç yerler ve hızlı rötuşlar için kullanışlıdır.​

    Her türlü tozu, kiri, sıvıyı sil, çek, süpür!​

    Philips Kablosuz AquaTrio 9000 serisi
    Patentli yüksek hızlı döner fırça teknolojisi

    Patentli yüksek hızlı döner fırça teknolojisi sürekli temiz su akışıyla Power Brush fırçaların kendi kendini temizlemesini sağlar.

    AquaSpin teknolojisi

    AquaSpin başlık sert zeminleri süpürür ve aktif şekilde ıslak olarak temizler.​

     

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    Sürekli temiz su akışı

    Özel temiz su haznesinden zemine sürekli temiz su akışı sağlanır ve bu su Power Brush fırçalar tarafından ıslaklık bırakmadan geri emilir. Böylelikle bir daha asla ağır kovalar taşımanız veya kirli suları yeniden kullanmanız gerekmez! 

    Su Difüzyon Sistemi

    Su Difüzyon Sistemi kirli suyu anında hapseder ve hazne kirli suya hiç temas etmek zorunda kalmadan boşaltılabilir.

    3'ü 1 arada AquaTrio 9000 serisi

    3'ü 1 arada Kablosuz El Süpürgesi ile olağanüstü esneklik:

    Islak&Kuru süpürmeden yalnızca kuru süpürme ayarına kolay  geçiş.

    LED ışıklı başlık

    Her harekette tozu ve kiri %98’e varan oranda hassas ve güçlü şekilde toplayan LED ışıklı ve özel yalnızca kuru süpürme ayarı.

    Yer tasarrufu sağlayan saklama

    Yer tasarrufu sağlayan Temizlik ve Şarj İstasyonu tüm sistemi derli toplu şekilde bir arada tutar. Temizlik bittikten sonra cihaz ve Power Brush fırçalar otomatik olarak burada
    temizlenir ve şarj olur.

    Dijital LCD ekran

    Akıllı dijital LCD ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgilerle sizi yönlendirir. 

    Yüksek performanslı ıslak süpürme ile tanışın

    • Görünümü aç / kapat

    Kutuda neler var?

    • Görünümü aç / kapat

    *Yalnızca XW9385 modelinde bulunur.

    Kendi kendini temizleyen ultra hızlı fırçalar ile tek süpürge 3 işlem

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    Philips AquaTrio Cordless Kablosuz Islak-Kuru Elektrikli Süpürge 9000 Serisi XW9383/01 için destek sayfasını ziyaret edin

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