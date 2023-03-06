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  • Akıllı düdüklü tencereyle 30 dakikada lezzet
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  • Akıllı düdüklü tencereyle 30 dakikada lezzet
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Elektrikli Akıllı Düdüklü TencereYeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere

HD2151/62

1 ödül

Akıllı düdüklü tencereyle 30 dakikada lezzet
Tat Kontrol ve Hızlı Basınç sistemleriyle, akıllı düdüklü tencere lezzeti ve hızı tek potada sunar. 30 dakikada kolayca harika yemekler hazırlayın.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

30 dakikada zahmetsiz yemek keyfi

Akıllı düdüklü tencereyle 30 dakikada lezzet

  • Tat Kontrol teknolojisiyle daha lezzetli yemekler

  • 7 dakikada otomatik basınç azaltma özelliği

  • Adım adım kılavuzla kolay kullanım

  • Kompakt ve modern tasarım

  • 5 litrelik büyük kapasite

Tat Kontrol teknolojisiyle lezzetli sonuçlar

Tat Kontrol teknolojisiyle lezzetli sonuçlar

Tat Kontrol teknolojisi, sıcaklık ve basınç değerlerini optimize ederek yemeklerin sululuğunu %42, etin yumuşaklığını %22 oranında artırır. Her lokmada daha iyi kıvam ve aroma sağlar.

Hızlı Basınç Çıkış Teknolojisiyle daha kısa pişirme süresi

Hızlı Basınç Çıkış Teknolojisiyle daha kısa pişirme süresi

Akıllı düdüklü tencerenin hızlı Basınç Çıkış Teknolojisi sayesinde yalnızca 7 dakikada otomatik basınç azaltma sağlanır. Ocakta pişirmeye göre %50 daha hızlıdır, hem güvenli hem verimlidir.

Adım Adım Kılavuz ile kullanım kolaylığı

Adım Adım Kılavuz ile kullanım kolaylığı

Adım Adım Kılavuz özelliği, pişirme süreci boyunca kullanıcıyı yönlendirir. Kullanımı kolay ekran arayüzüyle karışıklığı ortadan kaldırır, her tarifte başarıyı garantiler.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yasal Uyarılar

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. WBSF ile test edilmiştir ve Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 3000, ocak ile karşılaştırıldığında tavuk etinde nem kaybı gözlemlenmiştir

  2. WBSF ile test edilmiştir ve Philips Hepsi Bir Arada Pişirici 3000 ve ocak ile karşılaştırıldığında tavuk etinde nem kaybı gözlemlenmiştir

  3. Yalnızca NutriU uygulamasının kullanılabildiği pazarlar için geçerlidir