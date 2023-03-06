2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD2151/62
Tat Kontrol teknolojisiyle daha lezzetli yemekler
7 dakikada otomatik basınç azaltma özelliği
Adım adım kılavuzla kolay kullanım
Kompakt ve modern tasarım
5 litrelik büyük kapasite
Tat Kontrol teknolojisi, sıcaklık ve basınç değerlerini optimize ederek yemeklerin sululuğunu %42, etin yumuşaklığını %22 oranında artırır. Her lokmada daha iyi kıvam ve aroma sağlar.
Akıllı düdüklü tencerenin hızlı Basınç Çıkış Teknolojisi sayesinde yalnızca 7 dakikada otomatik basınç azaltma sağlanır. Ocakta pişirmeye göre %50 daha hızlıdır, hem güvenli hem verimlidir.
Adım Adım Kılavuz özelliği, pişirme süreci boyunca kullanıcıyı yönlendirir. Kullanımı kolay ekran arayüzüyle karışıklığı ortadan kaldırır, her tarifte başarıyı garantiler.
Ödüller
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
WBSF ile test edilmiştir ve Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 3000, ocak ile karşılaştırıldığında tavuk etinde nem kaybı gözlemlenmiştir
WBSF ile test edilmiştir ve Philips Hepsi Bir Arada Pişirici 3000 ve ocak ile karşılaştırıldığında tavuk etinde nem kaybı gözlemlenmiştir
Yalnızca NutriU uygulamasının kullanılabildiği pazarlar için geçerlidir