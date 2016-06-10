IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Philips Coffee+ ("Uygulama") size kişiselleştirilmiş kahve hizmetleri sunar, kahve ile ilgili içerikleri paylaşabileceğiniz bir topluluk oluşturur ve dünya çapında benzer ilgi alanlarına sahip diğer topluluk üyelerini takip etmenize olanak tanır ("Hizmetler"). Uygulama; Uygulama ile eşleştirmeye karar verdiğiniz herhangi bir Philips kahve cihazı ("Cihaz") tarafından işlenen kişisel veriler dahil olmak üzere, Uygulama aracılığıyla toplanan veya işlenen kişisel verileri kullanır.
Bu Gizlilik Bildiriminin amacı, hangi bilgileri ve kişisel verileri topladığımız, bunları neden topladığımız ve bunlarla ne yaptığımız dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kullandığınız süreçteki gizlilik uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı olmak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca kişisel haklarınızı size bildirmektir. Bu Gizlilik Bildirimi, Versuni Ev Aletleri Ticaret A.Ş. (”Versuni”, “bizim”, “biz” veya “bize” vs.) tarafından kontrol edilen veya şirketin kontrolü altındaki Uygulama tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler için geçerlidir. Lütfen Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili koşulları açıklayan Kullanım Koşullarımızı da okuyun.
Bu Gizlilik Bildiriminin amacı, hangi bilgileri ve kişisel verileri topladığımız, bunları neden topladığımız ve bunlarla ne yaptığımız dahil olmak üzere Hizmetlerimizi kullandığınız süreçteki gizlilik uygulamalarımızı anlamanıza yardımcı olmak ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca kişisel haklarınızı size bildirmektir. Bu Gizlilik Bildirimi, Versuni Ev Aletleri Ticaret A.Ş. (”Versuni”, “bizim”, “biz” veya “bize” vs.) tarafından kontrol edilen veya şirketin kontrolü altındaki Uygulama tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler için geçerlidir.
Lütfen Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili koşulları açıklayan Kullanım Koşullarımızı da okuyun.
Uygulamaya eriştiğinizde, Uygulamayı indirdiğinizde ve yüklediğinizde de dahil olmak üzere size Hizmetlerimizi sunduğumuzda, Kanun'un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde kişisel verileri alır veya toplarız. Kişisel verilerinizi benzersiz tanımlayıcılarla ilişkilendiririz.
Herhangi bir hassas veriyi toplamadan önce Kanun'un 6.1 maddesi uyarınca tarafınıza bilgi verilerek açık rızanız alınacaktır. Yukarıda belirtilenler dışında, hassas kişisel verilerinizi (ör. ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini, felsefi veya diğer inançlar, sağlık, cinsel yaşam, biyometrik veya genetik özellikler, adli sicil veya sendika üyeliği) Uygulama üzerinden veya aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla bize göndermemenizi veya açıklamamanızı rica ederiz.
Herhangi bir hassas veriyi toplamadan önce Kanun'un 6.1 maddesi uyarınca tarafınıza bilgi verilerek açık rızanız alınacaktır.
Yukarıda belirtilenler dışında, hassas kişisel verilerinizi (ör. ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini, felsefi veya diğer inançlar, sağlık, cinsel yaşam, biyometrik veya genetik özellikler, adli sicil veya sendika üyeliği) Uygulama üzerinden veya aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla bize göndermemenizi veya açıklamamanızı rica ederiz.
Bir hesap oluşturduğunuzda kişisel verilerinizi toplarız.
Hizmetler sunmak üzere Hesap Verilerinizi kullandığımız için, bu işleme faaliyetinin, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca hukuka uygun olduğunu düşünüyoruz.
Hizmetler sunmak üzere Hesap Verilerinizi kullandığımız için, bu işleme faaliyetinin, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca hukuka uygun olduğunu düşünüyoruz.
Sağlanan Diğer Veriler Uygulamayı kullanırken, adınız/takma adınız, kendinizin kısa bir tanıtımı, ülkeniz, oluşturduğunuz ve favorilere eklediğiniz içerikler ve takip ettiğiniz diğer profillerden oluşan bir profil oluşturabilirsiniz. Bu ayrıntıları, tercih ettiğiniz birim sistemi, sahip olduğunuz Cihazlar ve Hizmetlerimizi kullandığınız süreçte gözlemlediğimiz bilgiler dahil olmak üzere özel ayarlarınızla birlikte işleriz.
Sağlanan Diğer Veriler
Uygulamayı kullanırken, adınız/takma adınız, kendinizin kısa bir tanıtımı, ülkeniz, oluşturduğunuz ve favorilere eklediğiniz içerikler ve takip ettiğiniz diğer profillerden oluşan bir profil oluşturabilirsiniz. Bu ayrıntıları, tercih ettiğiniz birim sistemi, sahip olduğunuz Cihazlar ve Hizmetlerimizi kullandığınız süreçte gözlemlediğimiz bilgiler dahil olmak üzere özel ayarlarınızla birlikte işleriz.
Bu kişisel verileri, kişiselleştirilmiş Hizmetler sunmak ve sizi, benzer ilgi alanlarına sahip diğer topluluk üyelerini takip edebileceğiniz, kahve ile ilgili içerikler paylaşan bir topluluğun parçası yapmak için kullanırız. Size en alakalı içerikleri sağlayarak ve anlık bildirimler ve/veya Uygulama İçi mesajlar göndererek Kişiselleştirilmiş bir Uygulama deneyimi sunmak için özel ayarlarınızı sosyal topluluktaki etkinliğiniz ile birlikte kullanırız. Bunu, toplanan verileri analiz ederek ve özel öneri ve filtreleme algoritmaları kullanarak yaparız. Hizmetlerimizi sunmak üzere Sağlanan Diğer Verilerinizi kullandığımız için, bu işleme faaliyetinin, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca hukuka uygun olduğunu düşünüyoruz.
Bu kişisel verileri, kişiselleştirilmiş Hizmetler sunmak ve sizi, benzer ilgi alanlarına sahip diğer topluluk üyelerini takip edebileceğiniz, kahve ile ilgili içerikler paylaşan bir topluluğun parçası yapmak için kullanırız. Size en alakalı içerikleri sağlayarak ve anlık bildirimler ve/veya Uygulama İçi mesajlar göndererek Kişiselleştirilmiş bir Uygulama deneyimi sunmak için özel ayarlarınızı sosyal topluluktaki etkinliğiniz ile birlikte kullanırız. Bunu, toplanan verileri analiz ederek ve özel öneri ve filtreleme algoritmaları kullanarak yaparız.
Hizmetlerimizi sunmak üzere Sağlanan Diğer Verilerinizi kullandığımız için, bu işleme faaliyetinin, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca hukuka uygun olduğunu düşünüyoruz.
Cihaz Verileri Uygulamayı Cihazınızla eşleştirmeyi seçtiğinizde, benzersiz kullanıcı cihaz numarası ve oturum ve kullanım verileri dahil olmak üzere Cihaza her eriştiğinizde veya Cihazı kullandığınızda cihaza özel bilgiler toplarız. Cihaz ayrıca tarifleri ve malzemeleri de kaydeder ve bunları Uygulamaya aktarır. Kullandığınız Cihaz modeline bağlı olarak, bu verileri Cihazınızı kontrol etme imkanı tanımak ve size Uygulama İçi mesajlar ve/veya anlık bildirimler yoluyla tavsiye ve ipuçları dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş Hizmetler sunmak için kullanabiliriz.
Cihaz Verileri
Uygulamayı Cihazınızla eşleştirmeyi seçtiğinizde, benzersiz kullanıcı cihaz numarası ve oturum ve kullanım verileri dahil olmak üzere Cihaza her eriştiğinizde veya Cihazı kullandığınızda cihaza özel bilgiler toplarız. Cihaz ayrıca tarifleri ve malzemeleri de kaydeder ve bunları Uygulamaya aktarır. Kullandığınız Cihaz modeline bağlı olarak, bu verileri Cihazınızı kontrol etme imkanı tanımak ve size Uygulama İçi mesajlar ve/veya anlık bildirimler yoluyla tavsiye ve ipuçları dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş Hizmetler sunmak için kullanabiliriz.
Cihaz Verileriniz yalnızca Hizmetlerle ilgili amaçlar doğrultusunda Cihazlarınızı Uygulama ile eşleştirmeyi seçtiğinizde işlendiği için, bu işleme faaliyetinin, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Cihaz Verileriniz yalnızca Hizmetlerle ilgili amaçlar doğrultusunda Cihazlarınızı Uygulama ile eşleştirmeyi seçtiğinizde işlendiği için, bu işleme faaliyetinin, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunu ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Çerezler ve Analizler Hizmetlerimizi çalıştırmak, sunmak, iyileştirmek, anlamak ve özelleştirmek için çerezleri, etiketleri veya benzer teknolojileri ("Çerezler") kullanıyoruz. Çerezler, mobil cihazınızı tanımamıza ve benzersiz kullanıcı cihaz numaranız, mobil cihazınızın IP adresi, kullandığınız mobil internet tarayıcısı türü veya işletim sistemi, oturum ve kullanım verileri veya Uygulamayı kullanımınızla ilgili bilgiler olan hizmetle ilgili performans bilgileri de dahil olmak üzere bilgileri ve kişisel verileri toplamamıza olanak tanır. Ayrıca, mobil cihazınızın IP adresi ve SIM kart operatörü bilgilerine dayalı olarak size ülkeye özel içerikler (yerel dilinizdeki bilgiler dahil) gösterebiliriz.
Çerezler ve Analizler
Hizmetlerimizi çalıştırmak, sunmak, iyileştirmek, anlamak ve özelleştirmek için çerezleri, etiketleri veya benzer teknolojileri ("Çerezler") kullanıyoruz. Çerezler, mobil cihazınızı tanımamıza ve benzersiz kullanıcı cihaz numaranız, mobil cihazınızın IP adresi, kullandığınız mobil internet tarayıcısı türü veya işletim sistemi, oturum ve kullanım verileri veya Uygulamayı kullanımınızla ilgili bilgiler olan hizmetle ilgili performans bilgileri de dahil olmak üzere bilgileri ve kişisel verileri toplamamıza olanak tanır. Ayrıca, mobil cihazınızın IP adresi ve SIM kart operatörü bilgilerine dayalı olarak size ülkeye özel içerikler (yerel dilinizdeki bilgiler dahil) gösterebiliriz.
Uygulamayı iyileştirmeye ve kişiselleştirilmiş Hizmetler almaya yardımcı olmak için Uygulama verilerinizi paylaşmaya izin verdiğinizde, Uygulama kullanım verilerinizi aşağıda ayrıntıları verildiği şekilde toplar ve işleriz. Bunu yapmak için, Uygulama verilerinizi bizim adımıza ve talimatlarımıza uygun olarak işleyen birkaç hizmet sağlayıcı kullanırız. Hizmet sağlayıcılarımız, bilgilerinizi toplamamıza yardımcı olmak için Çerezleri kullanır. Size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, doğru içerikleri göstermek ve öneri, Uygulama İçi mesaj ve Anlık Bildirim göndermek için Analiz verilerinizi işleyebiliriz. Çerez ve Analiz bilgilerinizi size sorular sormak veya sizi anketlere veya araştırma projelerine katılmaya davet etmek için de kullanabiliriz. Katılmaya karar verdiğinizde hesap bilgilerinizi, yanıtlarınızı, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi işleyebiliriz. Kahve aletleri alanında Hizmetleri iyileştirmek ve sizin için yeni ürünler geliştirmek amacıyla kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanabiliriz. Analytics bilgilerinizi yalnızca Kanun'un 5.1 Maddesi uyarınca onay vermenizin ardından işleyeceğimizi lütfen unutmayın.
Uygulamayı iyileştirmeye ve kişiselleştirilmiş Hizmetler almaya yardımcı olmak için Uygulama verilerinizi paylaşmaya izin verdiğinizde, Uygulama kullanım verilerinizi aşağıda ayrıntıları verildiği şekilde toplar ve işleriz. Bunu yapmak için, Uygulama verilerinizi bizim adımıza ve talimatlarımıza uygun olarak işleyen birkaç hizmet sağlayıcı kullanırız. Hizmet sağlayıcılarımız, bilgilerinizi toplamamıza yardımcı olmak için Çerezleri kullanır.
Size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, doğru içerikleri göstermek ve öneri, Uygulama İçi mesaj ve Anlık Bildirim göndermek için Analiz verilerinizi işleyebiliriz. Çerez ve Analiz bilgilerinizi size sorular sormak veya sizi anketlere veya araştırma projelerine katılmaya davet etmek için de kullanabiliriz. Katılmaya karar verdiğinizde hesap bilgilerinizi, yanıtlarınızı, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi işleyebiliriz. Kahve aletleri alanında Hizmetleri iyileştirmek ve sizin için yeni ürünler geliştirmek amacıyla kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanabiliriz. Analytics bilgilerinizi yalnızca Kanun'un 5.1 Maddesi uyarınca onay vermenizin ardından işleyeceğimizi lütfen unutmayın.
Puanlama ve Yorum Verileri Uygulama mağazalarında bir yorum yazarsanız, ürün geliştirme amacıyla yorumlarınızı inceleyebilir ve işleyebiliriz. Bizden bunu yapmamızı istemediğiniz sürece bu bilgileri hesap bilgilerinizle veya sizden aldığımız diğer bilgilerle ilişkilendirmeyiz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı ve yorumlarınızı görebiliriz. Bu durumda yorumlarınızın işlenmesini Kanun'un 5.2.e maddesi uyarınca bir hakkın kullanılması için gerekli görüyoruz. Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuzda, aşağıdaki "Müşteri desteği" bölümüne uygun olarak müşteri desteği sürecimizde size rehberlik ediyoruz. Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuzda gerekli desteği size sunabilmemiz için, Versuni ile etkileşiminiz ve sizinle nasıl iletişim kuracağımız dahil olmak üzere Cihazı ve/veya Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili bilgileri bize sağlayabilirsiniz. Bilgilerinizi, bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek ve/veya genel olarak Hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla da kullanabiliriz. Müşteri Desteği verilerinizin işlenmesini, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca hukuka uygun buluyoruz. Bazı durumlarda, Müşteri Desteği Verilerinizin işlenmesinin Versuni'nin meşru menfaatine dayandığını ve Kanun'un 5.2.f Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Müşteri Desteği
Puanlama ve Yorum Verileri
Uygulama mağazalarında bir yorum yazarsanız, ürün geliştirme amacıyla yorumlarınızı inceleyebilir ve işleyebiliriz. Bizden bunu yapmamızı istemediğiniz sürece bu bilgileri hesap bilgilerinizle veya sizden aldığımız diğer bilgilerle ilişkilendirmeyiz. Yalnızca uygulama mağazası kullanıcı adınızı ve yorumlarınızı görebiliriz. Bu durumda yorumlarınızın işlenmesini Kanun'un 5.2.e maddesi uyarınca bir hakkın kullanılması için gerekli görüyoruz. Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuzda, aşağıdaki "Müşteri desteği" bölümüne uygun olarak müşteri desteği sürecimizde size rehberlik ediyoruz.
Müşteri desteğine ihtiyaç duyduğunuzda gerekli desteği size sunabilmemiz için, Versuni ile etkileşiminiz ve sizinle nasıl iletişim kuracağımız dahil olmak üzere Cihazı ve/veya Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili bilgileri bize sağlayabilirsiniz. Bilgilerinizi, bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek ve/veya genel olarak Hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla da kullanabiliriz.
Müşteri Desteği verilerinizin işlenmesini, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli ve Kanun'un 5.2.c maddesi uyarınca hukuka uygun buluyoruz. Bazı durumlarda, Müşteri Desteği Verilerinizin işlenmesinin Versuni'nin meşru menfaatine dayandığını ve Kanun'un 5.2.f Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Birleştirilmiş Veriler Hesap Verileri, Sağlanan Diğer Veriler, Cihaz Verileri, Çerezler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi, IP adresleriniz, Çerezleriniz, mobil cihaz bilgileriniz, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileriniz ve ziyaret ettiğiniz web siteleri dahil olmak üzere, sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlantılı ürünler gibi Versuni dijital kanallarının kullanımı ve etkileşimleriniz sırasında toplanan verilerle birleştirebiliriz.
Birleştirilmiş Veriler
Hesap Verileri, Sağlanan Diğer Veriler, Cihaz Verileri, Çerezler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi, IP adresleriniz, Çerezleriniz, mobil cihaz bilgileriniz, tıkladığınız veya dokunduğunuz iletişimler, konum bilgileriniz ve ziyaret ettiğiniz web siteleri dahil olmak üzere, sosyal medya, web siteleri, e-postalar, uygulamalar ve bağlantılı ürünler gibi Versuni dijital kanallarının kullanımı ve etkileşimleriniz sırasında toplanan verilerle birleştirebiliriz.
Birleştirilmiş Verilerinizi Uygulamanın, Cihazların ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmenin yanı sıra yeni ürünler ve Hizmetler geliştirmek için de kullanabiliriz. Bu durumda, Birleştirilmiş Verilerinizin işlenmesinin Versuni'nin meşru menfaatine dayandığını ve Kanun'un 5.2.f Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
Versuni ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında, tercihlerinize ve çevrimiçi davranışınıza dayalı olarak sizinle ilgili olabilecek promosyon iletişimlerini almayı kabul ederseniz (tercih ederseniz), size e-posta ve mobil uygulamalar ve sosyal medya gibi diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama ve promosyon iletişimleri gönderebiliriz. İletişimi tercihlerinize ve davranışınıza göre uyarlayabilmek ve size daha alakalı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için Birleştirilmiş Verilerinizi analiz edebiliriz. İstediğiniz zaman bu tür iletişimlerden vazgeçebilir ve abonelikten çıkabilirsiniz.
Birleştirilmiş Verilerinizi Uygulamanın, Cihazların ve Hizmetlerin içeriğini, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmenin yanı sıra yeni ürünler ve Hizmetler geliştirmek için de kullanabiliriz. Bu durumda, Birleştirilmiş Verilerinizin işlenmesinin Versuni'nin meşru menfaatine dayandığını ve Kanun'un 5.2.f Maddesi uyarınca yasal olduğunu düşünüyoruz.
İzinler Uygulama, mobil cihazınızın depolama özelliklerine, sensörlerine veya diğer özelliklerine (ör. fotoğraflar, ajanda, kişiler, kamera, Wi-Fi, coğrafi konum veya Bluetooth) erişmek için izninizi isteyebilir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde Hizmetleri sağlamak için kesinlikle gerekli olduğunda erişim talep edebiliriz.
İzinler
Uygulama, mobil cihazınızın depolama özelliklerine, sensörlerine veya diğer özelliklerine (ör. fotoğraflar, ajanda, kişiler, kamera, Wi-Fi, coğrafi konum veya Bluetooth) erişmek için izninizi isteyebilir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde Hizmetleri sağlamak için kesinlikle gerekli olduğunda erişim talep edebiliriz.
IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Versuni, işbu Gizlilik Bildirimi ve Kanun'un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına veya diğer üçüncü kişilere aktarabilir.
Hizmet Sağlayıcılar Hizmetlerimizi işletmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olması için Türkiye’de ve/veya yurt dışında yerleşik bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz. Versuni; hizmet sağlayıcılarının, kişisel verileriniz için bizim sağladığımıza benzer yeterli düzeyde koruma sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve sadece yukarıda belirtilen belirli amaçlar doğrultusunda, belirli bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları minimum veri miktarına erişebilmek ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumak üzere işlemesini şart koşarız. Versuni, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işleyen, Türkiye'de ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilerle de çalışabilir. Versuni, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanan üçüncü kişilerle paylaşırsa Versuni, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce yürürlükteki yasalara uygun olarak sizi bilgilendirecek ve/veya onayınızı alacaktır. Bu durumda, ne tür kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verirken lütfen gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyun. Kişisel verilerinizi, verilerin toplanma amaçları ışığında ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği sürece saklayacağız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullandığımız kriterler şunları içerir: (i) Uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı veya (iii) yasal konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli zamanaşımı, dava veya düzenleyici soruşturmalar gibi). Uygulamayı kullandığınızda kişisel verilerinizi elektronik yollarla işleriz. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5.2 maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işbu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen amaçlarla işlenmektedir: (i) kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin ifası için gerekli olması; (ii) kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça belirtilmesi; (iii) Kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması veya Kanun'un 5.1 maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olması. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz:
Diğer üçüncü taraflar
Versuni bazen bir işi veya işin bir bölümünü başka bir şirkete satar. Bu tür bir mülkiyet devri, doğrudan o işle ilgili kişisel verilerinizin, satın alan şirkete aktarılmasını içerebilir. Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerimiz, Versuni tarafından bir birleşme, devralma, yeniden yapılandırma veya varlıkların satışı ile bağlantılı olarak veya kanun gereğince veya başka bir şekilde, bağlı şirketlerimizden herhangi birine serbestçe devredilebilir ve kişisel verilerinizi herhangi bir bağlı kuruluşumuz, ardıl kuruluşumuz veya yeni sahibimize aktarabiliriz.
Kişisel verileriniz Türkiye'de ve/veya yurt dışında bulunan sunucularda depolanabilir. Ayrıca, kişisel verilerinizi iştiraklerimize ve Versuni grubu bünyesinde yer alan Türkiye'de ve/veya yurt dışında yerleşik diğer şirketlere aktarabiliriz.
Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve işlenmesinin hukuki sebebi
Hizmet Sağlayıcılar
Hizmetlerimizi işletmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olması için Türkiye’de ve/veya yurt dışında yerleşik bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz.
Versuni; hizmet sağlayıcılarının, kişisel verileriniz için bizim sağladığımıza benzer yeterli düzeyde koruma sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve sadece yukarıda belirtilen belirli amaçlar doğrultusunda, belirli bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları minimum veri miktarına erişebilmek ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumak üzere işlemesini şart koşarız.
Versuni, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işleyen, Türkiye'de ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilerle de çalışabilir. Versuni, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanan üçüncü kişilerle paylaşırsa Versuni, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce yürürlükteki yasalara uygun olarak sizi bilgilendirecek ve/veya onayınızı alacaktır. Bu durumda, ne tür kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verirken lütfen gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyun.
Kişisel verilerinizi, verilerin toplanma amaçları ışığında ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği sürece saklayacağız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullandığımız kriterler şunları içerir: (i) Uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı veya (iii) yasal konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli zamanaşımı, dava veya düzenleyici soruşturmalar gibi).
Uygulamayı kullandığınızda kişisel verilerinizi elektronik yollarla işleriz. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5.2 maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işbu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen amaçlarla işlenmektedir: (i) kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin ifası için gerekli olması; (ii) kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça belirtilmesi; (iii) Kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması veya Kanun'un 5.1 maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olması.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Seçimleriniz ve haklarınız Kanun'un 11. maddesi uyarınca (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini onaylama; (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını kabul etme; (d) Türkiye'de veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; (g) Kanun'un 7. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle menfaatinizin aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Seçimleriniz ve haklarınız
Kanun'un 11. maddesi uyarınca (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini onaylama; (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını kabul etme; (d) Türkiye'de veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; (g) Kanun'un 7. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle menfaatinizin aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Veri sahibi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi ilettiğinizde Versuni, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kanun'un 11. maddesinde sayılan ve işbu Gizlilik Bildirimi ile tarafınıza bildirilen haklarınızı kullanabilmek için, kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin açıklamanızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit etmemizi sağlayacak gerekli bilgilerle birlikte yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen yöntemlerle Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82F/100 Üsküdar/İstanbul adresine ulaştırabilir veya buradan bize ulaşabilirsiniz.
Veri sahibi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi ilettiğinizde Versuni, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kanun'un 11. maddesinde sayılan ve işbu Gizlilik Bildirimi ile tarafınıza bildirilen haklarınızı kullanabilmek için, kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin açıklamanızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit etmemizi sağlayacak gerekli bilgilerle birlikte yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen yöntemlerle Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82F/100 Üsküdar/İstanbul adresine ulaştırabilir veya buradan bize ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerinizi koruyoruz
Versuni'ye emanet ettiğiniz verileri kazara veya yetkisiz değişiklik, kayıp, kötüye kullanım, ifşa veya erişime karşı koruma görevimizi ciddiye alıyoruz. Versuni, verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve teknik ve organizasyonel önlemler kullanır. Bu amaçla, diğerlerinin yanı sıra erişim kontrolleri uyguluyor ve güvenlik duvarları ile güvenli protokolleri kullanıyoruz.
Versuni'ye emanet ettiğiniz verileri kazara veya yetkisiz değişiklik, kayıp, kötüye kullanım, ifşa veya erişime karşı koruma görevimizi ciddiye alıyoruz. Versuni, verilerinizin korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve teknik ve organizasyonel önlemler kullanır. Bu amaçla, diğerlerinin yanı sıra erişim kontrolleri uyguluyor ve güvenlik duvarları ile güvenli protokolleri kullanıyoruz.
Ebeveynler için özel bilgiler
Hizmetler, yürürlükteki yasada tanımlandığı şekilde çocuklara yönelik olmasa bile çocukların kişisel verilerini toplamadan, kullanmadan veya ifşa etmeden önce ebeveyn veya velinin iznini gerektirdiğinde yasaya uymak Versuni politikasıdır. Çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya kararlıyız ve ebeveynleri ve velileri, çocuklarının çevrimiçi etkinliklerinde ve ilgi alanlarında aktif rol almaya şiddetle teşvik ederiz. Bir ebeveyn veya veli, çocuğunun kişisel verilerini bize kendi rızaları olmadan sağladığını fark ederse lütfen buradan bize ulaşın. Bir çocuğun bize kişisel veriler sağladığını fark edersek bu verileri kayıtlarımızdan silebiliriz.
Hizmetler, yürürlükteki yasada tanımlandığı şekilde çocuklara yönelik olmasa bile çocukların kişisel verilerini toplamadan, kullanmadan veya ifşa etmeden önce ebeveyn veya velinin iznini gerektirdiğinde yasaya uymak Versuni politikasıdır. Çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya kararlıyız ve ebeveynleri ve velileri, çocuklarının çevrimiçi etkinliklerinde ve ilgi alanlarında aktif rol almaya şiddetle teşvik ederiz.
Bir ebeveyn veya veli, çocuğunun kişisel verilerini bize kendi rızaları olmadan sağladığını fark ederse lütfen buradan bize ulaşın. Bir çocuğun bize kişisel veriler sağladığını fark edersek bu verileri kayıtlarımızdan silebiliriz.
Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
Hizmetlerimiz size önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, işbu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde Gizlilik Bildiriminin üst kısmındaki tarihi de güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.
Yeni Gizlilik Bildirimi yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Revize edilmiş bildirimi kabul etmiyorsanız tercihlerinizi değiştirmeli veya Hizmetlerimizi kullanmayı bırakmalısınız. Hizmetlerimize erişmeye veya Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek değişiklik hakkında bilgilendirildiğinizi ve değiştirilmiş Gizlilik Bildirimini kabul ettiğinizi kabul etmiş olursunuz.
Hizmetlerimiz size önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, işbu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde Gizlilik Bildiriminin üst kısmındaki tarihi de güncelleyeceğiz.
Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.
Bize Ulaşın Bu Gizlilik Bildirimi veya Versuni'nin kişisel verilerinizi işleme şekli hakkında herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki adresten veya buradan Versuni ile iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, ülkeniz veya bölgenizde yetkili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Versuni Ev Aletleri Ticaret A.Ş. Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82F/100 Üsküdar/İstanbul
Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Bildirimi veya Versuni'nin kişisel verilerinizi işleme şekli hakkında herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki adresten veya buradan Versuni ile iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, ülkeniz veya bölgenizde yetkili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.
Versuni Ev Aletleri Ticaret A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82F/100
Üsküdar/İstanbul
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