Hizmet Sağlayıcılar

Hizmetlerimizi işletmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olması için Türkiye’de ve/veya yurt dışında yerleşik bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz.



Kişisel verilerinizi aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz:

BT ve Bulut Sağlayıcılar. Bu hizmet sağlayıcılar, Uygulamayı çalıştırmak veya Hizmetleri sağlamak için gereken donanım, yazılım, ağ, depolama, işlem hizmetleri ve/veya ilgili teknolojiyi sağlar.

Bu hizmet sağlayıcılar, Uygulamayı çalıştırmak veya Hizmetleri sağlamak için gereken donanım, yazılım, ağ, depolama, işlem hizmetleri ve/veya ilgili teknolojiyi sağlar. Analiz Hizmeti Sağlayıcılar. Bu hizmet sağlayıcılar, Uygulama analizlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz gerekli donanım, yazılım, ağ, depolama ve/veya ilgili teknolojiyi sağlar.



Versuni; hizmet sağlayıcılarının, kişisel verileriniz için bizim sağladığımıza benzer yeterli düzeyde koruma sağlamasını zorunlu kılar. Hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve sadece yukarıda belirtilen belirli amaçlar doğrultusunda, belirli bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları minimum veri miktarına erişebilmek ve kişisel verilerinizin güvenliğini korumak üzere işlemesini şart koşarız.



Diğer üçüncü taraflar

Versuni, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işleyen, Türkiye'de ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilerle de çalışabilir. Versuni, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanan üçüncü kişilerle paylaşırsa Versuni, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce yürürlükteki yasalara uygun olarak sizi bilgilendirecek ve/veya onayınızı alacaktır. Bu durumda, ne tür kişisel verileri topladıkları, bunları nasıl kullandıkları, işledikleri ve korudukları da dahil olmak üzere gizlilik uygulamaları hakkında bilgi verirken lütfen gizlilik bildirimlerini dikkatlice okuyun.



Versuni bazen bir işi veya işin bir bölümünü başka bir şirkete satar. Bu tür bir mülkiyet devri, doğrudan o işle ilgili kişisel verilerinizin, satın alan şirkete aktarılmasını içerebilir. Gizlilik Bildirimimiz kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerimiz, Versuni tarafından bir birleşme, devralma, yeniden yapılandırma veya varlıkların satışı ile bağlantılı olarak veya kanun gereğince veya başka bir şekilde, bağlı şirketlerimizden herhangi birine serbestçe devredilebilir ve kişisel verilerinizi herhangi bir bağlı kuruluşumuz, ardıl kuruluşumuz veya yeni sahibimize aktarabiliriz.



Kişisel verileriniz Türkiye'de ve/veya yurt dışında bulunan sunucularda depolanabilir. Ayrıca, kişisel verilerinizi iştiraklerimize ve Versuni grubu bünyesinde yer alan Türkiye'de ve/veya yurt dışında yerleşik diğer şirketlere aktarabiliriz.



Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi, verilerin toplanma amaçları ışığında ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği sürece saklayacağız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullandığımız kriterler şunları içerir: (i) Uygulamayı ve Hizmetleri kullandığınız sürenin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı veya (iii) yasal konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği (geçerli zamanaşımı, dava veya düzenleyici soruşturmalar gibi).



Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve işlenmesinin hukuki sebebi

Uygulamayı kullandığınızda kişisel verilerinizi elektronik yollarla işleriz. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5.2 maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işbu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen amaçlarla işlenmektedir: (i) kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin ifası için gerekli olması; (ii) kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça belirtilmesi; (iii) Kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması veya Kanun'un 5.1 maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olması.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.