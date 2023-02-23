Philips burun kılı alma makineleri, satın aldığınız modele bağlı olarak kaş ve detay taraklarıyla birlikte de gelebilir.

Taraklar aşağıdaki uzunluk ve tasarımlarda sunulur:

Kaş Tarakları

Kaş tarağı S = kalan saç uzunluğu 3 mm veya 0,12 inç

Kaş tarağı L = kalan saç uzunluğu 5 mm veya 0,19 inç

Kaş tarağını burun kılı düzeltme başlığına geçirin (Resim 1). Tarağın, baş kısmının her iki yanında bulunan oyuklara doğru kaydığından emin olun.

Detaylı Düzeltme Tarakları

Detaylı düzeltme tarağı M = kalan saç uzunluğu 3 mm veya 0,12 inç

Detaylı düzeltme tarağı L = kalan saç uzunluğu 5 mm veya 0,19 inç

Detaylı düzeltme tarağını ayırma düzeltici başlığının ön tarafına kaydırın ve bir klik sesi duyana kadar arkaya bastırın (Resim 2).