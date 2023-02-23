  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Philips Bakım Setimin aparatını nasıl takabilirim/çıkarabilirim?

    Yayınlandı 23 Şubat 2023
    Philips Bakım Setleri, Saç Kesme Makineleri ve Sakal Düzelticiler pek çok farklı aparatla birlikte gelebilir. Nasıl değiştirildiğini buradan öğrenin ve bu aparatları kullanın.

     
    Kesici parça, Philips Bakım Setinizin ana ünitesidir. Kısa, keskin kenarları vardır ve hızlı ve temiz bir düzeltme için kullanılır.

    Kesme ünitesini bakım setinizin gövdesinden çıkarmak için bakım setinizin gövdesinde bir düğme olup olmadığını kontrol edin. Varsa üniteyi çıkarmak için düğmeye basın. 

    Bakım ünitesinde düğme yoksa parmağınızı kesme ünitesinin dişlerinin altına yerleştirin ve çıkarmak için yukarı doğru çekin. Kesici üniteyi yeniden takmak için düzgün şekilde hizalandığından emin olun ve alt kısmını bakım setinin gövdesine yerleştirin. Ardından, bir klik sesi duyana kadar dişli parçayı yavaşça ileri doğru itin. Cihaza zarar verebileceğinden aparatı zorlamayın.

    Takmakta zorluk çekiyorsanız gövdenin içinde bir şey takılı olup olmadığını kontrol edin ve küçük bir fırça ya da pamuklu çubukla temizlemeyi deneyin.
    Philips Bakım Seti, Çıkarılabilir tarak
    Bazı kesme ünitelerinin yanında uzun ayaklar vardır. Bu tür aparatları çıkarmak için bunları her iki yanından tutun ve cihazdan çekerek çıkarın. Bunları tekrar takmak için klik sesi duyana kadar tekrar yuvalarına itin. 
    Philips Bakım Seti, Ayaklı kesme üniteleri
    Tarağı kesici üniteden çıkarmak için cihazın arka kısmını dikkatli bir şekilde iterek cihazdan çıkarın ve ardından kaydırarak kesici üniteden ayırın. Dişlere bastırmayın veya dişleri çekmeyin. Herhangi bir tarağı kesici üniteye takmak için tarağın ön tarafını ve tarağın dişlerini kesme ünitesinin dişlerine düzgün şekilde hizalayıp tarağı kaydırın. Ardından parmaklarınızla veya avucunuzla korumanın arka kısmını ya da ortasını aşağı bastırın.

    Benzersiz dahili ve çıkarılabilir taraklı en yeni Philips Sakal Düzeltici Prestige'in nasıl kullanılacağını görmek için aşağıdaki videoyu izleyin. Model türüne bağlı olarak tıraş makinesinin özelliklerinin değişeceğini unutmayın.
    Philips Çıkarılabilir Tarak
    Play Pause
    Çıkarılabilir tarak gibi tarağın ön kısmını ve tarağın dişlerini kesici ünitenin dişlerine doğru kaydırın. Tarağın tabanındaki çıkıntıyı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Tarak takıldıktan sonra düzeltme için istediğiniz uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Kadran üzerindeki her sayı, sakalınızı veya saçınızı düzelttikten sonra kalan saç uzunluğunu milimetre cinsinden gösterir.

    Tarağı kesici üniteden ayırmak için tarağın tabanını cihazdan dikkatlice yukarı doğru itin ve ardından tarağı kesici üniteden kaydırarak çıkarın.
    Philips Ayarlanabilir taraklar
    Düzeltme tarakları, Philips Bakım Setinizin kesici ünitesinin üzerine eklenebilir. Bunlar, saç kesmek veya sakalınızı belirli bir uzunluğa getirmek için kullanılabilir.
     
    Bu tür tarakları çıkarmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken bunları bakım setinizin gövdesinden çekerek çıkarmaktır. Tarağı takmak için kesici parçanızın üstüne nazikçe kaydırın. Böylece ayaklar yandaki belirlenmiş yuvalara oturur.
     
    Philips Bakım Seti, Ayaklı taraklar
    Philips Çocuklar için Saç Kesme Makinelerinin düzeltme tarağı farklı bir şekilde değiştirilir. Tamamen çıkıncaya kadar tarağı bir taraftan geriye doğru itmeniz gerekir. 

    Bu tarağı takmak için istenilen saç uzunluğunun olduğu tarafın yukarı baktığından emin olun. Takma işlemine kesme makinesinin gövdesindeki tarağın bir tarafından başlayın. Ardından diğer tarafı da içeri doğru itin ve klik sesi duyana kadar bastırın. 
     
    Philips Çocuk Saç Kesme Makinesi tarakları
    Bazı Philips Bakım Setleri vücudu rahatça tıraş etmek için kullanılabilir bir tıraş folyosu ile birlikte gelir.  Philips ürününü tıraş folyosuyla kullanmadan önce, tıraş folyosunun sağlam olduğundan emin olmak için cihazı görsel olarak kontrol etmek iyi bir fikirdir.

    Tıraş folyosunu çıkarmak için tıraş başlığını çekerek çıkarın. Orta kısmı çok keskin olabileceğinden tıraş folyosunu kenarlarından tuttuğunuzdan emin olun. Tıraş folyosunu tekrar takmak için klik sesi duyana kadar tekrar tıraş başlığına oturtun. 

    Folyonun yıpranmasını en aza indirmek için ürününüzü güvenli bir şekilde saklayın ve bir kapak veya tarak takarak folyoyu dış basınçtan veya darbelerden koruyun. Hasar görmüş folyoları derhal web mağazamızdan veya bölgenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nden değiştirin.  
    Philips Bakım Seti, Tıraş folyosu
    Philips Vücut Bakım Setleri, vücudunuzda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan özel bir tarak ile birlikte gelir. Tarağı çıkarmak için cihazın arka kısmını dikkatli bir şekilde çekerek çıkarın. Ardından tıraş ünitesinden çıkarın ya da yukarı itin.

    Bu tarağı takmak için tıraş folyosuna oturtun.

    Aparatların, kullandığınız düzeltici veya kesme makinesinin modeline göre farklılık gösterebileceğini unutmayın. Ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzunu her zaman kontrol edin veya bize ulaşın. 
    Philips Vücut Bakım Seti tarakları
    Kolayca takılıp çıkarılabilen döner burun kılı alma aparatıyla birlikte gelen Philips MultiGroomer modelleri.
    • Burun kılı alma aparatını çıkarmak için parmağınızı aparatın arkasına yerleştirin ve aparatı yukarı doğru iterek saptan çıkarın. Çıkarma logosu olan düzelticiler veya aparatlar, aparatın çıkarılması için nereye bastırılması gerektiğini belirtir.
    • Burun kılı alma aparatını takmak için aparatın çıkıntısını öndeki kılavuz yuvasına yerleştirin ve bir klik sesi duyana kadar aparatı ürüne doğru itin.
    Philips Burun Kılı Alma Makineleri, burun kılı alma aparatına ek olarak bazen kolayca takılıp çıkarılabilen detay düzeltme başlığıyla birlikte gelir.
    • Burun kılı alma veya detay düzeltme başlığını çıkarmak için cihazınızın sapını sıkıca tutun, aparatı tutun, sapta ve başlıkta bulunan "^" üçgen göstergeler hizalanana kadar aparatı saat yönünün tersine çevirin. Ardından aparatı çekip çıkarın.
    • Burun kılı alma veya düzeltme başlığını takmak için her iki "^" üçgen göstergeyi de hizalayın ve aparatı sapa yerleştirin. Daha sonra gövdede ve aparatta bulunan üçgen gösterge "^" ile çizgi gösterge "|" hizalanana ve aparat sabitlenene kadar aparatı saat yönünde çevirin.
    Philips Burun Kılı Alma Makineleri

    Philips burun kılı alma makineleri, satın aldığınız modele bağlı olarak kaş ve detay taraklarıyla birlikte de gelebilir.
    Taraklar aşağıdaki uzunluk ve tasarımlarda sunulur:

    Kaş Tarakları
    Kaş tarağı S = kalan saç uzunluğu 3 mm veya 0,12 inç
    Kaş tarağı L = kalan saç uzunluğu 5 mm veya 0,19 inç

    Kaş tarağını burun kılı düzeltme başlığına geçirin (Resim 1). Tarağın, baş kısmının her iki yanında bulunan oyuklara doğru kaydığından emin olun.

    Detaylı Düzeltme Tarakları
    Detaylı düzeltme tarağı M = kalan saç uzunluğu 3 mm veya 0,12 inç
    Detaylı düzeltme tarağı L = kalan saç uzunluğu 5 mm veya 0,19 inç

    Detaylı düzeltme tarağını ayırma düzeltici başlığının ön tarafına kaydırın ve bir klik sesi duyana kadar arkaya bastırın (Resim 2).

    Philips Kaş ve Detaylı Düzeltme Tarakları
    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.