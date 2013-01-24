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    Erkek bakım seti


    En iyi erkek bakım setinizi     seçin

    7000 Serisi

    14’ü bir arada düzeltici

    7000 Serisi
    Philips Online Mağaza fiyatı
    5000 Serisi

    9’u bir arada düzeltici

    5000 Serisi
    3000 Serisi

    6’sı bir arada düzeltici

    3000 Serisi
    7000 Serisi
    5000 Serisi
    3000 Serisi
    7000 Serisi
    5000 Serisi
    3000 Serisi

    14'ü bir arada düzeltici

    7000 Serisi
    Philips Online Mağaza fiyatı

    11'i bir arada düzeltici

    5000 Serisi

    6'sı bir arada düzeltici

    3000 Serisi

    Üstün şekillendirme ve duyarlılık

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    Sakal, saç ve vücut için 14 başlık
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    Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
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    Kalın tüyleri hızlıca düzeltmek için turbo güç
    En duyarlı ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı kusursuzlaştırın. Kaliteli 14 farklı başlık, kişisel tarzınızı baştan ayağa yaratmanıza imkan tanır. Çift kesimli bıçaklar ve kaymayı önleyici kauçuk tutma yeri ile maksimum hassaslığın keyfini çıkarın. 
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL
    QG3380/16

    Üstün şekillendirme ve duyarlılık

    Bunu değerlendiren ilk kişi ol

    checkmark
    Sakal, saç ve vücut için 14 başlık
    checkmark
    Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
    checkmark
    Çift kesim teknolojisi ile maksimum duyarlılık
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL
    QG3380/16
    Philips Online Mağaza fiyatı
    En duyarlı ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı kusursuzlaştırın. Kaliteli 14 farklı başlık, kişisel tarzınızı baştan ayağa yaratmanıza imkan tanır. Çift kesimli bıçaklar ve kaymayı önleyici kauçuk tutma yeri ile maksimum hassaslığın keyfini çıkarın. 
    Tüm Erkek Bakım Setlerini Hemen Keşfet!
    Tepeden tırnağa bakım

    Sakal, saç ve vücut


    Sakal, saç ve vücut için 14 başlık

    Bu hepsi bir arada düzeltici ile sakalınızı rahatlıkla şekillendirebilir, saçınızı kesebilir, vücut kıllarınızı düzeltebilirsiniz.
    Duşta kullanılabilir

    Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir


    Duşta kullanılabilir
    Bu ürün, duşta rahat kullanım ve kolay temizlik için tamamen su geçirmezdir.

    Turbo güç

    Kesim performansı


    Çift kesim teknolojisi

    2 kat fazla bıçak içeren çift kesim teknolojisi ile maksimum duyarlılığın keyfini çıkarın. Çelik bıçaklar çalıştıkça birbirine temas eder ve kendiliğinden bilenir. Böylece bıçaklar 4 yıl kullanım sonrasında bile ilk günki keskinliğe sahip olur.

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      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL

      MG7720 erkek bakım setiyle, diğer erkek bakım setlerimizi karşılaştırın

      7000 Serisi Erkek Bakım Seti

      14'ü bir arada düzeltici

      7000 Serisi Erkek Bakım Seti

      Philips Online Mağaza fiyatı
      469,99 TL*
      MG7720/15
      Özellikleri karşılaştır
      5000 Serisi Erkek Bakım Seti

      11'i bir arada düzeltici

      5000 Serisi Erkek Bakım Seti

      Philips Online Mağaza fiyatı
      279,99 TL*
      MG5716/15 
      Özellikleri karşılaştır
      3000 Serisi Erkek Bakım Seti

      6'sı bir arada düzeltici

      3000 Serisi Erkek Bakım Seti

      Philips Online Mağaza fiyatı
      194,99 TL*
      MG3710/15 
      Özellikleri karşılaştır

      Önemli özellikler
      • Sakal, saç, burun kılı ve vücut düzeltme
      • 14 başlık
      • Çift kesim teknolojisi
      • Sakal, saç, burun kılı ve vücut düzeltme
      • 11 başlık
      • Çift kesim teknolojisi
      • Sakal ve burun kılı düzeltme
      • 6 başlık

      Kullanım kolaylığı
      • %100 Su Geçirmez
      • 2 yıl garanti
      • Yağlama gerekmez
      • Şarj göstergesi, düşük pil seviyesi göstergesi
      • %100 Su Geçirmez
      • 2 yıl garanti
      • Yağlama gerekmez
      • Yıkanabilir başlıklar
      • 2 yıl garanti
      • Yağlama gerekmez

      Pil
      • Lityum-iyon pil
      • 120 dk çalışma süresi
      • 1 saat tam şarj, 5 dk hızlı şarj süresi
      • NiMh pil
      • 80 dakikada çalışma süresi
      • 16 saat tam şarj süresi
      • NiMh pil
      • 60 dk çalışma süresi
      • 16 saat tam şarj süresi

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • Metal sakal düzeltici
      • Hassas metal düzeltici
      • Hassas folyo tıraş başlığı
      • Burun ve kulak kılı düzeltici
      • Vücut tıraş başlığı
      • Cilt koruma başlığı
      • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
      • 2 kirli sakal tarağı ( 1 ve 2 mm)
      • 3 saç tarağı (9 , 12 ve 16 mm)
      • 2 vücut tarağı ( 3 ve 5 mm)
      • Saklama çantası
      • Temizleme fırçası
      • Şarj kablosu
      • Metal sakal düzeltici
      • Hassas metal düzeltici
      • Hassas folyo tıraş başlığı
      • Burun ve kulak kılı düzeltici
      • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
      • 2 kirli sakal tarağı ( 1 ve 2 mm)
      • 3 saç tarağı (9 , 12 ve 16 mm)
      • 1 vücut tarağı ( 3 mm)
      • Saklama çantası
      • Temizleme fırçası
      • Şarj kablosu
      • Sakal düzeltici
      • Burun ve kulak kılı düzeltici
      • 2 kirli sakal tarağı ( 1 ve 2 mm)
      • 2 sakal tarağı ( 3 ve 5 mm)
      • Saklama çantası
      • Temizleme fırçası
      • Şarj kablosu
      * Önerilen perakende satış fiyatı

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      7000 Serisi
      7000 Serisi
      5000 Serisi
      5000 Serisi
      3000 Serisi
      3000 Serisi
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       Vücut

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