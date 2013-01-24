En duyarlı ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı kusursuzlaştırın. Kaliteli 14 farklı başlık, kişisel tarzınızı baştan ayağa yaratmanıza imkan tanır. Çift kesimli bıçaklar ve kaymayı önleyici kauçuk tutma yeri ile maksimum hassaslığın keyfini çıkarın.